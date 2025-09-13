Sở thú Thái Lan bị chỉ trích dữ dội sau vụ sư tử tấn công nhân viên

Sau vụ sư tử tấn công nhân viên tại Safari World, Thái Lan đã gia tăng kiểm tra an toàn sở thú, trong khi các nhà bảo tồn kêu gọi siết chặt quản lý động vật nguy hiểm.

Bức ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy cảnh đàn sư tử tấn công nhân viên vườn thú Safari World ở Bangkok ngày 10/9. Ảnh: Bangkok Post.

Một nhân viên chăm sóc sư tử tại Safari World (Bangkok, Thái Lan), một trong những sở thú ngoài trời lớn nhất châu Á, đã thiệt mạng sau khi bị đàn sư tử tấn công hôm 10/9, khiến khu vực thú dữ của sở thú phải tạm thời đóng cửa.

Vụ việc cũng khiến dư luận và các nhà bảo tồn gia tăng giám sát cách nuôi nhốt và chăm sóc động vật tại công viên này, AFP cho biết.

Nạn nhân, ông Jian Rangkarassamee, 58 tuổi, nhân viên lâu năm, bị tấn công ngay khi bước ra khỏi xe. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông bị nhiều vết rách sâu, gãy cổ và vỡ động mạch. 5 con sư tử, trong đó có một con đực 10 tuổi tên Trump được cho là thủ lĩnh, hiện đã bị nhốt để theo dõi chặt chẽ.

Ông Chalerm Poommai, Giám đốc Bảo tồn động vật hoang dã thuộc Cục Công viên Quốc gia Thái Lan (DNP), cho biết cuộc kiểm tra sau vụ việc phát hiện hàng rào bị hư hỏng, biển cảnh báo không đầy đủ và camera giám sát quá ít. Giấy phép hoạt động của Safari World, hết hạn từ tháng 10 năm ngoái, vẫn đang chờ gia hạn.

“Các sở thú cần đạt tiêu chuẩn an toàn để ngăn chặn những vụ việc tương tự. Tuy nhiên, bản năng hoang dã của sư tử là không thể xóa bỏ” ông Poommai nhấn mạnh.

Các tổ chức bảo vệ động vật như Wildlife Friends Foundation Thailand (WFFT) và PETA cho rằng sở thú khai thác hơn 100 con đười ươi để thực hiện các màn trình diễn, đồng thời kêu gọi siết chặt quản lý động vật nguy hiểm tại Thái Lan.

Edwin Wiek, người sáng lập WFFT, cảnh báo: “Nếu điều này xảy ra tại một sở thú với hướng dẫn an toàn, hãy tưởng tượng chuyện gì có thể xảy ra ở sân sau của một gia đình”.

Cục DNP cũng khuyến cáo nhân viên chăm sóc mang theo dụng cụ phòng vệ như gậy điện hoặc vòi nước áp lực cao, làm việc theo cặp theo hệ thống “buddy system”. Các quan chức sẽ tiến hành kiểm tra các sở thú khác và chủ sở hữu sư tử tư nhân trên toàn quốc để đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn được tuân thủ.

Đại diện Safari World cho biết các khu vực khác của sở thú vẫn mở cửa và an toàn cho du khách, nhưng từ chối bình luận thêm.

Vụ việc đã làm dấy lên làn sóng tranh luận về quyền sở hữu động vật nguy hiểm, điều kiện nuôi nhốt và trách nhiệm bảo vệ an toàn công chúng tại Thái Lan.