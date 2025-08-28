YoonA gây tranh cãi với vai diễn trong "Ngự trù của bạo chúa". Diễn xuất của cô bị chê gượng gạo, thiếu tự nhiên.

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên YoonA (SNSD) đang đối diện với nhiều ý kiến trái chiều về diễn xuất trong bộ phim truyền hình Ngự trù của bạo chúa. Trong tác phẩm, cô thủ vai một đầu bếp thời hiện đại xuyên không về triều Joseon và trở thành bếp trưởng hoàng gia.

Trên mạng xã hội Hàn Quốc, diễn xuất của YoonA gây tranh luận. Nhiều khán giả cho rằng lối diễn hài của cô gượng, nhiều cử chỉ còn phóng đại nên thiếu tự nhiên. Điều này khiến khiến mạch cảm xúc của bộ phim bị gián đoạn, trải nghiệm thưởng thức của người xem phần nào bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, cũng có không ít người hâm mộ lên tiếng bênh vực, cho rằng phong cách “diễn ngốc nghếch” phù hợp với thể loại hài và vai diễn mà YoonA đảm nhận. Họ nhận định nữ thần tượng đã thể hiện được năng lượng tươi sáng, giúp nhân vật trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn.

Tạo hình của YoonA trong Ngự trù của bạo chúa. Ảnh: Netflix.

YoonA vốn là một trong những idol lấn sân diễn xuất nổi bật nhất Kpop. Cô từng nhiều lần chia sẻ về áp lực khi ca sĩ thần tượng bước sang lĩnh vực phim ảnh, cũng như sẵn sàng đón nhận những chỉ trích. Với loạt vai diễn trải dài từ điện ảnh đến truyền hình, YoonA đần khẳng định vị trí trong cả hai lĩnh vực ca hát và diễn xuất, dù mỗi dự án đều đi kèm những ý kiến khen chê khác nhau.

YoonA sinh năm 1990 tại Seoul, gia nhập SM Entertainment từ năm 2002 và debut cùng Girls’ Generation năm 2007. Cô giữ vai trò visual và center, đồng thời hoạt động trong sub-unit Oh!GG và ra mắt solo với mini album A Walk to Remember (2019).

Bên cạnh ca hát, YoonA sớm lấn sân sang diễn xuất với nhiều bộ phim truyền hình như You Are My Destiny (2008), Love Rain (2012), The K2 (2016), Big Mouth (2022) và King the Land (2023). Ở mảng điện ảnh, cô ghi dấu ấn với Confidential Assignment (2017), Exit (2019) hay Confidential Assignment 2 (2022), nhận nhiều giải thưởng và dần thoát khỏi định kiến “idol đóng phim”.

Ngoài sự nghiệp nghệ thuật, YoonA còn là gương mặt quảng cáo hàng đầu, thường xuyên góp mặt trong danh sách ngôi sao Hàn Quốc có sức ảnh hưởng lớn.