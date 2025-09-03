Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xuyên đêm tìm hai nạn nhân mất tích tại 'hồ Tuyệt tình cốc'

  • Thứ tư, 3/9/2025 13:25 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Cơ quan chức năng tìm kiếm xuyên đêm nhưng vẫn chưa tìm thấy hai nạn nhân mất tích tại "hồ Tuyệt tình cốc" Đắk Lắk.

Ngày 3/9, ông Nguyễn Hữu Truyền, Chủ tịch UBND xã Ea Wer (Đắk Lắk), cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm hai nạn nhân mất tích tại khu vực thủy điện Sêrêpốk 3 (nhiều người gọi "hồ Tuyệt tình cốc").

Mat tich Tuyet tinh coc anh 1

Lực lượng cứu hộ xuyên đêm tìm kiếm hai nạn nhân mất tích tại "hồ Tuyệt tình cốc"

Theo ông Truyền, cơ quan chức năng đã tìm kiếm xuyên đêm nhưng do hồ sâu khoảng 30 m, nước rất đục nên vẫn chưa tìm thấy hai nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 14h50 ngày 2/9, một nhóm thanh niên 7 người cùng trú phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đi vào "hồ Tuyệt tình cốc" chơi.

Sau đó anh T.T.T. (2004), xuống tắm và không may bị đuối nước. Lúc này anh N.T.A. (2004) và B.Q.C. (2004) đã lao xuống cứu nhưng sau đó cả ba cùng bị chìm.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng chục cán bộ đến hiện trường, phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai công tác tìm kiếm.

Đến khoảng 18h cùng ngày, thi thể của anh T.T.T. được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Riêng anh B.Q.C. và N.T.A. vẫn đang được cơ quan chức năng tích cực tìm kiếm.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích trên núi đá ở Ninh Bình

Sáng 23/8, chính quyền xã Tân Thanh (tỉnh Ninh Bình) xác nhận đã phát hiện thi thể bà Trần Thị Vân (sinh năm 1979, trú thôn Đồng Ao, xã Tân Thanh).

14:00 23/8/2025

Du khách tử vong ở Cúc Phương đam mê du lịch, từng nhiều lần đi rừng

Sau 6 ngày mất tích trong rừng Cúc Phương (Ninh Bình), thi thể anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú tại Hải Phòng) đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy tại khu vực lưng chừng núi phía sau động Sơn Cung.

22:56 19/8/2025

Nam sinh ở TP.HCM mất tích bí ẩn sau tin nhắn đi cắm trại

Ngày 20/8, Công an xã Đông Thạnh (TP.HCM) tiếp nhận trình báo của bà Đỗ Thị Đẽn (57 tuổi) về việc con trai bà, Võ Đỗ Hiếu Thiện (18 tuổi), mất liên lạc nhiều ngày qua.

18:56 20/8/2025

  • Đắk Lắk

    Đắk Lắk
    • Diện tích: 13.125,4 km²
    • Dân số: 1.827.8001
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 13 huyện
    • Mã điện thoại: 0262
    • Biển số xe: 47

