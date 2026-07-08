YouTuber 2,3 triệu người follow chết đuối ở Thái Lan

Connor Murphy (32 tuổi), một người mẫu thể hình kiêm nhà sáng tạo nội dung người Mỹ nổi tiếng, qua đời vì đuối nước ở Thái Lan.

Tờ People đưa tin vụ việc đau lòng xảy ra vào ngày 7/7. Bạn bè của Murphy đã xác nhận thông tin này thông qua nhiều bài đăng trên mạng xã hội.

Theo tờ Thairath, cảnh sát tỉnh Samut Prakan (Thái Lan) nhận được tin báo vào chiều 7/7 về một người đàn ông có biểu hiện bất thường tại một khu biệt thự cho thuê cao cấp. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, Murphy bất ngờ lao xuống chiếc hồ gần đó và bơi trong nhiều phút trước khi kiệt sức rồi chìm xuống nước.

Đội thợ lặn cứu hộ sau đó đã tìm thấy thi thể Murphy cách bờ khoảng 20 m. Cảnh sát cho biết trên cơ thể anh không có dấu hiệu bị tấn công và đã yêu cầu tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân chính xác. Các điều tra viên cũng phát hiện trong xe của Murphy một chiếc túi chứa hai ống tiêm chưa qua sử dụng cùng nhiều viên thuốc màu trắng.

Connor Murphy là một người mẫu thể hình, nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng. Ảnh: IGNV.

Theo Bangkok Post, Murphy và bạn gái 22 tuổi đã thuê khu biệt thự này trong thời hạn ba tháng. Khi kiểm tra hiện trường, cảnh sát phát hiện nhiều khu vực trong căn nhà bị bôi vẽ bằng sơn đen và vàng. Bạn gái Murphy khai với cảnh sát rằng những hành vi bất thường của Murphy hoàn toàn khác với tính cách thường ngày và anh chưa từng có biểu hiện tương tự trước đây.

Connor Murphy sinh năm 1994, sở hữu hơn 2,3 triệu người theo dõi trên YouTube. Anh nổi tiếng với các nội dung về gym và rèn luyện sức khỏe. Bài đăng cuối cùng trên mạng xã hội của Murphy là vào ngày 3/7. Khi đó, nam người mẫu thể hình chia sẻ đoạn video chơi bóng đá trong khuôn viên một căn biệt thự sang trọng.