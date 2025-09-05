Xuân Son - thay đổi để đón nhận và được cả Việt Nam ôm lấy

Trên ESPN, cây bút Gustavo Hofman kể lại cuộc chuyển mình ngoạn mục của Nguyễn Xuân Son từ chàng trai Brazil bình thường trở thành người hùng quốc dân tại Việt Nam.

Việt Trì, 21/12/2024. Một ngày in sâu vào ký ức hàng triệu con tim. Gần 17.000 khán giả khoác áo đỏ, hòa mình vào một nhịp đập duy nhất, chật kín sân Việt Trì. Khán giả không chỉ đến để xem một trận đấu, mà còn chứng kiến Nguyễn Xuân Son ra mắt đội tuyển quốc gia, mang trên vai niềm hy vọng của cả dân tộc.

Kịch bản không thể hoàn hảo hơn với chiến thắng áp đảo 5-0 trước Myanmar, hai bàn thắng và hai kiến tạo cho tiền đạo tân binh. Đó là màn ra mắt trong mơ mà chàng trai Rafaelson, sinh ra ở Pirapemas, Maranhao, Brazil, chưa từng dám nghĩ tới. Một câu chuyện có lẽ là phi thường bắt đầu được viết từ đây.

Giấc mơ tan vỡ cùng tiếng rắc khô khốc

Tuy nhiên, câu chuyện cổ tích nhanh chóng thành bi kịch. Rafaelson, người hùng được lòng dân tộc, được nhập tịch theo tiếng gọi của người hâm mộ, dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vào trận chung kết AFF Cup. Với lợi thế 2-1 từ trận lượt đi trước Thái Lan, và 7 bàn thắng anh ghi trong giải đấu, chiếc cúp vô địch dường như đã ở rất gần.

Phút 32, khi tỷ số đang là 1-1, số 12 bứt tốc bên cánh phải, vượt qua hậu vệ đối phương và tung một cú tạt căng như kẻ chỉ. Nhưng khi anh đặt chân trụ, một tiếng rắc khô khốc vang lên, xương chày và xương mác vỡ vụn. Sân vận động chìm trong im lặng. Người hùng gục ngã trước mắt hàng triệu người hâm mộ.

"Tôi ăn mừng chức vô địch trong bệnh viện. Tôi xem trận đấu với vợ, chỉ mong nó kết thúc thật nhanh để chúng tôi có thể vô địch", anh hồi tưởng, giọng còn run lên vì xúc động.

Xuân Son là người hùng của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2024.

Việt Nam thắng 3-2 và giành chức vô địch thứ 3 trong lịch sử cúp Đông Nam Á. Nhưng với nhiều người, hình ảnh không thể quên là giọt nước mắt lăn dài trên má Rafaelson khi anh được cáng thẳng đến bệnh viện.

8 tháng sau, tại Salvador, giữa những buổi vật lý trị liệu và tập luyện nhẹ, Rafaelson chia sẻ với ESPN, kể lại từng bước trong hành trình của mình. Anh thừa nhận: "Ban đầu, tôi cảm thấy khá băn khoăn. Tôi đến một đất nước mà bóng đá còn đang phát triển, cơ sở vật chất không được tốt và công tác hậu cần cũng gặp một số khó khăn. Lúc đầu tôi nghĩ sẽ không ở lại lâu".

Anh đến Việt Nam vào cuối năm 2019, gia nhập Thép Xanh Nam Định. Mới 23 tuổi, nhưng hành trang của Rafaelson chất chồng những vết sẹo. Trưởng thành từ lò đào tạo Bahia và Vitoria, anh trải qua nỗi đau bị buộc tội gian lận tuổi, dù sau đó được minh oan.

Rafaelson đến Nhật Bản khoác áo Vegalta Sendai để tìm kiếm kỷ luật, nhưng một chấn thương xương bàn chân khiến anh phải nghỉ thi đấu cả mùa giải. Sau đó, Rafaelson biết đến tuyết trắng Đan Mạch với Naestved, song dị ứng bởi cái lạnh khắc nghiệt. Rồi Việt Nam xuất hiện như một cuộc phiêu lưu, và cuối cùng trở thành định mệnh.

