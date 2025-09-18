Có gì để tranh cãi về chiếc iPhone siêu mỏng?

iPhone Air dành cho những người sẵn sàng gạt đi camera và pin, chỉ cần chiếc điện thoại thời trang và nổi bật.

Trước ngày lên kệ vào 19/9, các trang tin quốc tế đã chia sẻ đánh giá iPhone Air. Đây là smartphone mỏng nhất của Apple, thuộc phân khúc đặc biệt hơn so với iPhone 17 và iPhone 17 Pro.

Những ấn tượng đầu tiên về iPhone Air gồm độ mỏng, thiết kế nổi bật so với các model còn lại. Dù vậy, vẫn còn một số đánh đổi phải cân nhắc xoay quanh camera và thời lượng pin.

Hiện tại, người dùng có thể đặt trước iPhone Air trên website Apple với giá 1.000 USD cho phiên bản 256 GB, cao nhất 1.400 USD cho tùy chọn 1 TB. Dưới đây là một số đánh giá nổi bật về chiếc iPhone ấn tượng nhất năm của Apple.

Khác biệt khi cầm trên tay

“Hóa ra iPhone có thể mỏng và nhẹ đến thế”, tác giả Raymond Wong từ Gizmodo mở đầu bài đánh giá iPhone Air.

Dù không phải chiếc iPhone nhẹ nhất, iPhone Air vẫn tạo nên khác biệt. Do khối lượng phân bổ đều trên không gian mỏng, thiết bị cho cảm giác nhỏ hơn thực tế dù màn hình lớn hơn iPhone 17 (6,5 inch so với 6,3 inch).

“Bạn thực sự phải cầm trên tay để tin rằng iPhone Air là chiếc điện thoại có thật, chức năng đầy đủ chứ không phải mô hình thường thấy tại cửa hàng”, Wong nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, tác giả Allison Johnson từ The Verge cho rằng iPhone Air dành cho người không ngần ngại hy sinh vài tính năng để sở hữu chiếc điện thoại mỏng, nhẹ hơn đáng kể. Với độ mỏng 5,64 mm, iPhone Air tạo nên khác biệt lớn khi cầm trong tay, cho vào túi quần hoặc túi xách.

Cạnh trái của iPhone Air. Ảnh: The Verge.

Nhìn chung, Johnson đánh giá trải nghiệm khi cầm iPhone Air tương tự Galaxy S25 Edge. Độ mỏng có thể thu hút, nhưng lợi ích lớn nhất là trọng lượng nhẹ.

“Đặt iPhone Air vào những ngăn mỏng trong balo thật tuyệt, cầm lướt web mà không cần căn chỉnh độ bám cũng thật tuyệt.

Trong trường hợp bạn áp sát điện thoại vào tai để nói chuyện, iPhone Air thoải mái hơn đôi chút. Những điều nhỏ bé ấy là lúc tôi thực sự đánh giá cao khối lượng siêu nhẹ của iPhone Air”, Johnson nhấn mạnh.

Dù vậy, kích thước màn hình 6,5 inch của iPhone Air vẫn hơi lớn đối với Johnson. Các cạnh cong, mặt lưng mờ tạo cảm giác kém chắc chắn hơn đôi chút khi cầm trên tay.

Khác với khung nhôm của iPhone 17 và 17 Pro, iPhone Air sử dụng khung titan nhẹ và bền. Apple cũng trang bị lớp phủ Ceramic Shield 2 chống trầy xước tốt hơn 3 lần.

Cạnh phải của iPhone Air với Camera Control. Ảnh: The Verge.

Khi ra mắt, nhiều ý kiến lo ngại iPhone Air lặp lại tình trạng dễ bẻ cong tương tự iPhone 6. Trong bài đánh giá trên Gizmodo, Raymond Wong khẳng định người dùng không phải lo lắng về khả năng này.

“Bạn không cần lo về Bendgate 2.0 bởi khung titan rất chắc chắn. Apple thậm chí khuyến khích tôi bẻ thiết bị với lực mạnh nhất có thể. Tôi nhìn thấy iPhone Air hơi cong, nhưng nó luôn trở về trạng thái ban đầu”, Wong nhấn mạnh.

