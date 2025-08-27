Xử lý người đàn ông cho thuê ghế giữ chỗ xem Sơ duyệt diễu binh

N.V.Đ. có hành vi xếp ghế giữ chỗ rồi cho người dân thuê để chờ xem diễu binh, diễu hành trên phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Ngày 27/8, Công an phường Ô Chợ Dừa và Phòng Cảnh sát cơ động (Công an TP Hà Nội) bàn giao N.V.Đ. (SN 1981, trú tại ngõ 139/13 Nguyễn Thái Học) cho Công an phường Ba Đình lập biên bản xử lý về hành vi "xếp ghế giữ chỗ" xem diễu binh, diễu hành.

N.V.Đ. tại cơ quan công an.

Lúc 11h cùng ngày, tại vỉa hè bên chẵn phố Nguyễn Thái Học (phía tường Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn), lực lượng chức năng phát hiện anh Đ. cho thuê 10 ghế với giá 20.000 đồng/ghế cho người dân chờ xem diễu binh, diễu hành.

Theo Công an Hà Nội, theo kế hoạch, 20h ngày 27/8, lễ sơ duyệt A80 sẽ diễn ra nhưng ngay từ đêm 26/8, nhiều người dân đã có mặt tại các tuyến phố, dầm mình dưới mưa với mong muốn được dõi theo những bước chân lịch sử.

Theo ghi nhận, đã xuất hiện tình trạng xếp ghế, trải bạt giữ chỗ... Giá thuê dao động từ 20.000 đến 100.000 đồng/ghế. Trước tình trạng này, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng vào cuộc, thường xuyên tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở và kiên quyết xử lý, dẹp bỏ.

Ngay trong sáng cùng ngày, lực lượng công an phường liên tục có mặt để bảo đảm an ninh trật tự đồng thời yêu cầu chấm dứt tình trạng “giữ chỗ” nhằm mục đích thu lợi cá nhân.

Công an Hà Nội sẽ tiếp tục tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng sự kiện để trục lợi.

