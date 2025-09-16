Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Thông tin bất ngờ vụ thanh niên quấy rối nữ nhân viên shop quần áo

  • Thứ ba, 16/9/2025 19:51 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Công an phường Phủ Lý (Ninh Bình) thông tin về vụ nam thanh niên vào shop thời trang, buông những lời quấy rối nữ nhân viên bán hàng.

Ngày 16/9, đại diện Công an phường Phú Lý (Ninh Bình) cho biết đơn vị đã làm việc với những người liên quan để làm rõ clip cô gái bị nam thanh niên quấy rối tại shop quần áo.

"Nam thanh niên trong clip tên Đ., 25 tuổi. Sau khi clip được chia sẻ, mẹ của thanh niên này trình bày tại cơ quan công an con mình có vấn đề về tâm thần, đang được điều trị tại bệnh viện tỉnh. Người mẹ cung cấp thêm sổ khám chữa bệnh của con.

Quay roi shop quan ao anh 1

Nam thanh niên tiến sát vào cô gái, buông những lời quấy rối. Ảnh cắt từ clip.

Nhân viên shop thời trang sau khi biết hoàn cảnh thanh niên kia không khiếu kiện gì", đại diện Công an phường Phú Lý cho biết thêm.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên bước vào shop quần áo nằm trên đường Lê Công Thanh, phường Phủ Lý. Người này tiến lại gần nữ nhân viên và liên tục buông lời quấy rối: "Chị có chồng chưa, em thấy chị xinh quá", "em thích chị", "em không kìm lòng được".

Do chỉ có một mình ở cửa hàng, cô gái tỏ ra hoang mang, hoảng sợ và không dám bước ra khỏi quầy thu ngân. Khi thanh niên tiến gần lại, nữ nhân viên lập tức có tư thế phòng bị, chỉ tay vào camera trên tường nhắc nhở. Nam thanh niên sau đó nói "em trêu chị, em đùa thôi", rồi bỏ đi.

Bắt thanh niên xâm hại tình dục bạn nhậu ở Lâm Đồng

Sau hơn 20 giờ bỏ trốn, Đinh Bạt Ngọc bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ để điều tra hành vi xâm hại tình dục đối với chị Đ.M.N.Q.

8 giờ trước

Vụ 'bé bị mẹ kế bạo hành', Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam nói gì?

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam kịch liệt lên án, phản đối các hành vi xâm hại trẻ em. Hội đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý người có hành vi bạo hành trẻ em và các đối tượng liên quan một cách thỏa đáng kịp thời.

14:14 14/9/2025

Bác sĩ nghi xâm hại tình dục bệnh nhân ở Hà Nam đối mặt loạt tội danh

Theo thông tin ban đầu, Vũ Duy Cương đã có những vi phạm nghiêm trọng về đạo đức ngành y khi bị tạm giữ để điều tra về hành vi xâm hại tình dục nữ bệnh nhân.

05:24 17/4/2025

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

https://vtcnews.vn/thanh-nien-quay-roi-nu-nhan-vien-shop-quan-ao-cong-an-thong-tin-bat-ngo-ar965737.html

Minh Tuệ/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Quấy rối shop quần áo Ninh Bình Quấy rối Phủ Lý Shop quần áo Phủ Lý Ninh Bình Quấy rối nhân viên

  • Ninh Bình

    Ninh Bình
    • Diện tích: 1.378,1 km²
    • Dân số: 927.000 người
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 6 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 229
    • Biển số xe: 35

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý