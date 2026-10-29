YouTube Premium đạt số người dùng kỷ lục bất chấp tăng giá

YouTube Music và YouTube Premium hiện có tổng cộng hơn 150 triệu người đăng ký trên toàn cầu, tăng 25 triệu so với số liệu được Google công bố hồi đầu năm.

Công ty mẹ Google vừa công bố lượng người dùng cho YouTube Premium. Ảnh: Shutterstock.

Google vừa công bố cột mốc mới của hai dịch vụ trả phí YouTube Premium và YouTube Music với hơn 150 triệu người đăng ký trên toàn cầu. Con số được CEO Sundar Pichai chia sẻ trong báo cáo tài chính quý III/2026 của Alphabet, công ty mẹ Google.

Theo Android Authority, số liệu này tăng từ mức 125 triệu người đăng ký được công bố vào mùa xuân năm nay. Tuy nhiên, tổng số vẫn bao gồm cả người dùng đang trong thời gian dùng thử miễn phí, thay vì chỉ tính những tài khoản trả phí thực tế.

Mức tăng 25 triệu người trong vài tháng cho thấy các dịch vụ trả phí của YouTube vẫn duy trì đà phát triển, ngay cả sau đợt điều chỉnh giá gần đây tại Mỹ.

Hồi đầu năm, Google nâng giá gói YouTube Premium cá nhân tại thị trường này từ 13,99 USD lên 15,99 USD /tháng. Việc tăng giá có thể ảnh hưởng đến tốc độ thu hút người dùng mới, nhưng hiện chưa có số liệu riêng để xác định tác động cụ thể.

Google trước đây từng công bố tổng cộng khoảng 25 triệu lượt đăng ký mới mỗi quý trên các dịch vụ trả phí. Tuy nhiên, con số này bao gồm cả những sản phẩm khác như Google One, nên không thể dùng để xác định riêng tốc độ tăng trưởng của YouTube Premium.

Bên cạnh việc loại bỏ quảng cáo, YouTube Premium còn cung cấp các tính năng như phát video trong nền, tải nội dung để xem ngoại tuyến và quyền sử dụng YouTube Music. Những tiện ích này giúp dịch vụ cạnh tranh với các nền tảng nghe nhạc và giải trí trực tuyến khác.

Google cũng đang mở rộng quyền lợi dành cho người đăng ký. Theo Android Authority, YouTube Premium dự kiến bổ sung quyền truy cập nội dung Peacock Premium vào năm tới.

Ngoài ra, YouTube được cho là đang tìm cách mở rộng dịch vụ sang lĩnh vực sách nói. Theo WSJ, nền tảng đã trao đổi với các nhà xuất bản về khả năng phát triển tính năng này, dự kiến có thể ra mắt từ năm 2027 và được tích hợp vào gói Premium. Tuy nhiên, YouTube chưa xác nhận kế hoạch cũng như cách thức cung cấp sách nói cho người dùng.

Việc bổ sung nội dung và dịch vụ đối tác có thể giúp YouTube Premium hấp dẫn hơn với người dùng. Tuy nhiên, khi mức phí đăng ký ngày càng tăng, giá trị thực tế người dùng nhận được cũng sẽ trở thành yếu tố quan trọng quyết định khả năng duy trì thuê bao.

Hiện chưa rõ Google có tiếp tục điều chỉnh giá YouTube Premium trong thời gian tới hay không. Cột mốc hơn 150 triệu người đăng ký cho thấy dịch vụ vẫn tăng trưởng, nhưng chưa đủ để kết luận người dùng sẽ tiếp tục chấp nhận các đợt tăng phí trong tương lai.