Sự tuyệt chủng hàng loạt của các loài động vật lớn tại châu Úc và New Guinea cách đây hàng chục nghìn năm làm dấy lên tranh luận về tác động của con người đối với tự nhiên.

Sự biến mất gần như đồng thời của nhiều loài động vật lớn như vậy hiển nhiên làm nảy sinh câu hỏi: Điều gì đã gây ra chuyện đó? Có thể có một câu trả lời hiển nhiên, ấy là chúng đã bị giết sạch hoặc bị tiêu diệt một cách gián tiếp bởi những người đầu tiên đến.

Hãy nhớ rằng các loài động vật châu Úc/New Guinea đã tiến hóa hàng triệu năm khi không hề có mặt những tay thợ săn của loài người. Chúng ta biết rằng các loài chim và thú ở quần đảo Galápagos và vùng Nam Cực, cũng đã tiến hóa tương tự mà không hề có mặt con người và cho mãi đến thời hiện đại vẫn chưa hề biết đến con người, đến ngày nay vẫn cứ hiền khô không chịu nổi.

Ảnh minh họa: Amaze Lab.

Lẽ ra chúng đã bị tuyệt diệt nếu các nhà bảo vệ môi trường đã không nhanh chóng áp dụng các biện pháp bảo vệ. Trên các hòn đảo mới được phát hiện gần đây, các biện pháp bảo vệ không được thực thi nhanh chóng, nên tình trạng diệt chủng đã thật sự xảy ra: một nạn nhân như thế, loài dodo (chim cưu) ở đảo Mauritius, hầu như đã trở thành biểu tượng của sự tuyệt diệt.

Ngày nay chúng ta cũng biết rằng, trên bất cứ hòn đảo đại dương nào có con người định cư kể từ thời tiền sử đến nay mà các nhà khoa học đã nghiên cứu kỹ, việc đến định cư của con người đều dẫn đến những vụ diệt chủng mà nạn nhân là chim moa ở New Zealand, vượn cáo khổng lồ ở Madagascar và ngỗng lớn không biết bay ở Hawaii.

Cũng như người hiện đại đã lại gần lũ dodo và hải cẩu vốn không hề biết sợ người để giết chúng, người tiền sử hẳn cũng đã lại gần lũ moa và vượn cáo khổng lồ không hề biết sợ người rồi giết chúng.

Vì vậy có một giả thuyết về việc các con vật khổng lồ của châu Úc và New Guinea diệt chủng, ấy là chúng đã gặp cùng một số phận vào khoảng 40.000 năm trước. Ngược lại, hầu hết các loài thú lớn của châu Phi và Âu-Á vẫn còn sống sót đến ngày nay, bởi chúng đã cùng tiến hóa bên cạnh người nguyên thủy suốt hàng trăm ngàn hay hàng triệu năm.

Nhờ vậy chúng đã có khối thì giờ để biết sợ con người, trong khi kỹ năng săn bắn ban đầu còn thô sơ của tổ tiên chúng ta được cải tiến rất chậm chạp. Các loài dodo, moa và có lẽ cả các loài thú khổng lồ của châu Úc/New Guinea đã thật không may khi chúng đột ngột phải đối mặt - mà không hề được chuẩn bị trước về mặt tiến hóa - với những con người hiện đại có kỹ năng săn bắt đã phát triển đầy đủ.

Tuy nhiên, cái giả thuyết giết sạch¹ như người ta gọi không phải là không gặp ý kiến phản đối trong trường hợp châu Úc/New Guinea. Những người phê phán thuyết này nhấn mạnh rằng, cho đến nay chưa hề có di tích xương nào của các loài thú khổng lồ châu Úc/New Guinea mang bằng chứng rõ ràng rằng chúng đã bị con người giết, hay thậm chí rằng chúng từng sống bên cạnh con người.

Những người bảo vệ giả thuyết giết sạch trả lời: Nếu như việc giết sạch các loài đó đã diễn ra rất nhanh và lại cách đây rất lâu, chẳng hạn chỉ trong vòng vài ngàn năm nhưng lại cách đây đến 40.000 năm, thì cũng khó mà mong tìm được di tích khảo cổ chứng minh cho việc đó.

Những người chỉ trích đáp lại bằng một phản giả thuyết: có lẽ các loài thú khổng lồ kia đã không bị giết mà bị chết vì một thay đổi khí hậu, chẳng hạn như hạn hán nghiêm trọng trên lục địa châu Úc vốn đã khô hạn triền miên. Cuộc tranh cãi vẫn còn tiếp diễn.

¹ Tạm dịch từ chữ “overkill hypothesis” – ND.