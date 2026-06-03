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Pháp luật

Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tại Hà Nội

  • Thứ tư, 3/6/2026 19:24 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lực lượng chức năng vừa làm rõ hai vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn Hà Nội, bắt giữ các đối tượng liên quan hành vi trộm xe máy và chiếm đoạt hơn 7,5 triệu đồng.

Đối tượng Đoàn Mạnh Hùng tại hiện trường. Ảnh: VOV.

Ngày 3/6, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Khương Đình đã điều tra, làm rõ vụ trộm cắp xe máy xảy ra tại khu vực số 125 Nguyễn Trãi.

Trước đó, anh Bùi Việt Hùng (SN 1997) trình báo bị mất chiếc xe máy Honda Vision vào ngày 26/5. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Qua rà soát, thu thập tài liệu, Công an xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Đoàn Mạnh Hùng (SN 1991, trú phường Bạch Mai, Hà Nội) và triệu tập đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, Đoàn Mạnh Hùng khai nhận trộm cắp chiếc xe máy Honda Vision của anh Bùi Việt Hùng tại khu vực số 125 Nguyễn Trãi ngày 26/5.

Cũng trong ngày, Công an phường Khương Đình tiếp nhận tin báo của chủ một cơ sở răng hàm mặt tại số 255 phố Vũ Tông Phan về việc bị mất trộm tài sản.

Theo trình báo, một phụ nữ lợi dụng sơ hở để lấy trộm hộp nhựa đặt tại quầy tiếp khách. Bên trong hộp có hơn 7,5 triệu đồng.

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Đối tượng Lê Thị Hồng tại công an phường. Ảnh: VOV.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng tổ chức xác minh, rà soát các đối tượng nghi vấn.

Kết quả điều tra xác định người thực hiện hành vi trộm cắp là Lê Thị Hồng (SN 1996, trú xã Đông Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

Được triệu tập đến cơ quan Công an, Lê Thị Hồng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện công an củng cố hồ sơ, chuyển các đối tượng đến cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

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https://vov.vn/phap-luat/bat-giu-2-doi-tuong-trom-cap-tai-ha-noi-post1297586.vov

Theo Danh Thiết/VOV

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