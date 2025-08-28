Hình ảnh mới của 'nữ thần Waterbomb'

Kwon Eun Bi khoe đường cong gợi cảm khi phối crop top kết hợp áo yếm. Nữ ca sĩ có sự tiết chế về trang phục khi rời xa sân khấu Waterbomb.

Theo News1, Kwon Eun Bi khiến người hâm mộ thích thú với diện mạo mới trong chuyến lưu diễn solo THE RED. Chặng đầu tiên tại Đại học Yonsei, nữ ca sĩ diện crop top màu nude bên trong áo yếm đính hạt cườm kết hợp quần jeans.

Rời xa sân khấu Waterbomb, Kwon Eun Bi lựa chọn trang phục kín đáo hơn, song khéo léo để lộ đường cong quyến rũ. Đáng chú ý, cô mang đến sự mới lạ cho hai đêm diễn bằng việc chuyển mái tóc từ dài sang ngắn cùng một vài thay đổi nhỏ về trang phục.

"Cô ấy trông thật tuyệt vời", "Cô ấy có thật không vậy", "Tôi nóng lòng tới xem buổi biểu diễn của bạn", một số khán giả để lại bình luận khen ngợi.

Hình ảnh gần đây của Kwon Eun Bi. Ảnh: @silver_rain.__.

Trước buổi biểu diễn vài ngày, THE RED của Kwon Eun Bi rơi vào tình trạng ế ẩm vì còn nhiều khoảng trống chưa thể lấp đầy. Theo đó, THE RED có giá vé 165.000 won (khoảng 120 USD ) được cho là quá cao so với sức hút hiện tại của nữ ca sĩ và mặt bằng chung các đêm nhạc.

Mới đây, Kwon Eun Bi chia sẻ về chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt chỉ có sữa chua và trứng cút: “Bình thường tôi nặng 47-48 kg, nhưng giờ chỉ còn 41-42 kg. Tôi đã sút cân nhiều và đang ăn uống trở lại để hồi phục". Thậm chí chế độ ăn kết hợp cường độ làm việc căng thẳng khiến cô phải hủy bỏ lịch diễn ở Waterbomb Busan 2025. Quản lý nữ ca sĩ cho biết cô bị ngất xỉu trong lúc tập vũ đạo.

Kwon Eun Bi sinh năm 1995, ra mắt với tư cách trưởng nhóm IZ*ONE vào năm 2018 sau khi giành vị trí thứ 7 trong chương trình sống còn Produce 48. Sau khi nhóm tan rã năm 2021, cô xây dựng sự nghiệp solo. Sau màn trình diễn táo bạo tại Waterbomb Seoul 2023 và 2025, cô được đặt biệt danh là “nữ thần Waterbomb”.