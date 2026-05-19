Hiệu sách không có sách

Những người yêu sách tại New York, Mỹ đang được trải nghiệm hiệu sách đầu tiên trên thế giới không có sách in và thay vào đó, cung cấp dịch vụ sách nói của Audible.

Theo Publishers Weekly, Audible, ông lớn hàng đầu trong ngành công nghiệp sách nói, đang mở cửa hiệu sách tạm thời Audible Story House để giới thiệu dịch vụ sách nói của họ tại Mỹ. Thay vì mang đến những cuốn sách vật lý, khách hàng tới đây được trải nghiệm sách nói phù hợp với yêu cầu riêng.

Chiến lược đón đầu của Audible

James Finn, Phó chủ tịch cấp cao về tiếp thị thương hiệu và nội dung của Audible, cho biết không gian này hướng đến phục vụ "tất cả". Đó là những người đã trung thành lắng nghe, những người tò mò, những người đã khám phá ra một đầu sách và một tác giả trên TikTok, và thậm chí cả các gia đình, những người chỉ thỉnh thoảng đến vào cuối tuần, Finn nói.

Mặc dù sách in vẫn chiếm ưu thế trên thị trường, sách nói là một trong những phân khúc phát triển nhanh nhất trong ngành xuất bản Mỹ, chiếm hơn 11% doanh thu của các nhà xuất bản vào năm ngoái. Con số này ghi nhận đà tăng lớn từ 3,5% năm 2016.

Trải rộng trên không gian ba tầng, điểm thu hút chính của Story House là những ô sách nói. Nằm dọc theo các bức tường của cửa hiệu là những hình vuông bằng kính mờ, có kích thước bằng lòng bàn tay, được dán hình bìa sách để đại diện cho các đầu sách nói khác nhau.

Khách tham quan có thể tới chọn nghe thử sách nói tại các ô này, được trang bị công nghệ tự động nhận dạng bằng sóng vô tuyến, bằng cách để điện thoại của họ tiếp xúc với các ô truyện để truyền và nhận dữ liệu.

Nếu cảm thấy mệt mỏi khi phải lựa chọn, khách hàng có thể lên tầng trên để hỏi "người tư vấn truyện". Sau khi được giới thiệu và nghe ô truyện của mình cùng với thưởng thức tách cà phê của thương hiệu Land to Sea ở Williamsburg. Thương hiệu này đã hợp tác với Audible để phục vụ ngay trong Story House. Hiệu sách đặc biệt này mở cửa từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối, từ thứ Tư đến Chủ nhật trong suốt tháng 5.

Độc gỉa được tư vấn và thưởng thức đồ uống tại Story House. Ảnh: The Verge.

Ngoài ra, Story House còn tổ chức nhiều hoạt động như các buổi thảo luận về tiểu thuyết văn học, podcast, diễn thuyết tự do đến các lớp vẽ.

Finn chia sẻ về nguồn cảm hứng cho Story House: “BookTok đã biến việc đọc và nghe thành một bản sắc xã hội, và các cuộc tụ họp người hâm mộ ngoài đời thực đang bùng nổ. Mọi người đang tìm kiếm những không gian mới nơi họ có thể vừa đến để thư giãn vừa để kết nối với những người khác trong một cộng đồng chung”.

Một vị khách đến từ Boston nhận xét rằng Story House có vẻ hơi mang tính thương mại nhưng không gian lại rất thân thiện.

Audible đưa sách nói thành trải nghiệm xã hội

Với mục tiêu ban đầu là thu hút càng nhiều người càng tốt đến không gian này, sự kiện trải nghiệm của Audible đã thành công. Như Finn đã nói, rất khó để đánh giá liệu tiếp thị tương tác có hiệu quả hay không vì Story House mở cửa miễn phí cho công chúng, nhưng một chỉ báo tích cực là “lượng người tham dự rất đông trong suốt tuần”.

Vào những lúc không có sự kiện nào, các vị khách để sự tò mò dẫn dắt vào các khu vực nghe trải nghiệm, cảm nhận từng viên gạch và chạm vào máy tính bảng được gắn trên tường để thử khả năng đồng bộ trang của Audible, tính năng cho phép người đọc vừa nghe vừa theo dõi sách điện tử cùng một lúc.

Để thực hiện mục tiêu thu hút nhiều người nhất, Audible Story House chỉ tập trung vào những tác phẩm văn học dễ tiếp cận. Những người tư vấn sách thường chỉ giới thiệu các tác phẩm kinh điển, các tác giả đang nổi và những cuốn sách bán chạy nhất, cùng các tác phẩm gốc do Audible phát hành. Các kệ sách bày những đầu sách nói nổi tiếng như Normal People của Sally Rooney và Yesteryear của Caro Claire Burke.

Story House thậm chí còn bố trí một khu vực đặt gối lười để độc giả có thể ngồi xuống thư giãn và tận hưởng sách nghe theo cách của riêng mình.

Finn cho biết Audible sẽ xem xét mở Story House ở các thành phố khác tùy thuộc vào kết quả của dự án này. Tuy nhiên, ông tin rằng việc biến sách nói thành một hoạt động xã hội là bước đi tiếp theo của họ.

Finn nói: "Mọi người đang muốn ra khỏi nhà. Họ muốn tạm rời xa điện thoại một chút. Vì vậy, tôi nghĩ rằng có cơ hội đáp ứng nhu cầu đó. Và tôi cũng đánh giá rằng ngành công nghiệp sách nói thực sự muốn xem những bước đi mới sẽ có hiệu quả như thế nào".