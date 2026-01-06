Colombia khẳng định tiếp tục hợp tác với Mỹ

Chính phủ Colombia cho biết nước này sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ trong hoạt động chống vận chuyển, buôn bán ma túy, đồng thời tận dụng năng lực tình báo và công nghệ của Washington.

Bộ trưởng Nội vụ Colombia Armando Benedetti tiếp xúc truyền thông ở Bogota (Colombia), ngày 11/6/2025. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, phát biểu trong ngày 5/1, Bộ trưởng Nội vụ Colombia, ông Armando Benedetti, cho biết chính phủ Colombia đã thông báo rõ lập trường với phía Mỹ về việc duy trì phối hợp trong cuộc chiến chống ma túy.

“Chính phủ Colombia đã nói rõ với chính phủ Mỹ rằng chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp và hợp tác trong cuộc chiến chống hoạt động vận chuyển và buôn bán ma túy”, ông Benedetti nói trong một đoạn video xuất hiện bên cạnh Bộ trưởng Tư pháp Colombia Andres Idarraga. Đoạn video được chính phủ Colombia gửi tới báo giới.

Bộ trưởng Nội vụ Benedetti cho biết các chiến dịch chống ma túy của Colombia sẽ tập trung vào việc triệt phá những cơ sở sản xuất ma túy, tổ chức tội phạm và các khu trại.

Bộ trưởng Tư pháp Idarraga nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến chống lại vấn nạn này, đặc biệt là tại khu vực biên giới Colombia - Venezuela”.

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Pedro Sanchez cho rằng đây là “cơ hội vàng” để tăng cường hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống vận chuyển và buôn bán ma túy.

Trước đó, ngày 4/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá Tổng thống Colombia Gustavo Petro là “ốm yếu” và cho rằng khả năng Mỹ tiến hành một chiến dịch quân sự tại Colombia là có thể xảy ra.

Những phát ngôn của ông Trump về Colombia được đưa ra giữa bối cảnh lực lượng đặc nhiệm của Mỹ vừa tiến hành chiến dịch tại Venezuela, bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro trong ngày 3/1.

Washington đang gây sức ép yêu cầu Colombia đẩy mạnh hơn nữa các nỗ lực chống ma túy và chất gây nghiện, trong bối cảnh diện tích trồng cây coca, nguyên liệu sản xuất cocaine, tăng mạnh trong những năm gần đây.

Chính phủ của Tổng thống Colombia Gustavo Petro khẳng định lực lượng chức năng của nước này đã thu giữ lượng cocaine ở mức kỷ lục, lên tới gần 1.000 tấn trong năm 2025.

Trước các phát ngôn của ông Trump trong ngày 4/1, Colombia lên tiếng chỉ trích, đồng thời khẳng định bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào của Mỹ vào Colombia cũng sẽ bị coi là “sự can thiệp không phù hợp”.