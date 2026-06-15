Hà Nội cho phép kinh doanh xuyên đêm với các dịch vụ này

Nhiều hoạt động kinh doanh, dịch vụ sẽ được phép kéo dài thời gian hoạt động từ 18h đến 6h hôm sau theo nghị quyết mới của Hà Nội về phát triển kinh tế đêm.

Hà Nội cho phép kinh doanh xuyên đêm với một số dịch vụ. Ảnh: Việt Linh.

Theo nghị quyết vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP Hà Nội, các hoạt động kinh tế đêm sẽ được tổ chức theo khung giờ từ 18h hôm trước đến 6h hôm sau. Thành phố cho phép triển khai nhiều loại hình kinh doanh, dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm của người dân và du khách.

Theo đó, nghị quyết quy định phạm vi, điều kiện, ngành nghề hoạt động cũng như các biện pháp quản lý, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội đối với các khu, tuyến, điểm được xác định phát triển kinh tế đêm trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, Hà Nội quy định 3 khung thời gian hoạt động đối với các khu, tuyến, điểm kinh tế đêm.

Trong đó, khung giờ từ 18h đến 22h được áp dụng rộng rãi cho các hoạt động kinh tế đêm.

Khung giờ từ 22h đến 2h sáng áp dụng đối với các khu phát triển thương mại, văn hóa và một số khu, tuyến, điểm kinh tế đêm đáp ứng đầy đủ điều kiện, được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Các cơ sở kinh doanh phải bảo đảm yêu cầu về kiểm soát tiếng ồn, vệ sinh môi trường, ánh sáng và an ninh trật tự.

Đối với khung giờ từ 22h đến 6h sáng, thành phố chỉ xem xét áp dụng có giới hạn tại một số khu vực, tuyến, điểm kinh tế đêm tách biệt, có hoạt động đặc thù, đáp ứng các yêu cầu chặt chẽ về hạ tầng, quản lý đô thị và an ninh trật tự.

Nghị quyết cũng cho phép kéo dài thời gian hoạt động khi diễn ra các sự kiện cụ thể được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và có phương án hạn chế ảnh hưởng tới cộng đồng dân cư.

Về ngành nghề hoạt động, nghị quyết cho phép tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật như biểu diễn, triển lãm, điện ảnh, trình diễn di sản văn hóa tại không gian công cộng, phố đi bộ, không gian di sản, nhà hát, rạp chiếu phim và các địa điểm thuộc khu kinh tế đêm.

Thành phố cũng khuyến khích phát triển các hoạt động thuộc lĩnh vực công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo, nghệ thuật đương đại và ứng dụng công nghệ trong khai thác các giá trị văn hóa.

Trong lĩnh vực du lịch, các tour tham quan đêm, du lịch trải nghiệm, du lịch văn hóa, dịch vụ hướng dẫn và các hoạt động phục vụ khách du lịch được đưa vào danh mục phát triển.

Các hoạt động thương mại, dịch vụ như chợ đêm, phố thương mại đêm, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, nhà hàng, tuyến phố ẩm thực và dịch vụ giải khát cũng được phép tổ chức tại các khu, tuyến, điểm kinh tế đêm.

Ngoài ra, nghị quyết còn cho phép các hoạt động vui chơi giải trí, thể thao, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, vận tải hành khách, trông giữ phương tiện và các dịch vụ hỗ trợ khác.

Theo nghị quyết, khu, tuyến, điểm kinh tế đêm có thể do cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp hoặc nhiều chủ thể phối hợp quản lý, vận hành theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nghị quyết cũng quy định các điều kiện để công nhận khu, tuyến, điểm kinh tế đêm trên địa bàn thành phố.