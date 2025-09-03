Xuyên đêm tìm hai nạn nhân mất tích tại 'hồ Tuyệt tình cốc'

Cơ quan chức năng tìm kiếm xuyên đêm nhưng vẫn chưa tìm thấy hai nạn nhân mất tích tại "hồ Tuyệt tình cốc" Đắk Lắk.

Ngày 3/9, ông Nguyễn Hữu Truyền, Chủ tịch UBND xã Ea Wer (Đắk Lắk), cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm hai nạn nhân mất tích tại khu vực thủy điện Sêrêpốk 3 (nhiều người gọi "hồ Tuyệt tình cốc").

Lực lượng cứu hộ xuyên đêm tìm kiếm hai nạn nhân mất tích tại "hồ Tuyệt tình cốc"

Theo ông Truyền, cơ quan chức năng đã tìm kiếm xuyên đêm nhưng do hồ sâu khoảng 30 m, nước rất đục nên vẫn chưa tìm thấy hai nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 14h50 ngày 2/9, một nhóm thanh niên 7 người cùng trú phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đi vào "hồ Tuyệt tình cốc" chơi.

Sau đó anh T.T.T. (2004), xuống tắm và không may bị đuối nước. Lúc này anh N.T.A. (2004) và B.Q.C. (2004) đã lao xuống cứu nhưng sau đó cả ba cùng bị chìm.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng chục cán bộ đến hiện trường, phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai công tác tìm kiếm.

Đến khoảng 18h cùng ngày, thi thể của anh T.T.T. được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Riêng anh B.Q.C. và N.T.A. vẫn đang được cơ quan chức năng tích cực tìm kiếm.