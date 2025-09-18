Vào phòng lab test laptop bền 'chuẩn quân sự'

“Đạt chuẩn độ bền quân sự” ngày càng trở thành cụm từ quen thuộc trong các chiến dịch công nghệ, nhưng thực chất được kiểm định ra sao?

Asus giới thiệu chi tiết quy trình kiểm định cho dòng laptop doanh nghiệp Asus ExpertBook, với các mẫu đa dạng cho nhiều nhóm doanh nghiệp khác nhau từ các SMB (doanh nghiệp vừa và nhỏ) đến những tập đoàn lớn, với cam kết hỗ trợ giảm chi phí vận hành, IT và bảo trì trong dài hạn.

Thực tế, “đạt chuẩn độ bền quân sự” không phải chứng chỉ duy nhất, mà là cách nói tắt cho việc sản phẩm được kiểm tra dựa trên bộ tiêu chuẩn MIL-STD-810 do Bộ Quốc phòng Mỹ ban hành từ năm 1962, vốn được thiết kế để kiểm tra các thiết bị quân sự khi hoạt động trong môi trường khắc nghiệt. Phiên bản cập nhật mới nhất, MIL-STD-810H (ra mắt năm 2019), gồm hơn 25 phép thử mô phỏng những tình huống mà thiết bị có thể gặp phải trong quá trình sử dụng.

Tuy nhiên, không có quy định nào bắt buộc thiết bị phải vượt qua toàn bộ, mỗi nhà sản xuất sẽ chọn và kết hợp những bài test phù hợp với sản phẩm. Vì vậy, một dòng laptop có thể trải qua 12 phương pháp và hàng chục quy trình kiểm tra, trong khi sản phẩm khác lại áp dụng tổ hợp khác. Điều này giúp đảm bảo kết quả kiểm tra sát với điều kiện thực tế của từng thiết bị và môi trường sử dụng.

Với tất cả sản phẩm thuộc dòng laptop doanh nghiệp Asus ExpertBook, Asus đảm bảo từ các dòng phổ thông đến cao cấp đều trải qua ít nhất 24 bài kiểm tra, vượt mức số lượng phép thử thường thấy trong ngành máy tính.

Kiểm tra va đập, rung lắc, sốc nhiệt

Trong phòng lab, các dòng Asus ExpertBook phải trải qua các bài kiểm tra va đập mô phỏng tình huống thiết bị bị rơi khi đang sử dụng, va chạm trong quá trình vận chuyển hoặc chịu ngoại lực bất ngờ - giống với việc người dùng vô tình làm rơi máy từ bàn làm việc hay balo bị đè khi đi xe khách đường dài.

Tiếp đó là loạt kiểm tra rung lắc, trong đó máy được đặt trên bàn rung liên tục ở dải tần 5-500 Hz, mô phỏng những cú xóc nảy khi di chuyển trên đường xấu hoặc đi xe máy.

Một dòng Asus ExpertBook trong điều kiện kiểm tra tần số rung lắc tương tự đi xe máy (bên trái), và như trong vận chuyển bằng tàu biển/container (bên phải).

Tiếp theo, ở những bài kiểm tra nhiệt độ, laptop phải chứng minh khả năng vận hành ổn định khi chạy liên tục ở môi trường từ âm 6 độ đến 49 độ, cũng như khi được vận chuyển trong điều kiện khắc nghiệt hơn, từ âm 46 độ đến 71 độ. Đặc biệt, thiết bị còn phải vượt qua bài test sốc nhiệt: Bị đưa đột ngột từ môi trường lạnh âm 51 độ sang nóng 71 độ và ngược lại. Nghe có vẻ phi thực tế, nhưng những kịch bản này rất quen thuộc: Mang laptop từ phòng điều hòa ra ngoài trời Hà Nội 40 độ giữa mùa hè, hay để máy trong ôtô đóng kín nhiều giờ dưới nắng rồi mang ngay vào phòng lạnh. Chính những tình huống tưởng thường ngày ấy lại là thử thách lớn với tuổi thọ thiết bị nếu không được thiết kế để chịu đựng.

Song song đó là bài kiểm tra độ ẩm. Máy được đặt trong môi trường độ ẩm tới 95% ở mức nhiệt 30-60 độ liên tục trong 10 ngày. Các thử nghiệm này giúp bảo đảm laptop không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi thời tiết cũng như khí hậu gió mùa, đặc biệt là nồm ẩm kéo dài tại miền Bắc Việt Nam.

