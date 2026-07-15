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Kinh doanh

Điện Máy Xanh chính thức nộp hồ sơ lên HoSE

  • Thứ tư, 15/7/2026 19:43 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Sau khi được xác nhận là công ty đại chúng, Điện Máy Xanh đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết gần 1,27 tỷ cổ phiếu trên HoSE, dự kiến lên sàn trong tháng 8.

Điện Máy Xanh dự kiến niêm yết trên HoSE trong tháng 8. Ảnh: DMX.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa thông báo đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết gần 1,27 tỷ cổ phiếu của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) vào ngày 13/7.

Động thái này diễn ra sau khi DMX vừa kết thúc đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với hơn 166 triệu cổ phiếu được đăng ký, tương đương 93% lượng chào bán. Theo mức giá IPO 80.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị đăng ký đạt khoảng 13.300 tỷ đồng (hơn 500 triệu USD).

Đợt chào bán thu hút gần 30 nhà đầu tư tổ chức, đại diện khoảng 60 quỹ đầu tư trong và ngoài nước.

DMX là pháp nhân mới thuộc CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG), được thành lập nhằm quản lý các chuỗi bán lẻ Thegioididong.com, TopZone, Điện Máy Xanh, Thợ Điện Máy Xanh và liên doanh Erablue tại Indonesia.

Vào ngày 10/7 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã xác nhận DMX hoàn tất thủ tục trở thành công ty đại chúng.

Dự kiến trong tháng 8, cổ phiếu DMX sẽ chính thức niêm yết trên HoSE. Với giá IPO 80.000 đồng/cổ phiếu và khoảng 1,26 tỷ cổ phiếu lưu hành sau phát hành, vốn hóa doanh nghiệp ước đạt hơn 100.000 tỷ đồng, tương đương gần 3,9 tỷ USD.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, DMX ghi nhận doanh thu hợp nhất 65.279 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Theo doanh nghiệp, tăng trưởng đến từ tất cả chuỗi bán lẻ và các nhóm ngành hàng chủ lực. Doanh số trên cùng cửa hàng cũng tăng 32%, trong khi doanh thu từ hình thức mua trả chậm tăng 49%, chiếm 38% tổng doanh thu. Hiện 96% sản phẩm của hệ thống đã áp dụng phương thức thanh toán này.

Đáng chú ý, chuỗi điện máy EraBlue tại Indonesia tiếp tục là điểm sáng khi ghi nhận doanh thu 1.888 tỷ IDR (gần 2.800 tỷ đồng), tăng 92% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này đến từ mức tăng doanh số trên mỗi cửa hàng đạt 17% cùng việc mở rộng mạnh mạng lưới.

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Liên Phạm

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  • Thế giới di động

    Thế giới di động

    Công ty Cổ phần Thế giới di động, tên tiếng Anh là Mobile World JSC, là một tập đoàn bán lẻ tại Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh chính là bán lẻ điện thoại di động, thiết bị số và điện tử tiêu dùng. Thế giới di động ban đầu lựa chọn mô hình Thương mại điện tử sơ khai với một website giới thiệu thông tin sản phẩm và 3 cửa hàng nhỏ. Năm 2014 công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh đầu tư vào một cửa hàng bán lẻ lớn trên đường Nguyễn Đình Chiểu và liên tục mở rộng cho đến quy mô hiện nay.

    • Thành lập: 3/2004
    • Người sáng lập: Trần Lê Quân, Nguyễn Đức Tài, Đinh Anh Huân, Điêu Chính Hải Triều và Trần Huy Thanh Tùng
    • Địa chỉ: 128 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
    • Mã cổ phiếu: MWG

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