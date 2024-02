Xu hướng gây ngạc nhiên của Gen Z

Doanh số bán sách bùng nổ cho thấy Gen Z đang quay trở lại với sách giấy, đồng thời có xu hướng ưa chuộng không gian yên tĩnh ở thư viện hơn là quán cà phê ồn ào.

Người mẫu Kaia Gerber thành lập câu lạc bộ sách. Ảnh: Instagram.

Ở một thế giới thay đổi nhanh chóng, những chiếc quần bò bó từng làm mưa làm gió đang bị loại dần ra khỏi tủ đồ. Trong khi đó, việc sử dụng biểu tượng cảm xúc "cười rớt nước mắt" để biểu đạt sự vui vẻ được xem là “chuyện xưa".

Tuy nhiên, có một trường hợp ngoại lệ đối với thế hệ Gen Z trong thói quen “đi ngược" mà những người sinh ra từ năm 1997 đến 2012 theo đuổi. Đó là đọc sách - và họ đang chọn đọc sách giấy thay vì sách điện tử, theo Guardian.

Mới đây, người mẫu Mỹ Kaia Gerber (22 tuổi) đã ra mắt câu lạc bộ sách của riêng mình - Library Science.

Gerber mô tả câu lạc bộ này là “nền tảng để chia sẻ sách, giới thiệu các nhà văn mới, tổ chức cuộc trò chuyện với nghệ sĩ mà chúng tôi ngưỡng mộ - và xây dựng cộng đồng gồm những người cũng yêu thích văn học như tôi”.

“Sách luôn là tình yêu lớn của đời tôi”, cô nói thêm. “Việc đọc sách thật quyến rũ”.

Doanh số bán sách bùng nổ

Gerber không phải là người duy nhất. Năm 2023, ở Anh, 669 triệu cuốn sách giấy đã được bán ra, mức cao nhất từng được ghi nhận. Nghiên cứu từ Nielsen BookData cho thấy sách giấy là sự lựa chọn ưu tiên của thế hệ Gen Z, chiếm 80% tổng số lượt mua sách từ tháng 11/2021 đến năm 2022.

Nghiên cứu cho thấy sách giấy là sự lựa chọn hàng đầu của thế hệ gen Z. Ảnh: Instagram/Claudia.

Các thư viện cũng báo cáo sự gia tăng số lượng thế hệ Gen Z, những người ưa chuộng không gian yên tĩnh ở nơi này hơn là quán cà phê ồn ào. Tại Anh, lượng khách đến thăm trực tiếp tăng 71%.

Mặc dù trên bảng xếp hạng BookTok - cộng đồng sách trên TikTok - các tác phẩm thuộc thể loại hư cấu kỳ ảo và lãng mạn thường xuyên dẫn đầu, thế hệ Gen Z thực tế đọc nhiều thể loại đa dạng.

“Không gian sách của thế hệ gen Z vô cùng rộng lớn”, Hali Brown, người đồng sáng lập 28 tuổi của Books on the Bedside - tài khoản TikTok nổi tiếng hướng tới thế hệ Gen Z có thói quen đọc sách, cho biết.

"Có rất nhiều sự đánh giá cao dành cho văn học viễn tưởng, hồi ký, tiểu thuyết được dịch và nhất là tác phẩm kinh điển", Brown nói.

Cô giải thích thêm có một phần văn hóa nhóm được thể hiện bên trong thế giới sách của thế hệ Gen Z, được gọi là “hot girl books” hoặc “sad girl books”.

"Những cuốn sách này chủ yếu là tiểu thuyết viễn tưởng và hồi ký, đề cập theo một cách nào đó đến thời con gái hay thời phụ nữ", cô nói.

Người mẫu Kendall Jenne (28 tuổi) đã trở thành gương mặt đại diện không chính thức của "Câu lạc bộ Lit Girls" (chỉ nhóm phụ nữ trẻ, thường là người nổi tiếng hoặc có ảnh hưởng trong cộng đồng đọc sách) sau khi cô được chụp hình đang đọc cuốn Tonight I'm Someone Else trên du thuyền vào năm 2019.

Ngoài ra, Kendall Jenne từng được chụp ảnh bên hồ bơi ở miền Nam nước Pháp khi đang đọc tác phẩm đình đám Literally Show Me a Healthy Person của Darcie Wilder, cùng tuyển tập truyện ngắn No One Belongs Here More Than You của Miranda July. Các cuốn sách này nhanh chóng bán hết trên Amazon chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi bức ảnh xuất hiện.

"Đó là điều tuyệt vời"

"Nhìn chung, chúng ta đang chứng kiến động thái hướng tới escapism (chủ nghĩa thoát ly, trốn khỏi thế giới thực để sống trong cảm giác an toàn, thoải mái của thế giới tưởng tượng hư vô) thông qua sự gia tăng của văn học giả tưởng, lãng mạn và huyền bí. Nhưng tôi nghĩ rằng sẽ là một sai lầm nếu coi thế hệ Gen Z chỉ đọc những cuốn sách nhẹ nhàng", tác giả Abigail Bergstrom nói.

Sự gia tăng của văn học giả tưởng, lãng mạn và huyền bí cho thấy thế hệ trẻ có xu hướng hướng tới chủ nghĩa thoát ly thực tại. Ảnh: LouAnna/Pixabay.

“Với sự bão hòa quá mức và những yếu tố nhiễu của bối cảnh kỹ thuật số…, họ cũng đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn, đặc biệt là khi nói đến sự uy tín và chuyên môn của người viết về chủ đề cụ thể”, Abigail Bergstrom cho hay.

Thể loại sách “sad girl” không chỉ giới hạn dành cho những cô gái trầm tư.

Ca sĩ Harry Styles được chụp hình khi đang cầm cuốn sách của Didion. Trong khi đó, tháng 10/2023, ngôi sao phim Saltburn Jacob Elordi được chụp ảnh lại khi mang theo cuốn Prima Facie - tiểu thuyết dựa trên vở kịch của Suzie Miller khám phá về tội ác tình dục và hệ thống pháp luật.

Gigi Hadid cũng từng cầm trên tay một quyển sách sau khi tan làm tại tuần lễ thời trang. Sau đó, với sự nổi tiếng của người mẫu này, lập tức quyển sách bỗng trở thành phụ kiện mới của vẻ ngoài sành điệu.

Dù vậy, sau khi bức ảnh được công bố, không ít tranh cãi trái chiều nổ ra. Một số ý kiến ​​cho rằng nhiều người đang bước vào kỷ nguyên đọc sách "làm màu".

Brown cho biết cô không thích quan điểm này.

"Tôi nghĩ nếu họ muốn khám phá thế giới đọc sách, họ không nên bị lên án chỉ vì họ đẹp hay có sức ảnh hưởng lớn trên Internet.. Đó không bao giờ là điều xấu. Nếu nó giúp nhiều người đọc sách hơn, đó là điều tuyệt vời", cô chia sẻ.