Kwon Sang Woo vấp tranh cãi

Tài tử 49 tuổi lên tiếng xin lỗi khán giả sau khi hình ảnh anh say xỉn trong một chương trình gây ra tranh cãi.

Theo Nate, một kênh Youtube mới đây gây chú ý khi đăng tải video Kwon Sang Woo cùng đồng nghiệp P.O và Moon Chae Won tại show trò chuyện Salty Brother Shin Dong Yeop. Trong video được ghi lại, nam diễn viên có biểu hiện say xỉn.

Anh nói năng lộn xộn khi giải thích về màn thể hiện của Moon Chae Won, thậm chí còn đùa giỡn quá đà với P.O với một số câu nói được cho là thô tục.

Moon Chae Won tỏ ra lo lắng và nói: "Có vẻ tiền bối đã say rồi". Kwon Sang Woo đáp lại: "Không ngờ tôi lại say đến mức này".

Sau khi lên sóng, video nhanh chóng gây ra tranh luận. Một số luồng ý kiến cho rằng hình ảnh say xỉn của Kwon Sang Woo lên sóng là không phù hợp. Trước những tranh cãi của người xem, tài tử sinh năm 1976 sau đó để lại bình luận xin lỗi ngay dưới video.

Hình ảnh Kwon Sang Woo say xỉn gây tranh cãi.

Anh bày tỏ tiếc nuối vì lùm xùm không đáng có và gửi lời xin lỗi chân thành tới những người xem cảm thấy không thoải mái, thừa nhận rằng bản thân đã uống quá nhiều. Diễn viên mong khán giả nhìn nhận sự việc một cách nhẹ nhàng, tích cực.

Nhiều người hâm mộ lên tiếng bênh vực Kwon Sang Woo, cho rằng việc anh say xỉn cũng là vì nhiệt tình tham gia quảng bá cho dự án phim mới.

Kwon Sang Woo sinh năm 1976, bước chân vào giới giải trí năm 2001. Anh được biết qua các bộ phim như My Tutor Friend, Nấc thang lên thiên đường, 71: Into the Fire...

Cách đây 1 năm, cũng trong show Salty Brother Shin Dong Yeop, diễn viên tiết lộ vừa trải qua cuộc phẫu thuật để loại bỏ khối u gan. Cụ thể, Kwon Sang Woo giơ một tay lên và nói đã cắt bỏ khoảng 6 cm lá gan. Bác sĩ cho biết Kwon Sang Woo có lá gan lớn đến mức nếu cắt đi 30% thì lá gan của anh vẫn bằng kích thước gan của người bình thường. “Lúc đó, tôi nằm viện khá lâu, gia đình ở nước ngoài và tôi một mình trong bệnh viện nên cảm thấy rất cô đơn”, anh chia sẻ.