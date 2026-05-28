Xu hướng mới trên Instagram

Sức hút của những cuốn sách khổ nhỏ được trình bày dễ thương xuất hiện trên Instagram và các mạng xã hội khác giúp chúng ngày càng trở nên phổ biến, theo LA Times.

Trong hiệu sách Book Soup ở West Hollywood, Mỹ, nơi thường xuyên đón tiếp khách hàng là những ngôi sao nổi tiếng, khu trưng bày tiểu thuyết bìa cứng ăn khách đang ghi nhận sự xuất hiện của rất nhiều tác phẩm khổ nhỏ 5x8 inch (khoảng 13.97x20.96 cm).

Sách khổ nhỏ phổ biến

Trong khi các cuốn sách bán chạy nhất của New York Times năm 2025 nghiêng về khổ sách 6x9, thì khổ sách 5x8 dường như đang ngày càng phổ biến. Một số tác phẩm hiện sử dụng sách khổ nhỏ này là Strangers của Belle Burden, Vigil đầy hài hước và đen tối của George Saunders, Famesick mang cảm xúc về thế hệ Millennials của Lena Dunham hay Transcription nổi tiếng với kích thước như máy tính bảng của Ben Lerner.

Gretchen Achilles là giám đốc thiết kế sách tại nhà xuất bản Farrar, Straus and Giroux (FSG). Gần đây, Achilles đã áp dụng khổ sách 5x8 cho một trong những tác phẩm ăn khách nhất năm nay, Lost Lambs của Madeline Cash. Bà nói: “Sách khổ nhỏ hơn mang lại sự thân mật… Bạn muốn thể hiện nội dung trong văn bản một cách gần gũi với người đọc”.

Theo Achilles, FSG thường xuyên sử dụng khổ sách 5x8. Bà nói rằng độ dài cuốn sách là yếu tố quan trọng nhất khi quyết định có nên sử dụng kích cỡ này hay không, tiếp theo là thể loại. Bà liệt kê tiểu thuyết văn học, hồi ký, tiểu sử và tuyển tập tiểu luận là những thể loại đặc trưng thường sử dụng sách khổ nhỏ này.

Caroline Mason là một nhà văn ở New York. Cuốn tiểu thuyết đầu tay của bà, An Endless Cycle of Evenings, dự kiến được nhà xuất bản Hyperion Avenue cho ra mắt vào năm 2027. Là người có tài khoản Instagram @literarycrushes thường nói về sách, Mason cho rằng bà ưa chuộng khổ 5x8.

Sách khổ nhỏ ăn ảnh

Khổ sách này báo hiệu một cuốn tiểu thuyết tập trung gọn gàng vào nhân vật. Mason nói: “Đó là loại sách yêu thích của tôi”. Ngoài ra, khổ sách này cũng thân thiện với Instagram, dễ tạo hình ảnh và góc chụp thu hút người xem.

“Cầm cuốn sách này dễ chụp ảnh hơn. Mặc dù đôi khi tôi vẫn làm rơi nó”, Mason chia sẻ.

Dahlia de la Vega là một người dùng Bookstagram sống ở Los Angeles, điều hành trang @ofpagesandprint. De la Vega cũng thấy những cuốn sách thu nhỏ dễ tiếp cận hơn. “Khi tôi ngồi xuống đọc một cuốn sách bìa cứng nhỏ, tôi gần như có cảm giác như đang đọc một cuốn nhật ký. Trong khi đó, khi tôi đọc một cuốn sách bìa cứng lớn, tôi gần như có cảm giác như mình cần một cuốn nhật ký để ghi chép lại những gì đang xảy ra”.

Ethan Mann tại hiệu sách Book Soup cũng từng chia sẻ về cảm xúc khi mua một cuốn sách bìa cứng khổ 5x8 inch có tiêu đề The Parade của Dave Eggers. “Tôi dễ dàng gắn kết với cuốn sách vì thiết kế cuốn sách làm cho nó có vẻ là độc nhất vô nhị”, ông nói.

Tuy nhiên, tại hiệu sách hiện tại, Mann cho rằng sách bìa cứng đôi khi khó bán. Chúng thường bị chê bai vì giá thành cao và khách hàng tuyên bố họ sẽ đợi đến khi phiên bản bìa mềm ra mắt. Dù vậy, sách bìa cứng nhỏ hơn lại có lợi thế là có thể bỏ vừa hầu hết loại túi và thiết kế cứng cáp giảm hư hại cho chúng khi tiếp xúc với nhiều không gian đựng sách hẹp.

Esther Margolis là một người kỳ cựu trong ngành xuất bản và là người sáng lập nhà xuất bản độc lập Newmarket Press tại New York. Bà nói rằng sách bìa cứng khổ 5x8 inch không phải là điều mới lạ. Theo Margolis, kích thước bìa nhỏ từng phổ biến với các nhà xuất bản ở Mỹ từ rất lâu trước đây. Mọi sự thay đổi kích thước sau đó đều là do sự phát triển của công nghệ in ấn.

“Không giống như sách bìa mềm bán đại trà, sách bìa cứng được xếp trên kệ để bán, vì vậy, kích thước của sách có thể được làm đa dạng”, Margolis nói.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, sự nổi lên của sách bìa cứng khổ 5x8 inch, gắn liền với sự phổ biến của mạng xã hội. Các thông điệp đọc sách được gửi đi trên mạng xã hội sẽ thu hút được nhiều sự chú ý hơn nếu sách có thiết kế và cách trình bày bìa nổi bật, đủ sức gây ấn tượng.

Mann nói: “Một cuốn sách bìa cứng nhỏ giống một chú Labubu. Cảm giác khi cầm trên tay không chỉ là một cuốn sách mà còn là một thứ dễ thương… Chúng ta thích những thứ nhỏ bé mà chúng ta có thể kiểm soát”.

Thành công của ngành xuất bản không chỉ dựa vào vẻ bề ngoài nhỏ bé của những cuốn sách bìa cứng. Thậm chí chúng có thể không đại diện cho bất kỳ thay đổi nào trong quy trình sản xuất. Nhưng trên kệ sách tại các hiệu sách, những cuốn sách nhỏ với mùi thơm của giấy đại diện cho niềm vui khi sở hữu tri thức trong lòng bàn tay. Ngoài ra, còn có những lượt thích trên Instagram.