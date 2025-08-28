Phim dùng AI thay thế Thùy Tiên rời rạp

"Chốt đơn" khép lại hành trình phòng vé sau khoảng 3 tuần công chiếu, mang về doanh thu hơn 5 tỷ đồng.

Chốt đơn rời rạp sau khoảng 3 tuần công chiếu. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, bộ phim của Bảo Nhân - Nam Cito dắt túi 5,1 tỷ đồng - thành tích khá khiêm tốn so với một dự án có mức đầu tư lớn.

Trước đó, Chốt đơn từng dự kiến ra rạp vào dịp 8/3, nhưng bị hoãn do hậu kỳ kéo dài và sau đó là bê bối liên quan đến diễn viên chính. Sau thời gian ngưng quảng bá từ tháng 3, nhà sản xuất ấn định ngày chiếu mới là 8/8. Song ngay từ khi chào sân, tác phẩm đã vướng phải nhiều tranh luận trái chiều, không được đón nhận một cách tích cực. Phim mở màn trì trệ, kéo theo thành tích các tuần kế tiếp lao dốc không phanh.

Những ngày gần đây, Chốt đơn gần như không còn suất chiếu, doanh thu tăng nhỏ giọt, có những ngày kiếm được chưa đầy 1 triệu đồng.

Hình ảnh nữ chính đã qua can thiệp bằng AI trong Chốt đơn. Ảnh: NSX.

Chốt đơn là trường hợp đặc biệt của điện ảnh Việt lẫn cả khu vực, khi nhà sản xuất sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thay thế gương mặt và giọng nói của nữ chính. Trước đó, vai diễn này do hoa hậu Thùy Tiên đảm nhận.

Tuy nhiên, việc can thiệp bằng AI khiến hình ảnh nữ chính trở nên kém tự nhiên, biểu cảm còn thiếu mượt mà, đặc biệt ở các phân đoạn chuyển cảnh hoặc thay đổi cảm xúc.

Trao đổi với Tri Thức - Znews trước đó, ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh - cho biết để cấp phép cho bộ phim, Cục Điện ảnh đã tham vấn ý kiến từ các chuyên gia pháp lý và luật sư để đảm bảo rằng tác phẩm không vi phạm quyền nhân thân, quyền hình ảnh hay các quy định pháp luật hiện hành. Việc cấp phép được thực hiện đúng quy trình, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Luật Điện ảnh.

Trở lại rạp Việt, sau khi Chốt đơn rời rạp, còn 2 phim nội địa đang chiếu là Mưa đỏ và Làm giàu với ma 2. Mưa đỏ cho tới chiều 28/8 đã đạt doanh thu 196 tỷ đồng , vượt Địa đạo để trở thành phim chiến tranh ăn khách nhất lịch sử.

Trong khi Làm giàu với ma 2 vừa mở bán các suất chiếu sớm, thu về 5,5 tỷ đồng .