"Bò tưởng bạn đi đâu/Cứ ngoái trước nhìn sau/Ậm ò tìm gọi mãi..." là những câu thơ nổi tiếng trong "Chú bò tìm bạn", được ghi nhớ trong ký ức nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam.

Nhiều trẻ em Việt Nam biết tới nhà thơ Phạm Hổ qua bài thơ Chú bò tìm bạn từng được đưa vào sách giáo khoa Tiếng Việt chương trình cũ. Ảnh: Kim Đồng Kids.

Nhà xuất bản Kim Đồng vừa ra mắt bộ ấn phẩm sách kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Phạm Hổ, đồng thời tổ chức chương trình “Phạm Hổ - Nhà thơ sống nhiều tuổi thơ” tại Hà Nội, tưởng nhớ và tôn vinh một trong những cây bút tiêu biểu nhất của văn học thiếu nhi Việt Nam, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông (28/11/1926 - 28/11/2026).

Tại chương trình, bà Vũ Thị Quỳnh Liên - Tổng biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng - gửi lời tri ân và tôn vinh những cống hiến to lớn của nhà thơ Phạm Hổ đối với nền văn học thiếu nhi Việt Nam. Theo bà, qua những tác phẩm mang góc nhìn hồn nhiên, trong trẻo và giàu trí tưởng tượng của trẻ thơ, ông đã khéo léo khơi gợi tình yêu thiên nhiên và lòng nhân ái.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên - Tổng biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng - gửi lời tri ân những cống hiến to lớn của nhà thơ Phạm Hổ đối với nền văn học thiếu nhi Việt Nam. Ảnh: Thúy Hạnh.

Ông Phạm Hổ còn là một trong những người đặt nền móng đầu tiên cho Nhà xuất bản Kim Đồng. Bà Quỳnh Liên cho rằng ông đã có một tầm nhìn từ những ngày đầu tiên đó về vai trò của sách cũng như văn học thiếu nhi trong việc nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ.

Nhiều thế hệ bạn đọc đã gắn bó với nhà thơ Phạm Hổ qua các tác phẩm của ông, với những vần thơ trong trẻo, tràn ngập yêu thương trong các tập thơ Chú bò tìm bạn, Em thích em yêu, Bạn trong vườn, hay những câu chuyện giàu trí tưởng tượng trong Chuyện hoa, chuyện quả.

Bà Quỳnh Liên dẫn lại câu hỏi nhà thơ Phạm Hổ đặt ra khi sáng tác cho thiếu nhi: "Tại sao khi viết cho lứa tuổi nhỏ, chúng ta lại cứ đi tìm và nói những cái gì xa xôi, trừu tượng, không hồn nhiên và không đúng với tâm hồn và cảm nghĩ của các em?".

Bộ ấn phẩm kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Phạm Hổ. Ảnh: NXB Kim Đồng.

Chính nhà thơ đã luôn nhìn thế giới qua đôi mắt trong veo của trẻ thơ để phát hiện ra những điều thú vị, đẹp đẽ từ những con vật, cây cỏ, hoa trái gần gũi. Văn chương của ông không áp đặt những bài học mà luôn khơi gợi để các em tự cảm nhận về tình bạn, lòng nhân ái và tình yêu thiên nhiên. Chính vì những giá trị ấy, các tác phẩm của ông sau gần 70 năm vẫn được bạn đọc yêu mến.

Nhà thơ Phạm Hổ sáng tác nhiều thể loại từ thơ, văn, kịch, đến dịch thuật và vẽ tranh... cho cả người lớn và trẻ em, nhưng nổi tiếng nhất là những sáng tác dành cho trẻ em. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống văn chương, nhà thơ Phạm Hổ sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật.

Trong kháng chiến (1946-1954), tại Liên khu V, ông học lớp Hội họa do họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung phụ trách, sau đó tham gia thực hiện loại sách Hoa Kháng Chiến dành cho thiếu nhi. Cũng tại đây bài thơ Chú bò tìm bạn nổi tiếng của ông ra đời.

Bài thơ từng được đưa vào sách giáo khoa Tiếng Việt 3 (chương trình cũ), nhiều học sinh đã cảm nhận sự hồn nhiên và học về tình bạn thông qua bài thơ. Đến nay, tác phẩm vẫn nằm trong danh mục thơ ca thường được sử dụng trong học liệu của bậc học mầm non, tiểu học.

Bộ ấn phẩm kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Phạm Hổ gồm: Tuyển tập thơ văn Phạm Hổ - Nhà thơ sống nhiều tuổi thơ; tập thơ tinh tuyển Thơ hay viết cho thiếu nhi - Chú bò tìm bạn; tuyển tập văn xuôi Những truyện hay viết cho thiếu nhi - Phạm Hổ; tập truyện cổ tích hiện đại Chuyện hoa chuyện quả và tập thơ Chú bò tìm bạn và những bài thơ khác in lại theo bản in đầu tiên năm 1957 từng được trao tặng thưởng loại A tại Cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi do Trung ương Đoàn tổ chức năm 1957-1958.