Xuân Hinh nói về danh xưng 'vua hài'

Xuân Hinh cho hay danh xưng "vua hài" là do khán giả yêu quý đặt cho ông. Bản thân diễn viên thích được gọi đơn giản là nghệ sĩ hay "hề chèo Xuân Hinh".

Chiều 20/1, showcase phim Tết Mùi phở diễn ra tại Hà Nội, quy tụ Xuân Hinh, Hà Hương cùng nhiều nghệ sĩ Việt tới tham dự. Tại sự kiện, dàn cast của phim có những chia sẻ về hậu trường.

Khi được MC giới thiệu là "vua hài" đất Bắc, NSƯT Xuân Hinh trải lòng ông chưa từng tự nhận là "vua hài" như nhiều người vẫn gọi suốt những năm qua. Diễn viên cho hay đây chỉ là danh xưng do khán giả yêu quý đặt cho, song nó cũng khiến ông cảm thấy áp lực.

Nghệ sĩ Xuân Hinh đóng chính trong phim Tết Mùi phở. Ảnh: NSX

"Từ trước đến nay tôi chỉ dùng tên Xuân Hinh hoặc nghệ sĩ Xuân Hình. Tôi không bao giờ tự nhận là ‘vua hài’. Cùng lắm là gọi danh hài hoặc hề chèo Xuân Hinh. Chứ gọi 'vua' như thế sợ lắm", Xuân Hinh dí dỏm chia sẻ.

Nghệ sĩ cũng tiết lộ về cơ duyên tham gia dự án điện ảnh này. Ban đầu, khi nhận được lời mời, ông từ chối vì e ngại sức khỏe không đáp ứng được lịch quay dài ngày. Song sau khi nghe đạo diễn chia sẻ về nội dung cũng như thông điệp ý nghĩa của phim, Xuân Hinh đã quyết định tham gia.

Trước đó, nam diễn viên gạo cội cũng tiết lộ không chủ động ra giá cát-xê khi đóng Mùi phở, mà để cho nhà sản xuất "trả bao nhiêu thì tùy". Thời điểm hiện tại, thù lao với ông không còn là vấn đề ưu tiên. Thay vào đó, diễn viên muốn tham gia những dự án có ý nghĩa, để lại giá trị văn hóa cho thế hệ sau.

Mùi phở do Minh Beta đạo diễn, là một trong số 5 phim Việt ra mắt dịp Tết Nguyên Đán 2026 (bên cạnh Thỏ ơi, Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho và Huyền tình Dạ Trạch). Tác phẩm do nghệ sĩ Xuân Hinh đóng chính, cùng các diễn viên quen thuộc như Thu Trang, Thanh Thanh Hiền, Hà Hương...