Xử lý nhiều trường hợp đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội

Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, lực lượng công an cơ sở đang tăng cường xử lý các hành vi đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật trên không gian mạng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và ổn định dư luận.

Ngày 18/4, Công an Thái Nguyên cho biết, qua rà soát trên không gian mạng, Công an xã Quang Sơn đã phát hiện một trường hợp sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân để bình luận nội dung tiêu cực, chưa được kiểm chứng liên quan đến vấn đề thực phẩm trong trường học, gây hoang mang dư luận.

Trường hợp vi phạm tại xã Quang Sơn bị xử lý

Qua xác minh, cơ quan công an xác định chủ tài khoản là N.T (trú tại xã Quang Sơn) và mời lên làm việc. Tại cơ quan công an, N.T thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đã đăng tải nội dung sai sự thật. Công an xã đã yêu cầu gỡ bỏ bình luận, ký cam kết không tái phạm và đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Cùng thời điểm, Công an xã Kha Sơn cũng đã xử lý một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín cá nhân trên mạng xã hội.

Theo đó, chị D.T.H (sinh năm 1997, trú tại xã Kha Sơn) trình báo bị một tài khoản mạng xã hội bình luận sai sự thật, xúc phạm danh dự tại bài đăng trên trang BEAT Thái Nguyên.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định người vi phạm là V.T.N (sinh năm 2003, trú tại xã Kha Sơn). Tại buổi làm việc, N đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ nội dung sai phạm.

Căn cứ quy định pháp luật, ngày 8/4/2026, Công an xã Kha Sơn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 6.250.000 đồng đối với V.T.N về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cá nhân theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường hợp vi phạm tại xã Kha Sơn bị xử lý

Công an các địa phương khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, tránh lan truyền tin giả, tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân và tình hình an ninh trật tự.

Thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.