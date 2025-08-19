Xoài Non và Gil Lê sau một năm yêu

Gil Lê đăng ảnh kỷ niệm một năm gắn bó cùng Xoài Non. Suốt thời gian qua, cả hai đồng hành cùng nhau cả trong công việc lẫn đời sống.

Tối 18/8, trên trang cá nhân, Gil Lê - Xoài Non đăng hình kỷ niệm một năm yêu. Cặp đôi xuất hiện trong trang phục đồng điệu, Xoài Non diện đầm thanh lịch, nữ tính.

“Kỷ niệm 1 năm của chúng ta", Gil Lê viết. Bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm, với hàng chục nghìn lượt tương tác. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả gửi lời chúc mừng trước tình cảm gắn bó của cặp sao.

Trên trang cá nhân, Xoài Non cũng đăng video nhí nhảnh cùng Gil Lê và nhắn gửi lời yêu.

Ảnh kỷ niệm một năm bên nhau của Gil Lê và Xoài Non. Ảnh: @gille.

Gil Lê và Xoài Non lần đầu công khai tại buổi họp báo chương trình Chị đẹp đạp gió 2024. Thời điểm đó, cả hai xuất hiện tay trong tay, liên tục kề cạnh nhau. Khi ca sĩ Ngọc Ánh hỏi: “Xoài là bạn em hả?”, Gil Lê thẳng thắn đáp: “Dạ, người yêu em”.

Sau đó, họ nhiều lần sánh đôi tại các sự kiện và tương tác thân mật trong livestream. Thời điểm đó, Gil Lê tiết lộ cả hai sống cùng một tòa nhà, thường ăn uống cùng nhau dịp cuối tuần.

Gil Lê cũng góp mặt trong sinh nhật bạn gái, đồng thời xuất hiện trong dịp quan trọng của gia đình cô và cùng nhau đi lễ chùa đầu năm. Gần đây, hai người đều tỏ ra thoải mái công khai thể hiện tình cảm trên mạng xã hội.

Hồi tháng 6, đôi uyên ương vướng tin đồn đính hôn, song Gil Lê đã ngầm lên tiếng phủ nhận.

Gil Lê sinh năm 1991, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 17 tuổi. Cô từng là thành viên nhóm nhạc X5 trước khi chuyển hướng solo. Ngoài vai trò ca sĩ, Gil Lê còn tham gia lĩnh vực MC. Gil Lê cũng là một trong những gương mặt nổi bật tại show truyền hình Chị đẹp đạp gió.