Viết trên CNET, tác giả Abrar Al-Heeti nhận xét tuy mỏng, iPhone Air không có dấu hiệu cong khi cầm trên tay hoặc bỏ vào túi quần. Thiết bị đạt chuẩn kháng nước/bụi IP68, vẫn hoạt động khi thả vào hồ nước dù xước xát nhẹ do chạm vào sàn đá.

Nếu có thói quen sử dụng ốp lưng, Apple mang đến ốp trong MagSafe dày chưa đến 1 mm, về cơ bản không ảnh hưởng lớn đến độ mỏng của iPhone Air. Phụ kiện còn giúp làm phẳng cụm camera, tránh tình trạng rung lắc khi đặt máy xuống bàn.

Sự đánh đổi đầu tiên

Al-Heeti chỉ ra thiếu sót lớn trên iPhone Air, đặc biệt nếu thường xem phim trên điện thoại. Để đạt độ mỏng này, Apple chỉ trang bị một loa ngoài, nằm cùng vị trí loa thoại. Điều đó khiến chất lượng âm thanh của iPhone Air giảm đáng kể.

“Đây không phải vấn đề lớn, song với chiếc điện thoại giá gần 1.000 USD , tôi mong đợi nhiều hơn thay vì phải dùng AirPods Pro 3 hoặc những tai nghe khác để có chất lượng âm thanh tốt hơn”, Al-Heeti cho biết.

iPhone Air khi cầm trên tay. Ảnh: Gizmodo.

Điểm sáng trên iPhone Air là màn hình 120 Hz. Với công nghệ ProMotion, thiết bị hỗ trợ chế độ luôn bật (always-on) để xem giờ, thông báo mà không cần bật màn hình.

Tần số quét cao cũng giúp trải nghiệm cuộn lướt, chơi game mượt mà hơn. Lớp phủ chống phản chiếu và độ sáng tối đa 3.000 nit giúp màn hình dễ nhìn hơn khi ở ngoài trời.

“Tương tự iPhone 17, màn hình này có tần số quét tối đa 120 Hz, công nghệ ProMotion và hỗ trợ always-on.

Dynamic Island của iPhone Air có vị trí sâu hơn đôi chút so với các mẫu iPhone khác. Ngoài những yếu tố trên, chất lượng màn hình này khá tốt”, Raymond Wong viết.

iPhone Air dùng màn hình 6,5 inch. Ảnh: The Verge.

Tác giả Sam Rutherford từ Engadget đánh giá cao Apple khi vẫn tối ưu không gian đủ chỗ cho nút Action và Camera Control. Tuy vậy, ông vẫn thừa nhận vấn đề lớn nhất trong thiết kế là chỉ có một loa ngoài.

“Phải thừa nhận loa có âm lượng và hiệu ứng rất mạnh, nhưng sau nhiều năm định dạng stereo trở thành tiêu chuẩn trên smartphone cao cấp, âm thanh mono không thực sự ổn”, Rutherford viết thêm.

Ông cũng lưu ý cổng USB-C cạnh dưới iPhone Air không nằm chính giữa. Dù vậy xét đến những nỗ lực của Apple như in 3D đầu nối, điều này có thể chấp nhận được.

Hiệu năng vượt trội

iPhone Air trang bị chip xử lý A19 Pro. Tuy tên gọi giống chip trên iPhone 17 Pro, phiên bản này bị cắt giảm còn 5 nhân GPU thay vì 6 GPU. Dù vậy, các bài đánh giá cho thấy hiệu năng của iPhone Air vẫn rất tốt.

Theo cây viết Raymond Wong từ Gizmodo, A19 Pro của iPhone Air thậm chí vượt những smartphone trang bị Snapdragon 8 Elite của Qualcomm, khá mạnh với nhu cầu của nhiều người.

