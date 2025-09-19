Xe tăng Israel áp sát Gaza

Hệ thống thông tin ở Gaza bị gián đoạn nghiêm trọng trong lúc xe tăng Israel áp sát khu vực trung tâm, gây cảnh báo khẩn cấp về một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn.

Khói bốc lên sau các cuộc không kích của Israel trong một chiến dịch quân sự tại Thành phố Gaza, ngày 18/9. Ảnh: Reuters.

Ngày 18/9, người dân ghi nhận các xe tăng xuất hiện tại hai cửa ngõ dẫn vào trung tâm thành phố Gaza, trong lúc toàn bộ Dải Gaza bị cắt Internet và điện thoại - dấu hiệu cho thấy chiến dịch tấn công trên bộ có thể sắp bước vào giai đoạn leo thang mạnh mẽ.

Theo cư dân địa phương, lực lượng Israel hiện kiểm soát các vùng ngoại ô phía đông Gaza City và trong những ngày gần đây liên tục dội bom vào các khu Sheikh Radwan và Tel Al-Hawa. Từ đây, quân đội Israel có thể tiến sâu vào khu vực trung tâm và phía tây - nơi phần lớn dân thường đang trú ẩn.

Người phát ngôn quân đội Israel Nadav Shoshani cho biết số lượng lớn binh sĩ, gồm bộ binh, xe tăng, pháo binh được không quân yểm trợ, đã bắt đầu tiến vào nội đô từ đầu tuần, coi đây là “quá trình từng bước” và sẽ còn gia tăng cường độ.

“Chiến lược hiện nay là đánh bại Hamas và gia tăng áp lực, từ đó có thể dẫn tới thỏa thuận hoặc chiến dịch giải cứu con tin”, ông nói với Reuters.

“Việc mất kết nối internet và điện thoại là điềm xấu. Trước nay nó luôn báo hiệu điều gì đó rất tàn bạo sắp xảy ra”, Ismail chia sẻ. Ông dùng e-SIM để kết nối điện thoại, một cách thức nguy hiểm vì phải leo lên nơi cao hơn để bắt sóng.

Công ty Viễn thông Palestine cũng ra thông báo cho biết dịch vụ của họ đã bị cắt “do các cuộc tấn công liên tiếp và việc nhắm mục tiêu vào các tuyến mạng chính”.

Theo Bộ Y tế Gaza, ít nhất 85 người Palestine đã thiệt mạng trong 24 giờ qua do không kích và đạn bắn của Israel, phần lớn ở thành phố Gaza. Quân đội Israel cho hay bốn binh sĩ nước này cũng tử trận tại khu vực phía nam Gaza.

Trong tuyên bố mới nhất, Công ty Viễn thông Palestine nhấn mạnh hệ thống của họ bị ngắt “do sự hung bạo leo thang và việc tấn công các tuyến mạng chính”. Quân đội Israel chưa phản hồi yêu cầu bình luận về tình trạng mất liên lạc này.

Trong cập nhật mới nhất, quân đội Israel cho biết binh sĩ đang mở rộng hoạt động tại thành phố Gaza, “phá dỡ hạ tầng khủng bố” và “loại bỏ các tay súng”, đồng thời tiếp tục hoạt động ở Khan Younis và Rafah.

Quân đội Israel cũng nói đã tấn công các mục tiêu quân sự Hezbollah ở miền nam Lebanon, trong khi hai người Israel thiệt mạng trong một vụ “tấn công khủng bố” tại cửa khẩu Allenby giữa Bờ Tây bị chiếm đóng và Jordan.

Israel khẳng định mục tiêu là “đập tan Hamas ngay trong sào huyệt” và giải cứu những con tin cuối cùng còn bị giam giữ ở Gaza. Tuy nhiên, chiến dịch tấn công quy mô lớn mới nhất diễn ra sau 2 năm xung đột căng thẳng này đang vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ của quốc tế.

Kể từ khi Israel thông báo hôm 10/8 rằng họ dự định kiểm soát thành phố Gaza, hàng trăm nghìn người Palestine đã tháo chạy. Song một số đông hơn vẫn ở lại trong những ngôi nhà đã sập một phần, hoặc trú tạm trong các lều trại dựng vội giữa đống đổ nát.