Hai đơn vị xuất bản - phát hành vừa hợp tác với mong sách học thuật chất lượng không còn là "áo gấm đi đêm" mà sẽ dễ dàng đến được với bạn đọc nhờ lợi thế công nghệ.

Ông Lê Xuân Quang đại diện Nhà xuất bản Đại học Sư phạm và bà Phan Thị Mỹ Linh đại diện Zenbooks (phải) ký kết hợp tác giữa hai đơn vị. Ảnh: BTC

Hai bên vừa ký kết hợp tác chiến lược chiều tối 18/5, với mục đích cao nhất là làm ra những cuốn sách, những học liệu chất lượng cho học sinh, sinh viên và bạn đọc yêu thích tri thức nói chung, đồng thời phát hành rộng rãi tới bạn đọc.

“Chúng tôi hiểu sự thay đổi trong xu hướng xuất bản, trong thay đổi hành vi của bạn đọc trẻ trong thời gian tới”, ông Lê Xuân Quang - giám đốc Nhà xuất bản Đại học Sư phạm - nêu động lực khiến nhà xuất bản này quyết định hợp tác chặt chẽ hơn với Zenbooks - một tập thể trẻ, năng động với thế mạnh xuất bản những dòng sách tham khảo, sách học ngoại ngữ, sách khoa học thường thức và hệ thống phân phối sách năng động.

Ông Quang tin tưởng thành công từ hợp tác này sẽ góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu đọc, học, giải trí, hưởng thụ văn hóa của người dân, cũng như góp phần đưa xuất bản trở thành nền kinh tế công nghệ phát triển, giữ vai trò hạt nhân trong kiến tạo hệ sinh thái giá trị.

Hai bên mong muốn những cuốn sách hay sẽ dễ dàng đến với bạn đọc hơn. Ảnh: Zenbooks

Bà Phan Thị Mỹ Linh - giám đốc Công ty Zenbooks đánh giá sự kết hợp mang tính chiến lược giữa sức trẻ sáng tạo và bề dày kinh nghiệm, giữa tư duy phát triển thị trường nhạy bén và một bên là cái nôi gìn giữ tính chuẩn mực, tính học thuật sẽ mang lại nhiều giá trị cho bạn đọc.

“Chúng tôi trăn trở làm sao để tri thức không chỉ dừng lại trên những trang giấy đẹp, mà phải đi sâu vào đời sống học đường, chuyển hóa thành những năng lực thực tế cho các em học sinh và độc giả.

Sắp tới những cuốn sách chất lượng của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, những cuốn sách hợp tác giữa hai bên sẽ được đưa vào hệ thống phát hành đa kênh của Zenbook, để khoảng cách địa lý không làm giới hạn tri thức của người đọc”, bà Mỹ Linh nói.