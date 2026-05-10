Đối thủ mới của TikTok

Giới tác giả đang sử dụng Substack để tiếp cận độc giả và bán được nhiều sách hơn. Điều này phá vỡ thế thượng phong của TikTok trong lĩnh vực phát hành, theo Fast Company.

Việc xuất bản một cuốn sách đã khó, nhưng việc thuyết phục công chúng mua sách lại là một cuộc chiến hoàn toàn khác. Các nền tảng như TikTok và Instagram đang thống trị con đường tương tác với độc giả trong thế giới sách, tuy nhiên, phần lớn có sự tham gia của những người có sức ảnh hưởng. Để thay đổi điều này, giới tác giả đã tìm ra những kênh mới giúp họ trực tiếp tiếp xúc với độc giả.

Ví dụ nổi bật nhất cho đến nay có lẽ là Lena Dunham, người nổi tiếng với loạt phim truyền hình Girls trên HBO. Bà đã thực hiện chiến dịch quảng bá sách cho cuốn hồi ký mới của mình, Famesick, bằng các cuộc phỏng vấn và bài viết trên nền tảng Substack.

Sức mạnh của Substack

Trong một cuộc phỏng vấn với cây viết Arielle Swedback cho bản tin trên kênh Substack, Dunham đã thẳng thắn chia sẻ: “Một người tôi tin tưởng đã nói với tôi rằng, sức ảnh hưởng của mỗi một người theo dõi Substack tương đương với rất nhiều người theo dõi trên Instagram hay X, ít nhất là về doanh số bán sách… Mặc dù tôi không có số liệu cụ thể, tôi cảm thấy điều đó đúng. Sự trân trọng đối với giá trị sáng tạo văn học đang lan tỏa khắp nền tảng này”.

Trong quá trình quảng bá cuốn hồi ký của mình, Dunham đã trả lời phỏng vấn với nhiều bản tin khác nhau trên Substack, từ Shop Rat của Emilia Petrarca với 32.000 người đăng ký, đến Feed Me của Emily Sundberg với hơn 150.000 độc giả.

Theo Dunham, nhiều bản tin như trên được xây dựng dựa trên gu của nhóm đối tượng độc giả mục tiêu. Các nhóm độc giả này sẽ tương tác với nội dung họ ưa chuộng và tương tác này còn nhiều hơn so với các nền tảng mạng xã hội quy mô lớn khác.

“Thật thú vị khi thấy mức độ gắn bó của một số nhóm độc giả. Tôi hiểu rằng một bản tin có nhiều người theo dõi nhưng ít tương tác thì không thể có giá trị tương đương với một bản tin có lượng người hâm mộ nhỏ nhưng cuồng nhiệt”, Dunham nói thêm.

Cuốn Famesick đã đạt doanh số ấn tượng chỉ sau 1 tuần ra mắt.

Substack thay thế thế hệ mạng xã hội cũ?

Chiến lược của bà đã thành công. Famesick xuất bản ngày 14/4 đã được đón nhận cuồng nhiệt. Rất nhiều video và bài viết trên TikTok hay Instagram chia sẻ trải nghiệm đọc sách của bà. Nhiều tờ báo lớn như New York Times, The Guardian hay Wall Street Journal có bài viết đánh giá Famesick.

Nhưng Dunham không phải là người duy nhất thành công với Substack.

“10 năm trước, sự quan tâm của ngành xuất bản là các hiệu sách và danh sách xếp hạng của New York Times. Ngày nay, các nhà xuất bản phụ thuộc đáng kể vào mạng xã hội”, Andrea Barzvi, Chủ tịch của công ty đại diện văn học Empire Literary, chia sẻ.

Ảnh hưởng của mạng xã hội đến doanh số bán sách đã diễn ra ở nhiều hình thức, như sự nổi lên của những người có sức ảnh hưởng hay hàng loạt cuốn sách được thuật toán hiển thị ở vị trí nổi bật và có doanh thu khổng lồ như The Song of Achilles, It Ends With Us và The Seven Husbands of Evelyn Hugo.

Tuy nhiên, một điểm yếu của các mạng xã hội trên là chúng dựa vào sự may rủi của thuật toán. Còn Substack lại mang đến một điều chắc chắn hơn: một kênh liên lạc trực tiếp giữa tác giả và độc giả. Ai cũng biết đối phương có tồn tại và hứa hẹn lượt tương tác đáng kể.

Jenn Lueke, tác giả cuốn Don’t Think About Dinner, cho biết Substack mang lại sự tin cậy hiếm có. “Tôi biết những người đăng ký theo dõi kênh của tôi sẽ thấy bài đăng của tôi”, bà nói.

Đối với Lueke, Substack đã trở thành một con đường xây dựng cộng đồng riêng, một cộng đồng theo dõi chặt chẽ tác phẩm của bà ngay cả trước khi cuốn sách được ra mắt thị trường.

“Tôi cũng nghĩ rằng một người thích đọc các bản tin viết có thể sẽ thích đọc sách hơn. Chiến lược của tôi là tận dụng mọi nền tảng mạng xã hội mình có để quảng bá cuốn sách theo nhiều cách khác nhau. Nhưng trang Substack vẫn là trung tâm của mọi hoạt động”.

Một số chuyên gia cho rằng sự nổi lên của Substack là sự phát triển tự nhiên của một xu hướng đã manh nha từ lâu trong ngành xuất bản. Trước đó, ngành xuất bản đã nổi lên các công cụ tự xuất bản như Amazon Kindle Direct Publishing và Smashwords vào cuối những năm 2000. Những nền tảng đó đã mở ra cánh cửa cho giới tác giả tự xuất bản, tuy nhiên, không giải quyết được vấn đề tiếp thị.

“Sự thiếu hỗ trợ đó buộc các tác giả tự xuất bản phải tự xoay xở”, Kris Austin, CEO của nền tảng tự xuất bản Draft2Digital, cho biết. “Các nhà xuất bản lớn cũng dần nhận thấy sự nhạy bén trong kinh doanh của các tác giả độc lập và khả năng xây dựng được lượng người hâm mộ cuồng nhiệt, những người sẵn sàng bỏ tiền ra mua sách.

Điều này đã khiến nhiều nhà xuất bản truyền thống thay đổi hành động, cắt giảm chi tiêu tiếp thị theo kiểu truyền thống, như quảng cáo in ấn, thay vào đó, hướng đến những kênh tiếp thị mới hơn”.

CEO của nền tảng bán sách trực tuyến Bookshop.org, Andy Hunter, cũng cho biết: “Các tác giả cá nhân hiện nay có thể lan tỏa tốt hơn nhiều so với các phương tiện truyền thông truyền thống”.

Với Substack, giới tác giả cũng tự xây dựng được lượng độc giả trước khi cuốn sách được bày bán.

Trong kỷ nguyên số, mọi thay đổi đang diễn ra quá nhanh. Ngay cả các mạng xã hội cũng có thể trở nên lỗi thời nếu người dùng chúng không chủ động thích ứng. Còn những người đi đầu đã hái được quả ngọt. Famesick của Dunham đã leo lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng của New York Times với doanh số khoảng 60.000 bản chỉ trong tuần đầu tiên.