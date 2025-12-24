YouTuber Duy Thẩm, Hải Triều lên tiếng

Loạt bão phẫn nộ, bình luận chỉ trích từ cộng đồng LMHT buộc Duy Thẩm và Hải Triều lên tiếng giải đáp thắc mắc vào trưa 24/12 về tranh cãi xoay quanh bức ảnh chụp chung với T1.

Sau 3 ngày nhận bão chỉ trích từ cộng đồng yêu thích tựa game Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) Việt Nam, trưa 24/12, Duy Thẩm và Hải Triều đồng loạt phân trần về tranh cãi xoay quanh bức ảnh chụp chung với T1.

Theo bài đăng của cả hai, bộ đôi YouTuber đến từ nhà Schannel nhận được lời mời tham dự sự kiện giao lưu của T1 - đội tuyển LMHT nắm giữ kỷ lục với 6 lần vô địch Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại - ngày 21/12, trong đó bao gồm hoạt động chụp ảnh kỷ niệm cùng đội tuyển.

Duy Thẩm và Hải Triều khẳng định "không hề có chuyện dùng quan hệ, 'đi cửa sau' hay tạo sức ép" để được chụp ảnh cùng T1. "Đây hoàn toàn là theo sự sắp xếp của ban tổ chức".

"Quá trình chụp hình diễn ra cũng rất nhanh, và cũng rất nghiêm ngặt. Mọi thứ đều theo sự sắp xếp và giám sát kỹ càng từ phía bên T1. Tất cả diễn ra đâu đó chừng vài phút, điện thoại bị thu lại, tương tác chỉ ở mức tối thiểu. Các thành viên T1 thực sự làm mình bất ngờ vì quá thân thiện và vui vẻ. Ảnh chụp tập thể sau đó cũng được phía T1 duyệt rồi mới gửi đến bọn mình, tổng cộng là hai cái", Duy Thẩm viết.

Bức ảnh YouTuber Duy Thẩm, Hải Triều chụp chung cùng T1 gây tranh cãi. Ảnh: Duy Thẩm/Facebook.

Nam YouTuber cho biết thêm bản thân cũng thắc mắc tại sao AllStar Việt Nam (đội trực tiếp thi đấu giao lưu cùng T1), caster, MC gắn bó, phát triển LMHT Việt Nam kỳ cựu lại không có hình chụp chung với T1.

"Cá nhân mình cũng rất thắc mắc sao mình được chụp mà những người đóng góp cho cộng đồng LMHT lại không và mình cũng chỉ biết chuyện này cũng như những bất cập của ban tổ chức sau khi sự kiện kết thúc", Duy Thẩm giải thích.

Trong khi đó, Hải Triều trực tiếp trả lời bình luận của người hâm mộ T1 bao gồm "Xem Liên minh được bao lâu rồi?", "Chọn bừa Doran để nhận là fan", "Có biết chơi Liên Minh Huyền Thoại hay không?", "Chưa chắc đã kể được 10 tướng”.

Reviewer công nghệ khẳng định bản thân theo dõi LMHT từ năm 2016 và bắt đầu yêu thích tựa game này từ đó.

Bức ảnh duy nhất của Thầy Giáo Ba và T1. Ảnh: Phan Tấn Trung/Facebook.

Tuy nhiên, cả hai bài viết đều chưa thể xoa dịu làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng eSports Việt Nam. Nhiều người cho rằng lời giải thích chưa thỏa đáng vì Hải Triều tự nhận là người hâm mộ LMHT nhưng lại bỏ về sau trận giao lưu đầu tiên của T1.

Ngược lại, vẫn có nhiều bình luận bênh vực bộ đôi, cho rằng ở vị thế KOL, Duy Thẩm, Hải Triều đã "làm tốt" nhiệm vụ khi đăng tải video quảng bá cho sự kiện.

Tranh cãi xoay quanh cách ban tổ chức sắp xếp khách mời và quyền tiếp cận tuyển thủ sau sự kiện giao lưu của T1 tại Hà Nội ngày 21/12.

Thời điểm kết thúc, cộng đồng eSports Việt Nam, đặc biệt là những người yêu thích bộ môn LMHT, thắc mắc lý do Thầy Giáo Ba (thành viên AllStar Việt Nam, cựu game thủ chuyên nghiệp, nổi tiếng với game Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) dưới biệt danh Ba Rọi Béo) và một số bình luận viên nổi tiếng bị cho "ra rìa", không được giao lưu, chụp ảnh cùng T1.

Sự việc được đẩy lên cao trào khi đông đảo fan tràn vào các bài viết của ban tổ chức cùng bên liên quan, thả phẫn nộ, thu hút sự chú ý của dư luận.

Chiều 23/12, Thầy Giáo Ba và BLV Văn Tùng lên tiếng về drama và yêu cầu người hâm mộ "góp ý nhẹ nhàng" để ban tổ chức cải thiện cho những sự kiện trong tương lai, thay vì công kích nặng lời.