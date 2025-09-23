Xử phạt thanh niên nửa đêm gọi liên tục đến Tổng đài 113, 114 báo cháy

L.V.Q dùng điện thoại của người khác gọi đến số 113, 114 báo cháy ở đường Láng, khi cảnh sát đến địa điểm thông báo thì không phát hiện đám cháy.

L.V.Q tại cơ quan công an.

Công an phường Láng, Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị chức năng xử lý một trường hợp báo cháy giả trên địa bàn.

Đêm 19/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo từ một số điện thoại gọi đến nhiều lần, về việc có cháy tại ngõ 1194 đường Láng, phường Láng.

Trung tâm Thông tin chỉ huy khẩn trương điều động lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng Công an phường Láng đến hiện trường kiểm tra. Tuy nhiên, khi lực lượng đến địa điểm như cuộc gọi thông báo không phát hiện đám cháy, liên lạc với số điện thoại báo cháy nhưng không được.

Công an phường Láng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc và xác định, đêm 19/9, L.V.Q (SN 2008; trú tại xã Đồng Lương, Thanh Hóa) ngủ tại công trình xây dựng tại ngõ 87 Yên Xá phường Thanh Liệt và sử dụng điện thoại của một người khác gọi đến số 113, 114 để trêu đùa.

Công an phường Láng bàn giao hồ sơ cho Công an phường Thanh Liệt xử lý theo thẩm quyền.

Để bảo đảm duy trì hoạt động thường xuyên, thông suốt của Tổng đài 113 -114, Công an Hà Nội đề nghị người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không gọi điện quấy rối, trêu đùa, nháy máy, hoang báo, có lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tại Tổng đài 113, 114 và các đường dây nóng của cơ quan chức năng.

Các hành vi quấy phá đường dây nóng của cơ quan chức năng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Điểm b, Khoản 4, Điều 27 Nghị định 106/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nêu rõ “Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi cố ý báo cháy giả hoặc cố ý báo tình huống cứu nạn, cứu hộ giả”. Điểm c, Khoản 3, Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình nêu rõ “Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.