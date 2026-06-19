Giá sách tăng và hai loại sách cho người giàu, người nghèo tại Mỹ

Khi giá sách leo thang, ngành công nghiệp xuất bản Mỹ đang phải đối mặt với bài toán cân bằng giữa lợi nhuận và tiếp cận độc giả, theo US Today.

Rất lâu trước khi độc giả Mỹ quyết định có mua cuốn How to Kill a Chupacabras hay không, nhà xuất bản đã xác định con số giá sách trên bìa sau. Đối với nhiều độc giả, con số đó có thể cao đến mức đáng ngạc nhiên.

Sách bìa cứng trước đây có giá khoảng 20 USD , giờ đây lên tới 30 USD . Các ấn bản đặc biệt thậm chí còn đắt hơn.

Trong khi đó, người tiêu dùng còn cân nhắc những khoản mua sắm đó với các gói đăng ký Netflix, Spotify và nguồn cung cấp nội dung miễn phí vô tận trực tuyến. Một cuộc khảo sát gần đây của Hiệp hội tác giả Mỹ cho thấy chỉ có 36% người đọc sách hoặc nghe sách nói trong tháng trước đã mua một cuốn sách mới trong tháng sau đó.

Hai lập trường khác nhau về giá sách

Theo Cục thống kê lao động Mỹ, giá tiêu dùng tại nước này đã tăng khoảng 25% kể từ năm 2020. Tuy nhiên, các nhà điều hành ngành xuất bản cho biết giá sách đã cưỡng lại sức ép của lạm phát trong nhiều năm và gần đây có tăng nhưng ở mức không đáng kể.

Keith Riegert, Chủ tịch của nhóm các nhà xuất bản độc lập The Stable Book Group, cho biết sự tăng giá hiện nay bắt nguồn từ sự nổi lên của sách điện tử. Khi các nhà xuất bản thử nghiệm bán sách điện tử với giá 9,99 USD và thậm chí 2,99 USD , nhận thức của người tiêu dùng về giá trị thực của một cuốn sách đã thay đổi.

"Điều mà sách điện tử đã làm là đẩy giá trị cảm nhận của người dùng với sách đi xuống một cách giả tạo", ông nói.

Riegert nói thêm: "Với sự gián đoạn chuỗi cung ứng trong thời kỳ Covid-19, đây là lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ giá bán lẻ sách bắt đầu tăng lên". Trong khi mức tăng này chỉ được cho là nhẹ trong những năm gần đây, theo nghiên cứu của Hiệp hội các nhà sách Mỹ, độc giả lại cho rằng mức tăng đó là khổng lồ.

Giới xuất bản cho rằng sách điện tử khiến giá trị của giá sách bị sụt giảm. Ảnh: Publish Drive.

Ở một góc nhìn khác, độc giả cho rằng họ không hề tưởng tượng về sự tăng giá lớn của sách.

Daniel Greene, tác giả của Neon Ghosts và là một trong những người sáng tạo nội dung về sách lớn trên YouTube, cho biết thực tế đáng ngại là bạn bè bắt đầu từ chối những cuốn sách mà ông giới thiệu.

"Họ nói: 'Ồ, hơn 30 USD rồi. Tôi không thể mua được’", Greene nói.

CEO của Hiệp hội các nhà sách Mỹ (ABA), Allison Hill, thừa nhận rằng việc đánh giá giá trị thực sự của một cuốn sách hiện có thể khó khăn vì người mua "không chỉ đặt câu hỏi về sách, mà họ còn phải quản lý ngân sách trong bối cảnh các chi phí khác tăng cao, như thực phẩm, bảo hiểm và xăng dầu".

Đối với Greene, mối lo ngại về giá cả tăng cao đi kèm với việc các tác giả ngày càng gặp khó khăn.

"Tôi từng đi mua năm cuốn sách, ba cuốn của những tác giả tôi chưa từng biết, hai cuốn của những tác giả tôi thích. Bây giờ tôi chỉ mua một hoặc hai cuốn. Tình trạng này thật tồi tệ cho toàn ngành vì nó làm giảm cơ hội xuất hiện của các tác giả mới", Greene chia sẻ.

Giá sách thích ứng với thực tế tiêu dùng mới

Tại Bindery Books, nhà xuất bản ra mắt năm 2023 và nổi tiếng về sự gần gũi với cộng đồng sách trực tuyến và độc giả, các giám đốc điều hành có cách tiếp cận khác về giá sách.

“Chúng tôi đang ưu tiên xuất bản sách bìa mềm thay vì sách bìa cứng”, Meghan Harvey, đồng sáng lập và chủ tịch của Bindery, cho biết.

Sách bìa cứng vẫn hấp dẫn nhưng đang được xem là sản phẩm cao cấp. “Sách bìa cứng là một mặt hàng thể hiện đẳng cấp, và chúng có giá 35 USD mỗi cuốn”, bà chia sẻ về góc nhìn của thị trường.

Thay vào đó, Bindery tập trung vào sách bìa mềm giá thấp hơn vì mô hình kinh doanh của họ phụ thuộc vào việc đưa sách đến tay càng nhiều độc giả càng tốt.

“Chúng tôi đang cố gắng tiếp cận càng nhiều người và bán được càng nhiều sách càng tốt”, Harvey nói.

Ngoài việc thích ứng với túi tiền của người tiêu dùng, các nhà xuất bản cũng phải đối mặt với chi phí vận chuyển tăng cao và sự cạnh tranh khốc liệt từ các hình thức giải trí khác.

Greene chia sẻ rằng: “Giờ đây, việc đọc sách trở nên khó khăn vì sự tập trung của độc giả bị phân tán, trong khi đó giá sách lại còn tăng thêm”.

Các nhà xuất bản đang cạnh tranh với TikTok, Instagram, YouTube, các dịch vụ phát trực tuyến và trò chơi điện tử trong cuộc chiến thu hút độc giả.

Madeline McIntosh, nhà sáng lập kiêm CEO của nhà xuất bản Authors Equity, nói: "Bạn không thể bán một thứ gì đó bằng cách nói với mọi người rằng sản phẩm đó tốt cho họ. Bạn phải bán một thứ gì đó mà mọi người đều thấy thú vị, giải trí và truyền cảm hứng".

Ngoài ra, trong cuộc cạnh tranh với thế giới sách số, sách in vẫn giữ được một lợi thế là tính sở hữu lâu dài. Riegert nói: "Mặc dù cảm thấy đắt khi phải trả 24 USD cho một cuốn sách mới, bạn có thể đọc chúng để giải trí trong nhiều tuần".

Và không giống như một chương trình truyền hình trực tuyến có thể biến mất chỉ sau một đêm, sách giấy thuộc quyền sở hữu của người mua mãi mãi.