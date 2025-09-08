Yêu cầu điên rồ của Onana

Andre Onana gây tranh cãi khi trở lại MU chuẩn bị cho giai đoạn tiền mùa giải bằng yêu cầu một bản hợp đồng mới khiến HLV Ruben Amorim nổi giận.

Onana đòi tăng lương trước mùa giải mới.

Andre Onana mắc nhiều sai lầm khiến MU trải qua mùa 2024/25 ở tệ hại nhất lịch sử tham dự Premier League. Dù vậy, anh lại có động thái được truyền thông Anh miêu tả "điên rồ". Theo The Athletic, Onana trở lại tập trung trước mùa giải với yêu cầu về một hợp đồng mới. Hành động này khiến HLV Ruben Amorim bực bội.

Thủ môn người Cameroon được cho là mong muốn cải thiện hợp đồng. Trước đó, anh chịu giảm 25% lương do MU không giành vé dự Champions League. Đây là điều khoản trong hợp đồng của tất cả cầu thủ. Nguồn tin khẳng định rằng lập trường của cựu sao Inter Milan làm HLV Amorim không hài lòng.

Mùa trước, Onana liên tục mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua, góp phần vào việc "Quỷ đỏ" khép lại mùa giải ở vị trí thứ 15. Kết quả này khiến anh nhanh chóng bị đẩy lên băng ghế dự bị khi HLV Amorim ưu tiên sử dụng Altay Bayindir ở 3 vòng đầu Premier League mùa này.

Vị thế của Onana còn bị đe dọa hơn nữa sau khi MU chi 18,5 triệu bảng chiêu mộ Senne Lammens từ Royal Antwerp. Hiện Onana được liên hệ chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ. MU đạt thỏa thuận cho anh gia nhập Trabzonspor dưới dạng cho mượn.

Thương vụ Onana đang được xúc tiến nhanh chóng khi thị trường chuyển nhượng ở Thổ Nhĩ Kỳ khép lại vào ngày 12/9. Trong màu áo mới, cựu thủ môn Inter Milan được nhân đôi mức lương nhờ khoản phí lót tay và tiền thưởng đi kèm.