Tủ sách Đặng Thùy Trâm được trao tặng góp phần lan tỏa văn hóa đọc, bồi dưỡng tri thức và giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh.

Đại diện gia đình nhà thơ Thanh Thảo trao tặng tủ sách Đặng Thùy Trâm cho Trường THCS Võ Bẩm, xã Tịnh Khê.

Sáng 10/10, gia đình nhà thơ Thanh Thảo trao tặng Tủ sách Đặng Thùy Trâm cho Trường THCS Võ Bẩm, xã Tịnh Khê.

Tủ sách Đặng Thùy Trâm được trao tặng cho Trường THCS Võ Bẩm gồm 465 quyển sách với 233 tựa sách thuộc nhiều lĩnh vực, chủ đề khác nhau, phù hợp với nhu cầu tìm hiểu, học tập của học sinh.

Nguồn sách được trao tặng sẽ góp phần làm phong phú thêm kho sách của nhà trường, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận tri thức, bồi dưỡng tâm hồn và hình thành thói quen đọc sách.

Dự án Xây dựng chuỗi tủ sách mang tên Anh hùng, liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm được khởi xướng từ năm 2023, với sự chung tay của các tổ chức, cá nhân và những người tâm huyết với việc phát triển văn hóa đọc.

Các em học sinh đọc sách từ tủ sách Đặng Thùy Trâm.

Đến nay, gia đình nhà thơ Thanh Thảo đã tham gia trao tặng 14 tủ sách tại các trường học và địa phương trong và ngoài tỉnh.

Thông qua việc xây dựng các tủ sách mang tên bác sĩ Đặng Thùy Trâm, đưa sách đến gần hơn với học sinh, đồng thời lan tỏa tinh thần hiếu học, lòng yêu nước và lý tưởng sống đẹp của nữ bác sĩ, liệt sĩ.