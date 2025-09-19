Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Israel tuyên bố xóa sổ 25 'tòa tháp khủng bố' ở Gaza

  • Thứ sáu, 19/9/2025 07:36 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Quan chức Israel tuyên bố đã phá hủy 25 "tòa tháp khủng bố" ở Gaza, đồng thời cảnh báo Hamas sẽ phải đối mặt với sự hủy diệt nếu không buông vũ khí và trả tự do cho các con tin.

Israel tan cong Gaza, xung dot Trung Dong, chien tranh Gaza, Hamas Israel, tan cong Gaza, Israel pha huy anh 1

IDF tấn công các tòa nhà ở Gaza.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz, trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm thứ Tư (17/9), cho biết: "Khi bắt đầu chiến dịch trên bộ và trao quyền chỉ huy cho các tư lệnh sư đoàn trên chiến trường, 25 tòa tháp khủng bố đã bị phá hủy ở Gaza. Quân đội cho biết động thái này nhằm loại bỏ mối đe dọa từ các tay súng bắn tỉa, phá hủy cơ sở hạ tầng của Hamas, đồng thời kêu gọi người dân di chuyển về phía nam để đảm bảo an toàn".

Quan chức này lưu ý rằng, nếu Hamas không buông vũ khí và trả tự do cho các con tin, Gaza sẽ bị phá hủy.

Cũng trong ngày hôm qua (17/9), Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cùng Cơ quan tình báo Shin Bet mở rộng cuộc tấn công thành phố Gaza, nhắm mục tiêu một xưởng sản xuất vũ khí của nhóm vũ trang Hamas tại thành phố.

Không quân Israel nã đòn dữ dội vào thành phố Gaza Ngày 17/9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phối hợp Cơ quan tình báo Shin Bet mở rộng đợt không kích tại thành phố Gaza, tập trung vào một xưởng chế tạo vũ khí của Hamas.

Ngày 16/9, quân đội Israel đã phát động chiến dịch tấn công trên bộ nhằm kiểm soát thành phố Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của vùng đất này. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Israel hứng chịu áp lực từ gia đình các con tin Hamas và sự phản đối mạnh mẽ từ các tổ chức quốc tế.

Trước đó, IDF đã tăng cường các cuộc không kích liên tiếp, phá hủy nhiều tòa nhà dân cư, khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải sơ tán.

Trung Đông bên bờ vực của vòng xoáy nguy hiểm mới

Chiến dịch tấn công Gaza, khủng hoảng con tin và căng thẳng Israel - Iran khiến Trung Đông bước vào giai đoạn bất ổn mới đầy nguy hiểm.

23 giờ trước

Thương vong nặng nề tại Gaza, người Israel tiếp tục biểu tình

Tối 17/9, hàng trăm người Israel tiếp tục tập trung biểu tình bên ngoài tư dinh của Thủ tướng Israel ở Jerusalem để phản đối chiến dịch tấn công đánh chiếm thành phố Gaza, đồng thời kêu gọi Chính phủ tiến tới thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin.

25:1525 hôm qua

Gaza tan hoang vì chiến dịch quân sự của Israel

Israel tiếp tục mở rộng chiến dịch bộ binh tiến vào Gaza City, buộc người Palestine phải tháo chạy khỏi khu vực đô thị lớn nhất của vùng đất này trong bối cảnh không kích ngày càng ác liệt.

38:2267 hôm qua

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

https://tienphong.vn/israel-tuyen-bo-xoa-so-25-toa-thap-khung-bo-o-gaza-post1779321.tpo

Quỳnh Như/Tiền Phong

Israel tấn công Gaza xung đột Trung Đông chiến tranh Gaza Hamas Israel tấn công Gaza Israel phá hủy Israel Trung Đông Israel tòa tháp khủng bố IDF Gaza con tin Hamas Israel Katz chiến dịch bộ binh không kích Gaza

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

Đọc tiếp

My - Anh ky goi thoa thuan 340 ty USD hinh anh

Mỹ - Anh ký gói thỏa thuận 340 tỷ USD

37 phút trước 08:16 19/9/2025 Thế giới Thế giới

0

Ngày 18/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã ký thỏa thuận hợp tác công nghệ, nhằm tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), máy tính lượng tử và năng lượng hạt nhân.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý