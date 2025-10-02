Xem xét mở thêm làn đường xe đạp ở TP.HCM nếu số xe máy giảm

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, nếu làn đường riêng cho xe đạp ở đại lộ Mai Chí Thọ thành công và lượng xe máy ở các tuyến đường trên địa bàn giảm sẽ tạo cơ hội nhân rộng mô hình này.

TP.HCM đang chuẩn bị triển khai thí điểm làn đường riêng cho xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ (phường An Khánh), dự kiến khai thác cuối năm nay. Ảnh: Hoài Bão.

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 2/10, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07:2023/BXD, đường xe đạp có thể bố trí trên hè phố dùng chung với người đi bộ hoặc trong phạm vi phần xe chạy của lòng đường và phải đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật theo đúng quy định (chiều rộng tối thiểu của đường xe đạp là 2,5 m).

Tại TP.HCM, đặc biệt ở khu vực trung tâm như các tuyến Phạm Ngũ Lão, Lý Tự Trọng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa… phần lớn vỉa hè có bề ngang hẹp, không đồng đều và thường được tận dụng làm chỗ để xe máy.

Ngoài ra, nhiều đoạn còn vướng cột điện, tủ điện, trụ đèn hoặc bị lấn chiếm để kinh doanh, bày biện vật dụng. Vì vậy, diện tích còn lại cho người đi bộ thường không đạt mức tối thiểu 1,5 m theo quy định.

Đối với phạm vi phần xe chạy của đường khu vực trung tâm, hiện trạng các tuyến đường không đủ đáp ứng nhu cầu lưu thông của các phương tiện vào giờ cao điểm. Điều này gây khó khăn nếu phân riêng đường cho xe đạp trên phần đường này.

Do đó, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM lưu ý việc xây dựng đường xe đạp cần phải nghiên cứu kỹ, tuân thủ quy định, phù hợp với quy hoạch giao thông, hiện trạng kết cấu hạ tầng; đặc biệt là lưu lượng xe máy lưu thông, nhu cầu đi xe đạp...

Ông Giang chia sẻ thêm việc bố trí làn đường dành riêng cho xe đạp đã nhen nhóm cách đây 10 năm, nghiên cứu trên 20 tuyến trên địa bàn TP.HCM. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai gặp nhiều phản ứng vì nhiều đường đã quá tải cho xe 2 bánh và tỷ lệ người sử dụng xe đạp ít.

Ông Giang cho hay xe đạp được xem là phù hợp cho các quãng đường di chuyển ngắn như từ nhà đến trạm giữ xe để kết nối với các phương tiện công cộng khác. Mô hình này sẽ tạo ra một mạng lưới kết nối, đặc biệt hiệu quả khi thành phố triển khai các giải pháp hạn chế xe cá nhân vào trung tâm bằng cách thu phí vào nội đô.

Theo đại diện Sở Xây dựng TP.HCM, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị đang triển khai xây dựng làn đường xe đạp trên hè phố tuyến đường Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1 với chiều dài đi về là 6 km, dự kiến đưa vào khai thác trong tháng 12.

Đây là tuyến đầu tiên được chọn làm thí điểm nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện xanh, thân thiện với môi trường. "Nếu dự án thành công có thể nhân rộng ở các tuyến khác. Và khi nhân rộng, nếu lượng xe máy giảm đi, chúng tôi sẽ triển khai làn đường riêng cho xe đạp", ông Giang nói.