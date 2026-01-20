Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Kwon Sang Woo vấp tranh cãi

  • Thứ ba, 20/1/2026 19:39 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Tài tử 49 tuổi lên tiếng xin lỗi khán giả sau khi hình ảnh anh say xỉn trong một chương trình gây ra tranh cãi.

Theo Nate, một kênh Youtube mới đây gây chú ý khi đăng tải video Kwon Sang Woo cùng đồng nghiệp P.O và Moon Chae Won tại show trò chuyện Salty Brother Shin Dong Yeop. Trong video được ghi lại, nam diễn viên có biểu hiện say xỉn.

Anh nói năng lộn xộn khi giải thích về màn thể hiện của Moon Chae Won, thậm chí còn đùa giỡn quá đà với P.O với một số câu nói được cho là thô tục.

Moon Chae Won tỏ ra lo lắng và nói: "Có vẻ tiền bối đã say rồi". Kwon Sang Woo đáp lại: "Không ngờ tôi lại say đến mức này".

Sau khi lên sóng, video nhanh chóng gây ra tranh luận. Một số luồng ý kiến cho rằng hình ảnh say xỉn của Kwon Sang Woo lên sóng là không phù hợp. Trước những tranh cãi của người xem, tài tử sinh năm 1976 sau đó để lại bình luận xin lỗi ngay dưới video.

Kwon Sang Woo anh 1

Hình ảnh Kwon Sang Woo say xỉn gây tranh cãi.

Anh bày tỏ tiếc nuối vì lùm xùm không đáng có và gửi lời xin lỗi chân thành tới những người xem cảm thấy không thoải mái, thừa nhận rằng bản thân đã uống quá nhiều. Diễn viên mong khán giả nhìn nhận sự việc một cách nhẹ nhàng, tích cực.

Nhiều người hâm mộ lên tiếng bênh vực Kwon Sang Woo, cho rằng việc anh say xỉn cũng là vì nhiệt tình tham gia quảng bá cho dự án phim mới.

Kwon Sang Woo sinh năm 1976, bước chân vào giới giải trí năm 2001. Anh được biết qua các bộ phim như My Tutor Friend, Nấc thang lên thiên đường, 71: Into the Fire...

Cách đây 1 năm, cũng trong show Salty Brother Shin Dong Yeop, diễn viên tiết lộ vừa trải qua cuộc phẫu thuật để loại bỏ khối u gan. Cụ thể, Kwon Sang Woo giơ một tay lên và nói đã cắt bỏ khoảng 6 cm lá gan. Bác sĩ cho biết Kwon Sang Woo có lá gan lớn đến mức nếu cắt đi 30% thì lá gan của anh vẫn bằng kích thước gan của người bình thường. “Lúc đó, tôi nằm viện khá lâu, gia đình ở nước ngoài và tôi một mình trong bệnh viện nên cảm thấy rất cô đơn”, anh chia sẻ.

Khi hơi thở hóa thinh không là tác phẩm ấn tượng nhất của Paul Kalanithi. Ông là bác sĩ tài năng nhưng đáng tiếc lại mắc bệnh ung thư phổi ở tuổi 36. Khó có câu từ nào diễn tả được những cảm xúc của tác giả khi nghe được tin xấu ấy. Tuy nhiên, trong tác phẩm của mình, bác sĩ người Mỹ lại cho độc giả thấy những góc rất khác của con người khi phải đối mặt cái chết. Bạn đọc thấy được sự can đảm, niềm tin trong quá trình chống lại căn bệnh ung thư của Paul. Quan trọng hơn, đó còn là những trăn trở về cái chết dưới góc nhìn của một bác sĩ.

Thêm đối thủ thách thức Trấn Thành, Trường Giang

Đường đua phim Tết 2026 bất ngờ xuất hiện thêm một cái tên khác là "Huyền Tình Dạ Trạch". Tác phẩm sẽ đối đầu trực diện với các phim của Trấn Thành, Trường Giang.

4 giờ trước

Du Uyên đáp trả

Khi nhận được bình luận cho rằng không biết Du Uyên là ai, ca sĩ lập tức nhắc đến những bản hit như "Bánh mì không" hay "Khó vẽ nụ cười".

8 giờ trước

Toàn cảnh vụ con trai Beckham từ mặt cha mẹ

Brooklyn gây sốc khi đăng tải tâm thư dài 6 trang, tiết lộ toàn bộ sự thật và những uẩn khúc trong vụ rạn nứt tình cảm gia đình khiến anh và vợ bị chỉ trích suốt 1 năm qua.

9 giờ trước

Tống Khang

Kwon Sang Woo say xỉn

    Đọc tiếp

    Victoria Beckham soc, suy sup hinh anh

    Victoria Beckham sốc, suy sụp

    4 giờ trước 16:34 20/1/2026

    0

    Theo nguồn tin thân cận, vợ của David Beckham suy sụp hoàn toàn sau tâm thư dài 6 trang đến từ con trai cả.

    Tam dung phat song phim 'Lan ranh' hinh anh

    Tạm dừng phát sóng phim 'Lằn ranh'

    5 giờ trước 15:34 20/1/2026

    0

    Bộ phim truyền hình có sự tham gia của NSND Trung Anh, Mạnh Trường sẽ được dừng phát sóng một số tập từ 19-23/1.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý