Xuất hiện hố tử thần sâu 50 m ở Thái Lan, 3.500 bệnh nhân sơ tán

Hơn 3.500 bệnh nhân ở thủ đô Bangkok phải sơ tán khẩn cấp sáng 24/9 sau khi đoạn đường trước Bệnh viện Vajira bất ngờ sụt lún, tạo hố tử thần sâu 50 m.

Hố tử thần sâu 50m xuất hiện trên đường phố Bangkok (Thái Lan) vào sáng 24/9. Ảnh: Cơ quan Quản lý Đô thị Bangkok.

Sáng 24/9, thủ đô Bangkok (Thái Lan) rúng động khi đoạn đường Samsen trước Bệnh viện Vajira bất ngờ sụt lún, tạo thành hố tử thần khổng lồ sâu khoảng 50m, rộng 30m và dài 30m.

Sự cố xảy ra lúc 7h13, khi nhiều phương tiện đang lưu thông. Toàn bộ mặt đường sụp xuống chỉ trong vài giây, cuốn theo cột điện và hệ thống đường ống ngầm, Bangkok Post đưa tin.

Ít nhất hai trụ điện và một xe cảnh sát bị nuốt chửng, song may mắn không có thương vong. Ngay lập tức, đoạn đường giữa ngã tư Vajira và Sanghi bị phong tỏa hoàn toàn.

Các dịch vụ khám ngoại trú của bệnh viện tạm ngừng hoạt động, trong khi hơn 3.500 bệnh nhân nội trú ở các tòa nhà lân cận được khẩn cấp sơ tán để đảm bảo an toàn.

Hố tử thần sâu 50 m xuất hiện trên đường phố Bangkok Một video đã ghi lại cảnh mặt đường sụp đổ chỉ trong chốc lát, tạo thành một hố tử thần sâu 50 m, cuốn theo 2 cột điện, hệ thống đường ống ngầm cùng một xe cảnh sát rơi xuống hố.

Báo cáo ban đầu cho biết các tòa nhà chính của bệnh viện không hư hại. Nằm trên tuyến metro đang thi công Khu vực sụt lún vốn là công trường xây dựng của tuyến metro ngầm MRT Purple Line - dự án kéo dài từ khu quốc hội, đi qua Sam Sen, xuyên sông Chao Phraya đến Suksawat.

Điểm xảy ra sự cố là ga ngầm Bệnh viện Vajira, vốn được đánh giá là hạng mục phức tạp nhất của dự án, nơi có hai hầm ngầm song song ở độ sâu 15m và 30m kết nối với nhau bằng hệ thống công trình ngầm chằng chịt.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt đã có mặt tại hiện trường cùng các kỹ sư và quan chức. Ông xác nhận hố tử thần hình thành ngay phía trên khu vực nối giữa hầm và nhà ga, khi đất bất ngờ tràn vào hầm, kéo sập kết cấu xung quanh và làm vỡ một đường ống nước lớn.

“Đất bị hút xuống hầm khiến mặt đường sụp đổ, trụ điện và ống ngầm hư hại nặng. Đặc biệt, ống nước vỡ càng làm tình hình thêm nghiêm trọng”, ông Chadchart cho biết.

Lo ngại sụt lún lan rộng Nhà chức trách cảnh báo nguy cơ hạ tầng lân cận tiếp tục sụt lún, yêu cầu người dân tránh xa bán kính 100m quanh khu vực. Hàng loạt dãy nhà phố và trụ sở cảnh sát Sam Sen nằm trong vùng nguy hiểm.

Hố sụt nuốt chửng 2 cột điện. Ảnh: Khaosod.

Cơ quan Đường sắt Thái Lan (SRT) đã lệnh dừng toàn bộ hoạt động thi công Purple Line tại khu vực để điều tra. Chính quyền lập tức dựng rào chắn, di dời người dân sống gần hiện trường và ra lệnh cắt điện, nước để phòng rủi ro.

Các biện pháp khẩn cấp khác được triển khai gồm: bịt kín chỗ rò rỉ hầm, đánh giá an toàn các công trình lân cận, giám sát chuyển động nền đất và tổ chức lại giao thông.

Nguy cơ mưa lớn làm tình hình trầm trọng hơn Một mối lo ngại khác là mưa lớn có thể khiến đất tiếp tục chảy vào khoảng rỗng, làm nguy cơ sạt lở nghiêm trọng hơn.

Chính quyền thành phố cho biết sẽ tổ chức họp đánh giá tình hình vào 12h trưa và 18h hàng ngày để theo dõi sát sao.