Xiaomi lập kỷ lục

  • Chủ nhật, 28/9/2025 15:57 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Dòng Xiaomi 17 mới đã lập kỷ lục doanh số chỉ sau 5 phút mở bán tại Trung Quốc, hứa hẹn trở thành dòng flagship bán chạy nhất của hãng.

Dù chỉ mới mở bán ở Trung Quốc, bộ 3 smartphone Xiaomi 17 đã lập kỷ lục về doanh số. Ảnh: Xiaomi.

Xiaomi vừa chính thức giới thiệu dòng điện thoại thông minh cao cấp mới nhất tại thị trường Trung Quốc, bao gồm 3 phiên bản: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro và Xiaomi 17 Pro Max. Đây là thế hệ tiếp theo của dòng Xiaomi 15 ra mắt năm ngoái, đồng thời đánh dấu bước tiến mới của thương hiệu này trong phân khúc smartphone cao cấp.

Ngay sau khi công bố, Xiaomi đã mở bán dòng sản phẩm này tại thị trường quê nhà. Theo thông tin đăng tải trên Weibo, chỉ trong vòng 5 phút, dòng Xiaomi 17 đã lập kỷ lục doanh số mới trong lịch sử các dòng điện thoại cao cấp của hãng. Dù chưa công bố số liệu cụ thể, ông lớn công nghệ Trung Quốc khẳng định thành tích này vượt qua mọi thế hệ trước đó, cho thấy sức hút mạnh mẽ của bộ 3 chiếc flagship.

Một trong những yếu tố nổi bật giúp Xiaomi 17 Series thu hút sự quan tâm chính là việc trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5. Đây là con chip mạnh mẽ nhất hiện tại của Qualcomm, hứa hẹn mang lại hiệu năng vượt trội cả về tốc độ xử lý lẫn khả năng tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, thiết kế của dòng Xiaomi 17 cũng được chú ý khi hãng tung ra thêm phiên bản Pro Max bên cạnh 2 mẫu truyền thống.

Việc mở rộng danh mục sản phẩm ngay từ giai đoạn đầu có thể là một trong những nguyên nhân giúp doanh số Xiaomi 17 Series bùng nổ. Bên cạnh đó, hãng cũng hướng đến nhiều nhóm khách hàng hơn với các tùy chọn thiết kế nhỏ gọn hoặc cao cấp.

Hiện tại, Xiaomi vẫn chưa công bố kế hoạch phát hành dòng Xiaomi 17 ra thị trường quốc tế. Nhiều khả năng, hãng sẽ áp dụng lộ trình tương tự dòng Xiaomi 15, tức mở bán trước tại Trung Quốc và ra mắt toàn cầu trong vài tháng tiếp theo.

Với thành tích mở bán ấn tượng, giới phân tích kỳ vọng dòng Xiaomi 17 sẽ trở thành một trong những dòng smartphone cao cấp bán chạy nhất trong lịch sử thương hiệu này. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho tham vọng của Xiaomi trong cuộc cạnh tranh với các đối thủ lớn như Apple và Samsung ở phân khúc cao cấp.

Minh Hoàng

