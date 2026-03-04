Xôn xao cá 'tận thế' dạt vào biển Đà Nẵng

Sự xuất hiện của con cá mái chèo với thân dài gần 2 m ở bờ biển Đà Nẵng thu hút sự hiếu kỳ của người dân.

Cá thể cá mái chèo dạt vào bờ biển Mỹ Khê sáng 4/3. Ảnh: NVCC.

Khoảng 10h30 sáng 4/3, anh Lương Quang Vũ (sinh sống tại Đà Nẵng) đang đi dạo gần bãi biển Mỹ Khê (phường Sơn Trà) bỗng phát hiện con cá thân dài, ánh bạc, vây cam hồng dạt vào bờ. Nhiều ngư dân cho rằng đây là cá mái chèo (cá hố rồng) - loài sinh vật biển sâu hiếm gặp.

Con cá có chiều dài khoảng 1,8-2 m, nặng ước chừng 10 kg. Thân cá dẹp, mảnh như dải lụa, màu bạc ánh kim với hàng vây cam chạy dọc sống lưng. Hình thù kỳ lạ của con vật khiến nhiều người dân và du khách tò mò chụp ảnh, quay video.

"Ban đầu, người dân tưởng là cá hố lớn, nhưng nhìn kỹ hình dạng rất khác. Sau đó nhiều người kéo đến xem vì hiếm khi thấy loài cá như vậy xuất hiện gần bờ", anh Quang chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Cùng ngày, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng xác nhận xác cá hố rồng dài gần 2 m, nặng khoảng 10 kg dạt vào bờ biển phường An Hải. Dựa trên tài liệu từ Bảo tàng Hải dương học (Nha Trang), cá mái chèo (tên khoa học: regalecus glesne) là loài ít được biết đến vì chúng sống ở vùng biển khơi sâu thẳm.

Vây lưng dài có đến 400 chiếc gai, 12 chiếc đầu tiên tạo thành hình chiếc mào gà trên đầu, thân hình nhẵn nhụi không vảy. Vì diện mạo này nên chúng thường bị nhầm lẫn với rắn biển.

Tên gọi của cá mái chèo trong tiếng Nhật là Ryugu no tsukai, có nghĩa là "sứ giả từ cung điện của long vương". Nó còn được gọi là "vua cá trích" hoặc "cá tận thế", do truyền thuyết cho rằng sự xuất hiện của chúng là dấu hiệu báo trước thiên tai. Tuy nhiên, các nhà khoa học khẳng định chưa có bằng chứng nào cho thấy mối liên hệ giữa loài cá này và các thảm họa tự nhiên.

Năm 2024, loài cá hố rồng cũng dạt vào vùng biển Thừa Thiên - Huế. Thời điểm đó, cộng đồng mạng cũng bàn luận sôi nổi vì hình dáng đặc biệt của loài cá này.