"Ai muốn, người đó phải thích nghi. Không phải Việt Nam phải thích nghi với chúng ta, mà chúng ta phải thay đổi để phù hợp với Việt Nam". Câu nói này tóm gọn tư duy biến Rafaelson thành Nguyễn Xuân Son.

"Đây là đất nước rất đoàn kết. Khi tôi nói về lòng yêu nước, tôi nói về sự gắn bó giữa họ. Bất cứ điều gì bạn làm cho Việt Nam, cho người dân Việt Nam, bạn sẽ được họ ôm lấy", chàng trai Brazil sớm hiểu rõ điều này.

Anh học tiếng Việt, thích nghi với ẩm thực, đón nhận văn hóa. Hôm nay, Xuân Son cảm nhận được sức nặng của việc trở thành hơn cả một cầu thủ trên các con phố Nam Định. "Đôi khi tôi có cảm giác như mình sinh ra ở đó", Xuân Son thú nhận.

Dấu ấn trên sân cỏ Việt Nam

Xuân Son hạnh phúc với gia đình nhỏ ở Việt Nam.

Sự thành công của Xuân Son đến tức thì khi đặt chân đến Việt Nam, ngay cả giữa đại dịch Covid-19, dù chỉ là một thời gian ngắn ở Nam Định. Sau đó, anh lần lượt khoác áo SHB Đà Nẵng và Topenland Bình Định, trước khi trở lại Nam Định.

Tổng cộng, Xuân Son chạm mốc 120 trận đấu ở Việt Nam, ghi 90 bàn và kiến tạo 15 lần. Những con số của một tay săn bàn đẳng cấp, đưa anh vào hàng ngũ ngoại binh vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Những năm gần đây, V.League ngày càng thu hút nhiều ngoại binh, đặc biệt các cầu thủ Brazil. Theo CIES Football Observatory, 80 cầu thủ rời Brazil đến Việt Nam trong giai đoạn 2020-2025. Không nghi ngờ gì, thành công của Xuân Son góp phần vào xu hướng này, cùng với mức lương hấp dẫn.

Hôm nay, tiền đạo này không chỉ là cầu thủ. Anh là cha của hai cậu bé sinh ra ở Việt Nam, 2 và 4 tuổi. Anh trở thành người nổi tiếng trên đường phố Nam Định, bất chấp sự nhút nhát của mình. Vào tháng 3, anh được vinh danh là "Vận động viên của năm" tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

"Giải thưởng là tất cả những gì tôi đóng góp cho đất nước, cho bóng đá Việt Nam. Họ luôn cảm ơn tôi khi gặp tôi, nói rằng 'Cảm ơn bạn vì những gì đã làm cho đất nước tôi'. Điều đó làm tôi rất hạnh phúc", anh chia sẻ.

Quay lại với những buổi tập tại Nam Định, Xuân Son biết rằng thử thách lớn nhất vẫn còn ở phía trước. Đó là đưa Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử đến World Cup. "Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là giành vé dự World Cup 2030", anh khẳng định. Hợp đồng kéo dài đến năm 2031 là minh chứng cho một giấc mơ còn nguyên, và có đủ thời gian để biến nó thành hiện thực.

Một giấc mơ bắt đầu từ miền quê nhỏ bé ở Maranhao, Brazil, giờ đây vượt đại dương, và giữa những bát phở, bún chả, Xuân Son vẫn cân bằng giữa vai trò người cha, cầu thủ và biểu tượng quốc gia.

"Người dân Việt Nam chào đón tôi. Tôi rất hạnh phúc ở đây, và Việt Nam sẽ mãi ở trong trái tim tôi. Tôi yêu Việt Nam rất nhiều", anh nói. Và người dân Việt Nam, với câu chuyện kiên cường của chính mình, cũng yêu Nguyễn Xuân Son.