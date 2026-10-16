YouTube muốn lấy chiếc bánh sách nói

YouTube đang tìm cách mở rộng sang thị trường sách nói, tận dụng lượng người dùng khổng lồ để cạnh tranh với Spotify và Audible.

YouTube lên kế hoạch bổ sung sách nói vào hệ sinh thái. Ảnh: Bloomberg.

YouTube đang phát triển một tính năng sách nói mới, đánh dấu kế hoạch mở rộng hoạt động ngoài lĩnh vực video và âm nhạc. Nếu triển khai thành công, nền tảng chia sẻ video của Google sẽ trở thành đối thủ của Spotify và Audible, 2 dịch vụ đang giữ vị thế lớn trên thị trường.

Theo WSJ, Google đã tiến hành thảo luận với các nhà xuất bản trong những tháng gần đây. Những người trong cuộc cho biết tính năng mới có thể sẵn sàng vào năm 2027. Tuy nhiên, công ty chưa công bố kế hoạch ra mắt chính thức.

Gã khổng lồ chia sẻ video đang cân nhắc tích hợp sách nói vào gói YouTube Premium. Dịch vụ này hiện có giá khởi điểm 15,99 USD /tháng, cho phép người đăng ký xem video và nghe nhạc không quảng cáo.

Việc bổ sung sách nói có thể giúp YouTube tăng sức hấp dẫn của gói thuê bao. Thay vì phải đăng ký nhiều nền tảng riêng biệt, người dùng có thể tiếp cận thêm một loại nội dung trong cùng hệ sinh thái giải trí.

Tham vọng mới đưa YouTube vào cuộc cạnh tranh với những doanh nghiệp đã có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực sách nói. Song, nền tảng này sở hữu lợi thế về lượng người dùng và khả năng phân phối nội dung. Đây cũng là yếu tố khiến các doanh nghiệp xuất bản quan tâm đến việc hợp tác với nền tảng video.

Theo WSJ, nhiều lãnh đạo ngành xuất bản đánh giá YouTube vẫn còn tiềm năng khai thác trong lĩnh vực sách nói. Họ kỳ vọng sự xuất hiện của kênh phân phối chính thức có thể tạo thêm nguồn thu từ lượng lớn người dùng nền tảng.

Một vấn đề khác là tình trạng sách nói không có bản quyền đang xuất hiện tràn lan trên YouTube. Hiện nhiều nội dung dạng này được người dùng đăng tải mà không có sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

Việc xây dựng dịch vụ chính thức có thể mở ra phương án thương mại hóa nội dung hợp pháp, đồng thời giúp các nhà xuất bản kiểm soát tốt hơn việc phân phối tác phẩm. Tuy nhiên, hiệu quả của hướng đi này vẫn phụ thuộc vào mô hình cấp phép và chính sách nội dung của YouTube.

Sách nói cũng là một trong những phân khúc tăng trưởng đáng chú ý của ngành xuất bản. Theo Hiệp hội các nhà xuất bản Mỹ, doanh thu sách nói kỹ thuật số dự kiến vượt 1 tỷ USD trong năm 2026, so với mức 265 triệu USD năm 2016.

Đà tăng trưởng này cho thấy nhu cầu tiếp cận sách qua hình thức âm thanh ngày càng lớn. Với YouTube, việc mở rộng sang sách nói giúp bổ sung nội dung vào hệ sinh thái và tạo cơ hội thu hút thêm người dùng trả phí.