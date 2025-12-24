Phú bà Mỹ từng thuê sát thủ hại chồng cũ qua đời

Từng gây chấn động vì liên quan đến âm mưu thuê sát thủ, cuộc đời của Tatyana Remley khép lại sau chuỗi mâu thuẫn pháp lý và mối quan hệ đầy sóng gió với chồng cũ.

Tatyana Remley được cho là đã tự sát. Ảnh: Tatyana Remley/Facebook.

Tatyana Remley (44 tuổi) được giới chức xác nhận rằng đã qua đời bên ngoài một quán bar ở thành phố San Diego, bang Califonia, vào tối 18/12.

Trước đó không lâu, Tatyana đã gọi điện cho chồng cũ là Mark Remley từ trong quán bar để than phiền về người bạn trai mới.

Mark Remley kể lại rằng bà gọi cho ông qua FaceTime và nói mình đang ở cùng một người đàn ông "không dễ chịu", theo The New York Post.

Mark Remley là một doanh nhân công nghệ. Ông gặp Tatyana khoảng 15 năm trước tại một khu nhà giàu ở San Diego. Hai người chia tay vào năm 2023 và đang làm thủ tục ly hôn.

Tháng 8/2023, Tatyana bị truy tố với cáo buộc âm mưu thuê người hại chồng cũ, cùng các tội danh liên quan đến vũ khí. Sau đó bà nhận tội và thụ án tù một năm trong bản án gần bốn năm.

Sau khi ra tù, mối quan hệ giữa hai người tiếp tục trong trạng thái tan hợp. Họ nối lại liên lạc và từng quay lại với nhau.

Tatyana từng cố gắng thuê sát thủ để giết chồng cũ của mình. Ảnh: Felix Gonzales.

Theo lời Mark Remley, ông đã bí mật ghi âm lại những lời mà ông cho là Tatyana thừa nhận liên quan đến một vụ cháy căn nhà của họ ở Del Mar nhiều năm trước. Ông sau đó trình báo cảnh sát, và Tatyana bị bắt với cáo buộc phóng hỏa, chờ ra tòa vào tháng 3 thì xảy ra vụ việc lần này.

Tatyana luôn phủ nhận các cáo buộc, cả về vụ cháy căn nhà lẫn cái chết bí ẩn của một người bạn tên Sharal - người có mặt trong ngày xảy ra hỏa hoạn. Bà cho rằng chồng cũ cố tình đổ tội cho mình.

Một nguồn tin thân cận cho biết dù xảy ra nhiều mâu thuẫn pháp lý, quan hệ của hai người vẫn tiếp diễn lúc gần lúc xa, thậm chí có thời điểm được cho là đã hòa giải hoàn toàn.

Trong suốt 15 năm bên nhau, họ sống xa hoa nhờ khối tài sản bất động sản ước tính khoảng 30 triệu USD của Mark Remley. Gia đình sống tại nhiều căn biệt thự ở California và Hawaii, tham gia nhiều dự án kinh doanh, trong đó có một chương trình biểu diễn ngựa tại Del Mar vào năm 2012 nhưng không thành công.

Cả hai từng xuất hiện trong một loạt phim tài liệu truyền hình của Mỹ nói về một câu lạc bộ giải trí dành cho người trưởng thành.