Kỳ Duyên diện mốt lộ nội y

  • Thứ năm, 28/8/2025 20:07 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Kỳ Duyên gây chú ý với kiểu trang phục độc đáo, gợi cảm gồm nội y cách điệu và chân váy ôm sát.

Mới đây, Kỳ Duyên xuất hiện với phong cách thời trang táo bạo. Người đẹp chọn set đồ, gợi cảm khoe vóc dáng với áo lót cách điệu màu xanh đậm, chân váy dài ôm sát, kèm theo túi xách thiết kế độc đáo và giày cao gót cùng màu áo. Loạt ảnh của Kỳ Duyên lập tức nhận bàn tán.

Thời gian qua, Kỳ Duyên theo đuổi phong cách thời trang quyến rũ. Giữa tháng 7, hoa hậu cũng gây xôn xao khi đăng ảnh bán nude, chụp từ phía sau, khoe lưng trần và một số tấm hình khác mặc bikini.

Hình ảnh mới của Kỳ Duyên. Ảnh: FBNV.

Kỳ Duyên trong năm qua qua tạo thêm nhiều dấu ấn. Cô lấn sân sang phim ảnh nhờ bộ phim Bộ tứ báo thủ do Trấn Thành làm đạo diễn. Kỳ Duyên đảm nhận tốt nhân vật Karen, cô gái tài năng, nhiều thành tựu trong sự nghiệp nhưng tính cách biến thái.

Trước đó, cô giành vương miện ở Miss Universe Vietnam đi thi Miss Universe 2024 ở Mexico nhưng dừng chân ở top 30.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi là sinh viên năm nhất. Cô cũng giành giải phụ Người đẹp Biển. Sau khi đăng quang, Kỳ Duyên vướng nhiều tranh luận khác nhau.

Về đời tư, Kỳ Duyên từng vướng tin hẹn hò Minh Triệu. Sau khoảng 6 năm gắn bó, tới tháng 3/2024, thông tin cả hai rạn nứt, không còn nhận công việc chung lan truyền trên mạng xã hội. Thời điểm đó, Kỳ Duyên đăng ảnh chụp với Minh Triệu kèm chú thích: “Hết hình rồi”. Kể từ đó đến nay, Kỳ Duyên và Minh Triệu không còn đồng hành trong các hoạt động, sự kiện giải trí.

Gần đây, hoa hậu được cho là hẹn hò Hoa hậu Thiên Ân, tuy nhiên cô khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết với đàn em.

