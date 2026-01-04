Xử phạt, đình chỉ loạt phòng khám sai phạm nghiêm trọng ở TP.HCM

Hàng loạt phòng khám và cá nhân vừa bị Sở Y tế TP.HCM ban hành quyết định xử phạt do các sai phạm nghiêm trọng như hoạt động "chui", sử dụng nhân sự không có chứng chỉ hành nghề.

Cơ sở thẩm mỹ Cosmoscare bị đình chỉ vì hoạt động "chui". Ảnh: Cosmoscare.

Trong đợt công bố này của Sở Y tế có 13 quyết định xử phạt được ban hành với tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước hơn 588 triệu đồng. Đáng chú ý, nhiều cơ sở bị đình chỉ hoạt động từ 18 đến 21 tháng.

Theo danh sách từ Sở Y tế TP.HCM, cá nhân bị xử phạt nặng nhất là ông Nguyễn Hữu Duy (tại địa chỉ 10/1 Trịnh Thị Dối, Ấp 4, xã Đông Thạnh) với mức phạt 97,5 triệu đồng. Ông Duy bị phát hiện khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề. Đồng thời cung cấp dịch vụ y tế ngay trong thời gian đang bị đình chỉ hoạt động trước đó.

Sở Y tế đã quyết định đình chỉ hoạt động của cơ sở này trong thời hạn 21 tháng và buộc nộp lại 15 triệu đồng số lợi bất hợp pháp.

Cùng hành vi hoạt động không phép, Công ty Cổ phần Cosmoscare (địa chỉ 197 Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa) bị phạt 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng. Tại quận Bình Thạnh, Hộ kinh doanh Pascell Beauty Clinic (số 103A Nguyễn Văn Đậu, phường Bình Lợi Trung) cũng nhận mức phạt 45 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động 18 tháng với sai phạm tương tự.

Ngoài ra, nhiều đơn vị y tế thẩm mỹ và nha khoa bị xử phạt mạnh tay do quảng cáo "vượt rào" hoặc sử dụng nhân sự chưa qua đào tạo chuyên môn.

Cụ thể, Công ty TNHH Phòng khám chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ Curie (số 39A Đường 3/2, phường Vườn Lài), bị phạt 70 triệu đồng do quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động y tế; buộc phải tháo gỡ và xóa nội dung quảng cáo vi phạm.

Công ty Cổ phần Nha khoa An Estuary Dental Clinic (số 189 Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ), bị phạt 58 triệu đồng do sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ, không lập sổ khám bệnh và ghi tên các khoa phòng sai quy định. Cơ sở bị tước giấy phép hoạt động 3 tháng và tước chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn 2 tháng.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Leva (số 175 Tô Ký, Ấp Mỹ Huề, xã Bà Điểm), bị phạt 44 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động 2 tháng do sử dụng nhân sự không có chứng chỉ hành nghề và biển hiệu thiếu thông tin pháp lý.

Tại phường Tân Hưng, Công ty TNHH Đông y Kyunghee (số 124 Hà Huy Tập), bị phạt 32 triệu đồng. Sai phạm tại đây được xác định là biển hiệu không đủ thông tin và không bảo đảm đầy đủ thuốc thiết yếu để kịp thời cấp cứu người bệnh. Cơ sở này bị tước giấy phép hoạt động và chứng chỉ hành nghề trong 3 tháng.

Ngoài ra, Chi nhánh Công ty TNHH Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Sài Gòn (số 15 Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông), bị phạt hơn 18 triệu đồng. Đơn vị này vi phạm trong việc lập sổ khám bệnh không đầy đủ và buôn bán hàng hóa (dược liệu, vị thuốc) có nhãn không ghi đủ nội dung bắt buộc theo quy định pháp luật.

Sở Y tế TP.HCM khẳng định việc công khai các sai phạm này nhằm giúp người dân có thông tin chính xác khi lựa chọn dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đồng thời cảnh báo các cơ sở y tế phải nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật hiện hành.