Xuất bản góp phần giúp một tập đoàn đạt lợi nhuận kỷ lục

Mảng xuất bản sách đạt doanh thu 582 triệu USD, tăng 9%, góp phần giúp tập đoàn truyền thông News Corp ghi nhận lợi nhuận hoạt động quý I cao kỷ lục.

Theo New York Post ngày 4/11, tập đoàn truyền thông News Corp công bố kết quả kinh doanh quý I năm tài chính 2027 (kết thúc ngày 30/9/2026), với doanh thu đạt 2,28 tỷ USD , tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận ròng của tập đoàn đạt 215 triệu USD , tăng 43%. Lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA) của các mảng kinh doanh đạt 403 triệu USD , tăng 19%, mức cao nhất từng được ghi nhận trong quý đầu năm tài chính.

Đây là quý thứ 14 liên tiếp News Corp tăng trưởng lợi nhuận hoạt động so với cùng kỳ. Ba động lực chính là xuất bản sách, dịch vụ bất động sản trực tuyến và mảng thông tin kinh doanh Dow Jones.

Trước cửa tòa nhà News Corporation. Ảnh: commercialobserver.

Lợi nhuận xuất bản sách tăng 29%

Theo báo cáo tài chính công bố ngày 4/11, mảng xuất bản sách của News Corp, chủ yếu do HarperCollins Publishers đảm nhiệm, đạt doanh thu 582 triệu USD , tăng 48 triệu USD , tương đương 9% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, EBITDA của mảng này đạt 75 triệu USD , tăng 29% so với mức 58 triệu USD cùng kỳ. Tốc độ tăng lợi nhuận hoạt động cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng doanh thu.

News Corp cho biết kết quả tích cực đến từ sự tăng trưởng của cả sách in và sách kỹ thuật số, đặc biệt ở hai lĩnh vực sách phổ thông và sách thiếu nhi. Doanh thu kỹ thuật số tăng 6%, chủ yếu nhờ sách nói (audiobook). Các sản phẩm kỹ thuật số chiếm 23% doanh thu sách dành cho người tiêu dùng, tương đương cùng kỳ năm trước.

Những đầu sách đã phát hành từ các năm trước (backlist) tiếp tục đóng góp lớn vào hoạt động kinh doanh của HarperCollins. Nhóm sách này chiếm khoảng 66% doanh thu sách tiêu dùng trong quý, tăng nhẹ so với mức 65% cùng kỳ.

Theo The Wall Street Journal, một số tựa sách có doanh số nổi bật trong quý gồm Whistler của Ann Patchett, Ransom của Daniel Silva và Taipei Story của R.F. Kuang.

Tuy nhiên, News Corp cũng cho biết mức tăng lợi nhuận một phần đến từ việc không còn khoản xóa sổ công nợ khách hàng trị giá 13 triệu USD như cùng kỳ năm trước. Vì vậy, mức tăng 29% không hoàn toàn đến từ doanh số bán sách.

Mảng xuất bản sách của News Corp, chủ yếu do HarperCollins Publishers đảm nhiệm, đạt doanh thu 582 triệu USD trong quý. Ảnh: PublishersWeekly.

Ba lĩnh vực kinh doanh tăng trưởng mạnh

Bên cạnh xuất bản, hai lĩnh vực kinh doanh chủ lực khác của News Corp cũng ghi nhận kết quả tích cực.

Dow Jones, đơn vị sở hữu The Wall Street Journal, MarketWatch và Barron's, đạt doanh thu 630 triệu USD , tăng 8%. EBITDA tăng 11%, đạt 160 triệu USD .

Tổng lượng thuê bao trung bình của các sản phẩm tin tức thuộc Dow Jones đạt hơn 6,9 triệu, tăng 8%. Riêng The Wall Street Journal có khoảng 5 triệu thuê bao, trong đó gần 4,7 triệu thuê bao chỉ sử dụng phiên bản kỹ thuật số.

Mảng dịch vụ bất động sản trực tuyến, bao gồm REA Group và Realtor.com, đạt doanh thu 529 triệu USD , tăng 10%. EBITDA tăng 34%, lên 212 triệu USD .

Ngược lại, mảng báo chí truyền thống ghi nhận doanh thu giảm 1%, xuống 540 triệu USD ; EBITDA giảm 40%, còn 18 triệu USD .

Trong thông cáo kết quả kinh doanh, Tổng giám đốc News Corp Robert Thomson đánh giá ba lĩnh vực bất động sản trực tuyến, Dow Jones và xuất bản sách tiếp tục đóng vai trò chủ chốt trong tăng trưởng của tập đoàn.

Ông cho rằng kết quả này phản ánh quá trình chuyển đổi News Corp thành doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận cao hơn, dựa nhiều hơn vào hoạt động kỹ thuật số và nội dung có giá trị thương mại.

News Corp là tập đoàn truyền thông lớn, hoạt động trong các lĩnh vực báo chí, thông tin kinh doanh, bất động sản trực tuyến và xuất bản sách. Trong đó, HarperCollins là một trong những nhà xuất bản thương mại lớn nhất thế giới, với danh mục trải rộng từ văn học, sách thiếu nhi đến sách phi hư cấu.

Kết quả quý đầu năm tài chính 2027 cho thấy vai trò của xuất bản trong cơ cấu kinh doanh News Corp, khi sách in, sách nói và các đầu sách đã phát hành nhiều năm tiếp tục tạo nguồn doanh thu đáng kể cho tập đoàn.