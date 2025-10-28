Xót xa gia đình ở Huế đưa quan tài người thân lên xe tải tránh lũ

Giữa khung cảnh mưa lũ ở TP Huế, một gia đình ở phường Kim Long đã phải gấp rút đưa quan tài người thân lên xe tải chuyển đến nơi cao để tránh ngập.

Ngày 28/10, trên mạng xã hội lan truyền những đoạn hình ảnh bi thương về một đám tang giữa mưa lũ ở Huế, khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Chiếc quan tài được kê cao trên bàn để phòng tránh nước dâng.

Theo đó, một gia đình tại phường Kim Long (TP. Huế) phải thuê xe tải chở quan tài người thân mới qua đời, nhanh chóng rời khỏi nhà, di chuyển đến nơi cao ráo chờ nước lũ rút để tổ chức mai táng.

Giữa làn nước lũ cuồn cuộn, người thân của bà N.T.N. (63 tuổi, phường Kim Long) tất tả cùng hàng xóm di chuyển quan tài bố chồng lên thùng xe tải. Không kèn trống, không tiếng nhạc tang, chỉ có tiếng mưa nặng hạt và những giọt nước mắt tiễn biệt.

Theo bà N., khi gia đình đang lo hậu sự thì nước từ sông Hương bất ngờ tràn vào, dâng cao hơn một mét chỉ trong nửa giờ. “Nếu chậm chút nữa chắc không kịp, chúng tôi phải mượn xe tải của hàng xóm để chở quan tài đi nơi khác”, bà N. kể trong nước mắt.

Trước tình huống khẩn cấp, hàng xóm và lực lượng chức năng cùng giúp người nhà bà N. khẩn trương đưa quan tài lên xe tải, di chuyển ra khu vực cao hơn ở đường Lê Duẩn.

Tại đây, quan tài được đặt tạm trên xe tải, phủ bạt che mưa, xung quanh nước ngập gần nửa bánh xe. Gia quyến chỉ còn biết chờ nước rút để tiếp tục lo hậu sự cho người đã khuất.

Quan tài cụ ông mới mất ở phường Kim Long phải đặt lên thùng xe tải để tránh lũ.

Liên quan đến tình hình mưa lũ, đến trưa nay 28/10, lũ trên hai hệ thống sông chính của TP. Huế là sông Bồ và sông Hương đang xuống chậm nhưng vẫn còn ở mức rất cao, vẫn gây ngập lụt diện rộng. Lũ trên các sông dâng cao đã làm ngập lụt địa bàn 32/40 xã, phường của TP. Huế với mức ngập bình quân lên đến từ 1-2 m, có nơi sâu hơn.

Các xã, phường của TP. Huế đã tiến hành sơ tán, di dời trên 1.660 hộ/4.200 nhân khẩu ở các nơi thấp trũng, sạt lở đến nơi an toàn.

Dự báo, đến sáng 29/10, trên địa bàn TP. Huế vẫn tiếp tục có mưa to, mưa rất to, vùng núi có nơi mưa đặc biệt to; tổng lượng mưa phổ biến 250-500 mm, có nơi trên 700 mm.

Khiêng quan tài vượt lũ ở Đà Nẵng Tối 27/10, ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng), xác nhận clip người dân khiêng quan tài lội qua dòng nước suối chảy xiết trên mạng xã hội xảy ra trên địa bàn.