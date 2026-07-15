Xoài Đài Loan lần đầu xuất sang châu Âu

Dòng trái cây cao cấp của Đài Loan (Trung Quốc), đặc biệt là xoài, đang bắt đầu thâm nhập vào các quốc gia EU nhờ vượt qua hệ thống tiêu chuẩn kiểm dịch khắt khe bậc nhất thế giới.

Những quả xoài Irwin Đài Loan đóng gói được trưng bày tại một cơ sở chế biến trái cây. Ảnh: Reuters.

Nhắc đến Đài Loan (Trung Quốc), giới công nghệ toàn cầu thường nghĩ ngay đến vị thế độc tôn trong ngành sản xuất chip bán dẫn tiên tiến phục vụ smartphone và AI, theo Reuters. Tuy nhiên, chính ngành nông nghiệp mới là nền tảng đầu tiên làm nên danh tiếng của hòn đảo này từ giai đoạn 1895-1945 với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như thơm và chuối.

Kế thừa di sản đó, các thế hệ làm nông nghiệp tại đây đang đưa những loại trái cây mùa hè cao cấp, đặc biệt là xoài, thực hiện bước chuyển mình chiến lược khi lần đầu tiên xuất khẩu quy mô lớn sang thị trường châu Âu.

Theo CNA, chiến dịch chinh phục thị trường khó tính này được kích hoạt bằng lô hàng trái cây mùa hè quy mô lớn khởi hành từ Bình Đông. Với tổng khối lượng 6 tấn bao gồm xoài, vải và thanh long, lô hàng này đánh dấu cột mốc quan trọng sau khi đáp ứng toàn bộ các yêu cầu nghiêm ngặt về kiểm dịch thực vật và tiêu chuẩn nhập khẩu của Liên minh châu Âu (EU).

Điểm đến đầu tiên của chuyến hàng này là Rungis, nằm ở ngoại ô Paris. Đây là chợ đầu mối nông sản tươi sống lớn nhất nước Pháp, quy tụ hơn 1.200 doanh nghiệp và được biết đến như trung tâm cung ứng nguyên liệu hàng đầu cho các khách sạn cao cấp, nhà bán lẻ lớn và hệ thống nhà hàng gắn sao Michelin.

Việc thâm nhập thành công vào mạng lưới này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng suốt nhiều năm từ phía cơ quan quản lý và các hộ trồng trọt nhằm đồng bộ hóa quy trình từ khâu quản lý vườn cây, kiểm soát dịch hại cho đến chuỗi logistics lạnh sau thu hoạch.

Các cuộc đàm phán kỹ thuật kéo dài đã mang lại quả ngọt khi EU chính thức phê duyệt nhập khẩu ổi và xoài Đài Loan vào tháng 6 năm ngoái.

Đến tháng 2 năm nay, quả vải và thanh long tại đây cũng nhận được cái "gật đầu" tương tự từ khối liên minh này. Để hỗ trợ dòng chảy nông sản xuất ngoại, một trung tâm logistics chuỗi cung ứng lạnh quốc tế đã được thiết lập ngay tại Bình Đông nhằm tối ưu hóa chất lượng bảo quản.

Sự khắt khe của quy định EU về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật là một thách thức lớn nhưng cũng là bộ lọc khẳng định đẳng cấp của nông sản. Ông You Tsang-fu, một nông dân có 15 năm kinh nghiệm trồng giống xoài lai "Hạ Tuyết" (hay còn gọi là xoài đào tuyết mật Đài Loan) tại Đài Đông, chia sẻ rằng quy trình quản lý canh tác hướng tới thị trường châu Âu đòi hỏi tính kỷ luật cao hơn nhiều so với tiêu thụ nội địa.

Ông You Tsang-fu kiểm tra một quả xoài đào tuyết mật Đài Loan vừa hái trong vườn nhà mình. Ảnh: Reuters.

Năm nay, ông đã gửi một chuyến hàng thử nghiệm gồm 5 thùng xoài sang châu Âu và bày tỏ sự tự tin lớn vào tiềm năng chinh phục khẩu vị của người bản địa. Ông You tự hào khẳng định giống xoài Hạ Tuyết chính là dòng sản phẩm đẳng cấp như "Louis Vuitton trong thế giới xoài".

Dù Đài Loan sản xuất hơn 100.000 tấn xoài mỗi năm, phần lớn sản lượng trước đây chỉ được tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu sang các thị trường truyền thống gần kề như Nhật Bản và Hàn Quốc.

Dòng sản phẩm chủ lực hiện nay là giống xoài Irwin có độ ngọt cao, vốn được nhập khẩu từ Mỹ vào những năm 1960 trước khi được lai tạo và phát triển vượt bậc trên thổ nhưỡng của hòn đảo này.

Dù chi phí vận chuyển và logistics đẩy giá thành của xoài Đài Loan lên phân khúc cao cấp, các nhà xuất khẩu tin rằng chất lượng hương vị vượt trội sẽ giúp sản phẩm này cạnh tranh sòng phẳng với các đối tác truyền thống của châu Âu như Ấn Độ hay Pakistan.

Ông David Chen, Giám đốc điều hành công ty xuất khẩu trái cây Natural House Taiwan, cho biết chi phí xuất khẩu nông sản hiện tại đã tăng lên mức rất đắt đỏ, song phản hồi từ thị trường châu Âu vẫn tích cực khi lượng đơn đặt hàng duy trì đều đặn.

Chính quyền Đài Loan dự báo tổng kim ngạch xuất khẩu xoài trong năm nay sẽ tăng khoảng 2,5-2,6 lần so với năm ngoái. Theo dữ liệu từ cơ quan quản lý, tính riêng giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5, lượng xoài tươi xuất khẩu đạt 325 tấn, so với tổng khối lượng 836 tấn của cả năm ngoái. Kỳ vọng này hoàn toàn có cơ sở khi các lô hàng đầu tiên đã chính thức xuất hiện tại thị trường Pháp đầu tháng này và sẽ tiếp tục cập bến London (Anh).

Ngành công nghiệp thực phẩm Đài Loan có quy mô hơn 8.000 doanh nghiệp, tạo việc làm cho 240.000 lao động và mang lại giá trị khoảng 31,5 tỷ USD , theo Taipei Times. Việc nâng cao tiêu chuẩn chất lượng để thâm nhập thành công vào các thị trường khó tính như châu Âu và Hàn Quốc không chỉ mang lại giá trị kinh tế trực tiếp, mà còn là đòn bẩy định hình lại vị thế thương hiệu cho toàn ngành nông sản trên trường quốc tế.