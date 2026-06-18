Yêu cầu hạn chế phát triển công trình cao tầng ở trung tâm Hà Nội

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội triển khai các giải pháp khắc phục tập trung dân số quá cao ở khu vực nội đô, hạn chế phát triển công trình cao tầng tại khu vực trung tâm.

Văn phòng Chính phủ mới đây có thông báo kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Thủ tướng nhận xét bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố vẫn còn một số tồn tại như triển khai quy hoạch và xây dựng các công trình hạ tầng, giao thông ngầm còn chậm, một số dự án trọng điểm vướng mắc giải phóng mặt bằng, thiếu quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, vật liệu xây dựng...

Thủ tướng yêu cầu hạn chế phát triển công trình cao tầng tại khu vực trung tâm Hà Nội.

Thời gian tới, một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Thủ tướng giao cho Hà Nội là triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục tập trung dân số quá cao ở khu vực nội đô; cải tạo, chỉnh trang khu phố cổ, cải tạo lại các khu tập thể cũ, hạn chế phát triển công trình cao tầng tại khu vực trung tâm, khắc phục tình trạng đào, lấp mặt đường xuống cấp; chú trọng phát triển các khu đô thị vệ tinh mới.

Đồng thời, nhanh chóng khởi công các dự án xây dựng nhà ở cho thuê và tổ chức vận hành hiệu quả. Thúc đẩy phát triển không gian ngầm, không gian xanh và không gian tĩnh.

Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030 được HĐND TP Hà Nội thông qua hồi đầu năm, xác định rõ định hướng kiểm soát phát triển nhà ở tại khu vực nội đô lịch sử, đồng thời điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu về diện tích, chất lượng và cơ cấu các loại hình nhà ở nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Thủ đô trong dài hạn.

Theo nghị quyết, tại các xã, phường thuộc khu vực nội đô lịch sử, thành phố hạn chế phát triển nhà chung cư trong các dự án đầu tư xây dựng mới nhà ở thương mại và nhà ở xã hội. Ngoại lệ chỉ áp dụng đối với các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ và các dự án nhà ở tái định cư. Mục tiêu là hạn chế gia tăng dân số, giảm áp lực quá tải hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, từng bước cải thiện chất lượng không gian đô thị khu vực lõi...