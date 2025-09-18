Thương vong nặng nề tại Gaza, người Israel tiếp tục biểu tình

Tối 17/9, hàng trăm người Israel tiếp tục tập trung biểu tình bên ngoài tư dinh của Thủ tướng Israel ở Jerusalem để phản đối chiến dịch tấn công đánh chiếm thành phố Gaza, đồng thời kêu gọi Chính phủ tiến tới thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin.

Khói bốc lên từ Gaza sau một vụ nổ. Ảnh: Reuters

Biểu tình diễn ra trong bối cảnh quân đội Israel mở thêm nhiều đợt tấn công dữ dội vào thành phố Gaza, gây thương vong nặng nề cho người Palestine.

Cơ quan y tế Gaza cho biết, các cuộc tấn công của quân đội Israel trên toàn dải Gaza trong ngày hôm qua khiến ít nhất 50 người chết, cùng hàng trăm người bị thương. Thương vong nặng nề nhất vẫn là khu vực thành phố Gaza, nơi quân đội Israel đang phát động chiến dịch tấn công tổng lực bằng cả bộ binh và không quân để chiếm giữ. Hoạt động tác chiến tăng cường của Israel cũng buộc hàng nghìn người dân Palestine tiếp tục phải tháo chạy khỏi thành phố Gaza đi lánh nạn.

Tuy nhiên, theo truyền thông khu vực, vẫn còn ít nhất nửa triệu dân cư, tương đương 50% dân số thành phố Gaza, chưa thể rời khỏi đô thị này theo như cảnh báo của quân đội Israel. Thực tế này khiến nguy cơ xảy ra thiệt hại nhân mạng nghiêm trọng với người Palestine, nếu quân đội Israel tiếp tục tấn công vào thành phố.

Cùng ngày, tại Israel, hàng trăm người dân, trong đó có nhiều thân nhân các con tin, tiếp tục tập trung biểu tình bên ngoài tư dinh Thủ tướng Benjamin Netanyahu ở Jerusalem, để phản đối chiến dịch tấn công chiếm giữ thành phố Gaza của quân đội Israel. Những người biểu tình lo ngại việc tấn công vào thành phố Gaza sẽ gây nguy hiểm tính mạng các con tin, hối thúc Chính phủ Israel tiến tới thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin với lực lượng Hamas. Trước đó, trong ngày 16/9, hàng nghìn người Israel cũng đã tập trung biểu tình bên ngoài tư dinh của Thủ tướng Netanyahu ở Jerusalem, để phản đối chiến sự tại Gaza.

Trên bình diện quốc tế, các quốc gia A rập và Hồi giáo, tiếp tục lên án và yêu cầu Israel lập tức dừng chiến dịch tấn công thành phố Gaza, quay trở lại bàn đàm phán để thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn, tiến tới kết thúc hoàn toàn xung đột.