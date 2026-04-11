Yamal gây lo lắng

Barcelona đang đối mặt với nỗi lo mang tên Lamine Yamal chỉ ít ngày trước loạt trận quan trọng.

Thể trạng của Yamal gặp vấn đề.

Theo tờ Sport, cầu thủ chạy cánh cảm thấy đau trong lúc tập luyện và lập tức rời sân như một biện pháp phòng ngừa. Đội ngũ y tế của CLB, dưới sự giám sát của bác sĩ Ricard Bruna, tiến hành kiểm tra ngay sau đó. Kết quả Yamal chỉ bị căng cơ nhẹ, dạng chấn thương phổ biến trong giai đoạn cuối mùa giải với mật độ thi đấu dày đặc.

Phía Barcelona khẳng định đó chỉ là vấn đề nhỏ, không ảnh hưởng lâu dài. Yamal vẫn có tên trong danh sách đăng ký cho trận derby với Espanyol vào tối 11/4, song được khuyến cáo nghỉ ngơi hoàn toàn để hồi phục tốt nhất.

Dù vậy, HLV Hansi Flick vẫn đứng trước bài toán khó. Trong bối cảnh Barcelona còn trận đấu quan trọng với Atletico Madrid vào giữa tuần tới, khả năng chiến lược gia người Đức chủ động giữ chân Yamal ở derby là hoàn toàn có thể xảy ra.

Ở chiều ngược lại, đây có thể là cơ hội để Gavi trở lại đội hình xuất phát. Flick úp mở khả năng này trong buổi họp báo. Tiền vệ trẻ đủ thể trạng để đá chính, dù vẫn cần được theo dõi về khả năng thi đấu trọn vẹn 90 phút.

Nếu Yamal không ra sân, Barcelona khả năng sẽ xoay tua mạnh mẽ đội hình, thậm chí trao cơ hội cho những phương án dự bị. Rõ ràng, với lịch thi đấu dồn dập và áp lực từ nhiều mặt trận, đội chủ sân Camp Nou buộc phải tính toán kỹ lưỡng nhằm tránh rủi ro không đáng có.