Bài test mô phỏng laptop vận hành ở độ ẩm cao, chịu đựng sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, trong môi trường bụi mịn và cát thổi, và hoạt động ở nhiệt độ rất lạnh.

Một hạng mục kiểm tra nữa cũng đảm bảo cho sự cố thường xuyên dẫn đến khả năng hỏng hóc của thiết bị, đó là khả năng chống cát và bụi. Trong phòng lab, thiết bị được đặt ở môi trường bụi mịn mật độ 10 g/m3, sau đó tiếp tục thử thách với cát thổi ở tốc độ gió 28 m/giây, khắc nghiệt như môi trường sa mạc. Với điều kiện tại Việt Nam, bài test này đặc biệt sát thực tế: Bụi đường khi di chuyển bằng xe máy, cát bụi tại công trường xây dựng, hay môi trường kho vận nhiều hạt mịn.

157 bài kiểm định độc quyền từ Asus cho laptop doanh nghiệp

Tuy nhiên, Asus không dừng lại ở các tiêu chuẩn quân sự. Toàn bộ dòng ExpertBook còn phải vượt qua 157 bài kiểm tra độ bền độc quyền của Asus được thiết kế riêng cho môi trường doanh nghiệp.

Bàn phím thiết bị được thử với 10 triệu lần nhấn, tương đương gõ liên tục 4 giờ mỗi ngày trong suốt 6 năm; bản lề được đóng mở 50.000 lần, tương đương 12 lần mỗi ngày trong hơn 11 năm. Khả năng chống rơi rớt cũng được kiểm chứng, khi máy vẫn hoạt động sau cú rơi từ độ cao 120 cm xuống nền bê tông. Trong khi đó, bàn phím chống tràn có thể chịu tới 405 ml nước đổ trực tiếp và thoát nhanh ra ngoài, giúp hạn chế hư hại.

Bài test vật năng rơi vào màn hình, gập mở máy đến 50.000 lần, khả năng chống rơi rớt từ độ cao 1,2 m, và kiểm tra độ bền cổng kết nối.

Những tình huống ít ai để ý nhưng xảy ra thường xuyên cũng được đưa vào kiểm tra, như khả năng chịu lực đè lên tới 50 kg, mô phỏng việc ba lô bị chèn trong lúc di chuyển, hay độ bền của cổng kết nối, được thử nghiệm bằng cách cắm/rút thiết bị ở cổng USB Type-C tới 15.000 lần. Những bài test này bảo đảm laptop không gặp sự cố ở những chi tiết tưởng nhỏ nhưng có thể gây gián đoạn lớn trong công việc.

Để đạt được chuẩn độ bền khắc nghiệt này, Asus Expert Series được trang bị lớp vỏ gia cường, cấu trúc khung máy vững chắc và hệ thống bảo vệ linh kiện bên trong giúp máy không chỉ “sống sót” sau sự cố, mà còn tiếp tục vận hành ổn định ngay sau đó.

Hệ sinh thái đa dạng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chuẩn độ bền vượt trội của Asus Expert Series được áp dụng từ dòng ExpertBook P dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ưu tiên độ bền và chi phí hợp lý, đến ExpertBook B hướng tới chuyên gia, lãnh đạo và tổ chức lớn với yêu cầu cao về hiệu suất, di động và bảo mật. Bên cạnh đó còn có máy tính để bàn và AiO Asus ExpertCenter nhỏ gọn, phù hợp với nhiều mô hình làm việc linh hoạt.

Hệ sinh thái đa dạng của Asus Expert Series trải dài từ laptop, desktop đến AiO, phục vụ nhu cầu đa dạng của SMB cũng như của tập đoàn.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn có tâm lý “laptop doanh nghiệp chỉ dành cho tập đoàn lớn”, khiến họ e dè trong việc đầu tư nâng cấp. Ông Rex Lee, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Asus, cho biết đây là rào cản mà thương hiệu muốn thay đổi.

Thay vì chỉ tập trung vào kênh dự án, Asus đã đưa Expert Series lên kệ các hệ thống bán lẻ như Phong Vũ, An Phát, Phúc Anh, Hacom và các sàn thương mại điện tử. Nhờ đó, ngay cả khi chỉ mua một thiết bị đơn lẻ, doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn được hưởng đầy đủ lợi ích của laptop doanh nghiệp: Bền bỉ, ổn định, bảo mật và dịch vụ hậu mãi tại chỗ linh hoạt toàn quốc.