“Bạn có cần sức mạnh này với tác vụ cơ bản như duyệt web, nhắn tin, đọc email, xem video hay chụp ảnh không? Hoàn toàn không. Dù vậy nếu chơi game 3D hoặc chạy app cần bộ xử lý thần kinh trong GPU, bạn sẽ đánh giá cao con chip này”, Wong viết.

Tất nhiên, những người đòi hỏi hiệu năng cao có thể chọn iPhone 17 Pro dùng hệ thống tản nhiệt buồng hơi. Với iPhone Air, không nhiều người có nhu cầu chạy tác vụ nặng.

iPhone Air (trái) và iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Gizmodo.

Theo trải nghiệm của Rutherford, tốc độ khung hình của iPhone Air vẫn duy trì tốt khi chơi các game cấu hình cao như Destiny: Rising, trong khi các tựa game nhẹ hơn như Sword of Convallaria không gây khó khăn.

Người dùng vẫn lưu ý khi chạy tác vụ nặng trong thời gian dài bởi iPhone Air có thể nóng lên, đặc biệt ở cụm camera lồi.

Chip N1 và C1X tự phát triển giúp Apple tự tin tuyên bố đây là chiếc iPhone tối ưu năng lượng nhất từ trước đến nay. Nhược điểm là modem C1X không hỗ trợ băng tần mmWave, dù đây không phải yếu tố quá quan trọng.

Tương tự, Allison Johnson từ The Verge cho biết trải nghiệm của cô hoàn toàn bình thường với modem C1X và chip N1. Đây là bước tiến tiếp theo của Apple trong tự chủ phần cứng sản phẩm, không còn phụ thuộc các đối tác như Qualcomm.

Lo ngại tuổi thọ pin

Theo Johnson, camera và pin là 2 đánh đổi lớn nhất trên iPhone Air. Cô thừa nhận thời lượng pin của thiết bị chỉ tạm ổn, nhưng tốt hơn mong đợi. Nếu không có nhu cầu cao và phần lớn dùng Wi-Fi, người dùng sẽ không gặp vấn đề lớn.

“Cá nhân tôi hơi lo lắng khi pin tụt xuống 20% trước giờ ăn tối, dù phải thành thật rằng tôi dùng máy khá nhiều trước đó với 5 tiếng bật màn hình.

Vào một ngày nhẹ nhàng hơn với Wi-Fi ở nhà, 3 tiếng bật màn hình khiến pin tụt xuống còn khoảng 40% trước khi đi ngủ. Tôi cho rằng mức này vẫn chấp nhận được, dù thấp hơn đôi chút so với chiếc điện thoại giá 1.000 USD ”, cây viết từ The Verge nhận xét.

iPhone Air khi gắn ốp viền. Ảnh: The Verge.

Dù vậy, điều khiến Johnson lo lắng nhất là tuổi thọ pin sau một năm. Với những tranh cãi về tuổi thọ pin iPhone, đây là điều người dùng cần lưu ý nếu không nâng cấp điện thoại thường xuyên.

Trang tin CNET nhấn mạnh một số chế độ giúp tối ưu thời lượng pin như Adaptive Power. Tính năng này tự điều chỉnh hiệu năng iPhone theo thời điểm sử dụng. Dù vậy do cần một tuần “học hỏi” thói quen, cô chưa thể đánh giá hiệu quả của Adaptive Power.

Al-Heeti cũng nhận xét thời lượng pin của iPhone Air phụ thuộc vào mức độ sử dụng. Trong một ngày bận rộn với gửi email, nhắn tin, phát Wi-Fi, chụp ảnh, quay video, nghe nhạc và xem video, thiết bị cạn pin sau gần 12 tiếng.

Ngược lại với ngày thư giãn và ít dùng điện thoại hơn, iPhone Air có thể đạt mức sử dụng cả ngày như quảng cáo của Apple, dung lượng giảm còn 20% sau khoảng 15 tiếng xem video, nhắn tin, nghe nhạc trên Wi-Fi.

iPhone Air khi gắn cùng pin dự phòng MagSafe. Ảnh: Engadget.

Apple dường như lường trước điều này khi bán sạc dự phòng MagSafe cho iPhone Air, có thể kéo dài thời gian xem video liên tục lên 40 tiếng.

Cần lưu ý rằng thiết bị chỉ sạc có dây ở công suất tối đa 20 W, thấp hơn khá nhiều so với dòng iPhone 17 (40 W). Trong thử nghiệm của CNET, iPhone Air mất khoảng 30 phút để đạt 54%, và một tiếng rưỡi để sạc 100%.

Bù đắp với camera selfie

Camera cũng là hạn chế của iPhone Air khi chỉ có một camera sau 48 MP và camera trước 18 MP. Theo The Verge, đa số sẽ cảm thấy ổn với sự đánh đổi khi camera có tiêu cự tương đương 26 mm, hỗ trợ chống rung cảm biến và zoom tối đa 2x.

Với một số người, thiếu đi camera góc siêu rộng có thể là đánh đổi quá lớn. Bù lại, Johnson cho rằng những nâng cấp cho camera selfie có thể quan trọng hơn với nhóm khách hàng mục tiêu của iPhone Air.

Cụ thể, camera selfie trên máy sử dụng cảm biến vuông, có thể xoay giữa chế độ dọc hoặc ngang mà không cần xoay điện thoại. Tính năng thú vị khác là Dual Capture, cho phép ghi hình đồng thời từ camera trước và sau.

Camera sau của iPhone Air. Ảnh: Engadget.

Đồng quan điểm, Al-Heeti thất vọng khi iPhone Air không có camera góc siêu rộng, dù chất lượng ảnh chung vẫn ổn. Trong một số hoàn cảnh, vùng tối/sáng được cân bằng tốt, màu sắc chân thực và rõ nét. Ảnh chân dung vẫn có thể làm mờ hậu cảnh. Chế độ phóng to 2x cũng đủ tốt để giữ chi tiết và độ sắc nét.

Raymond Wong từ Gizmodo nhận xét ảnh từ iPhone Air đủ tốt để chia sẻ lên mạng xã hội hoặc qua ứng dụng nhắn tin.

Thiếu camera góc siêu rộng vẫn là điểm trừ của iPhone Air so với Galaxy S25 Edge. Dù vậy, camera selfie 18 MP với cảm biến vuông, kết hợp Camera Control và chế độ ghi hình kép là điểm nhấn lớn.

“Tôi có cảm giác những tính năng này sẽ rất phổ biến, thậm chí được dùng nhiều hơn quay video không gian, hành động hay điện ảnh”, Wong nhấn mạnh.

iPhone Air dành cho ai?

Allison Johnson từ The Verge nhận định iPhone Air là lời khẳng định từ Apple về khả năng tối ưu phần cứng, gợi ý về thiết kế iPhone trong tương lai. Cô không ngần ngại cho rằng đó là bước khởi đầu của iPhone màn hình gập.

“Tất nhiên, đó chỉ là suy đoán. Hiện tại, tôi vẫn cố gắng tìm hiểu iPhone Air thực sự dành cho ai. Đây có thể là thiết bị mang đến cuộc sống dễ dàng hơn, dành cho những người không bận tâm thời lượng pin ngắn.

Nó cũng dành cho người sẵn sàng bỏ qua vài khoảnh khắc bị bỏ lỡ vì không thể chỉnh camera góc siêu rộng. Nếu thuộc nhóm trên, iPhone Air đáng sử dụng”, Johnson cho biết.

Thiết kế của iPhone Air. Ảnh: Engadget.

Tương tự, Al-Heeti nhấn mạnh iPhone Air không có camera hoành tráng như dòng Pro, cũng không sở hữu pin lớn nhất. Tuy vậy, đó không phải vấn đề với những người không có nhu cầu nhìn chằm chằm vào màn hình cả ngày.

“iPhone Air cũng có thể hấp dẫn cho bất cứ ai đã chán những chiếc điện thoại giống hệt nhau. Tương tự màn hình gập, smartphone mỏng mang đến diện mạo và cảm giác mới mẻ, thú vị hơn các nâng cấp mà chúng ta quen thuộc”, cô nói thêm.