Gaza tan hoang vì chiến dịch quân sự của Israel

  • Thứ tư, 17/9/2025 19:06 (GMT+7)
Israel tiếp tục mở rộng chiến dịch bộ binh tiến vào Gaza City, buộc người Palestine phải tháo chạy khỏi khu vực đô thị lớn nhất của vùng đất này trong bối cảnh không kích ngày càng ác liệt.

israel tan cong gaza anh 1

Ngày 16/9, quân đội Israel tuyên bố phát động "chiến dịch trên bộ quy mô lớn" tại Gaza City trong đêm, trong bối cảnh giới chức địa phương báo cáo các đợt không kích dữ dội vào trung tâm đô thị lớn nhất của vùng đất này. Theo CNN, các quan chức Israel cho hay chiến dịch bắt đầu từ ngoại ô thành phố, nơi nước này tăng tốc không kích và phá hủy các tòa nhà cao tầng trong tuần qua. Trong ảnh là dàn xe quân sự của Israel triển khai gần biên giới với Gaza ngày 17/9. Ảnh: Reuters.

israel tan cong gaza anh 2

Chuyên gia Rob Geist Pinfold từ Đại học King’s College London (Anh) ngày 17/9 cho biết hai sư đoàn lính Israel, tương đương khoảng 20.000 người, đang tham gia vào kế hoạch chiếm đóng Gaza City. Trong ảnh là xe tăng Israel di chuyển dọc biên giới Israel - Gaza ngày 17/9. Ảnh: Reuters.
israel tan cong gaza anh 3

Khói bốc lên từ Gaza sau một vụ nổ ngày 17/9. Gần 20 nhóm cứu trợ hàng đầu thế giới đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động mạnh mẽ hơn nữa trước chiến dịch tấn công của Israel vào Gaza City, mô tả tình hình trên khắp Dải Gaza là "thảm họa nhân đạo chưa từng có". Tuyên bố - được ký đồng thuận bởi Save the Children, ActionAid International, Oxfam và Islamic Relief, cùng nhiều tổ chức khác - cho biết các nước cần hành động để "ngăn chặn sự hủy hoại cuộc sống ở Dải Gaza". Ảnh: Reuters.
israel tan cong gaza anh 4

Trong ảnh là các đơn vị pháo binh cơ động của Israel gần biên giới với Gaza hôm 16/9. Theo nhân chứng nói với Anadolu ngày 17/9, hiện chưa ghi nhận có cuộc tấn công trên bộ nào. Tuy nhiên, không kích và pháo binh được tăng cường, buộc người dân phải đi về phía nam. Ảnh: Reuters.
israel tan cong gaza anh 5

Xe bọc thép chở quân Israel di chuyển dọc biên giới với Gaza, phía sau là khung cảnh hoang tàn của Gaza hôm 16/9. Ảnh: Reuters.

israel tan cong gaza anh 6

Lính Israel tại Gaza trong bức ảnh công bố ngày 17/9. Theo IDF, trong hai ngày qua, không quân và pháo binh Israel đã tấn công hơn 150 mục tiêu ở Gaza City. Ảnh: IDF.
israel tan cong gaza anh 7

Bức ảnh công bố ngày 16/9 ghi cảnh Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir (giữa) tại Dải Gaza. Trước đó cùng ngày, một phát ngôn viên cho biết quân đội Israel đang tiến quân "dần dần, với hỏa lực mạnh hỗ trợ". Ảnh: IDF.

israel tan cong gaza anh 8

Người dân Palestine ngày 17/9 di tản khỏi phía bắc Gaza sau khi lực lượng Israel ra lệnh cho cư dân Gaza City đi về hướng nam. Gaza City - phần lớn tránh bị phá hủy thảm khốc như Rafah và Khan Younis trong gần 2 năm xung đột - giờ đây đối mặt với viễn cảnh tương tự. Tính riêng ngày 16/9, theo Cơ quan Y tế Gaza, ít nhất 93 người Palestine đã thiệt mạng ở phía bắc Gaza, và hơn 100 người khác trên cả dải đất này. Ảnh: Reuters.

israel tan cong gaza anh 9

Mặc dù quân đội Israel kêu gọi dân thường rời đi trong những ngày gần đây, hàng trăm nghìn người - có những người đã di dời vài lần - được cho là vẫn bám trụ tại thành phố. Ảnh: Reuters.

israel tan cong gaza anh 10

Nhiều người chia sẻ với Tân Hoa Xã rằng chi phí di chuyển cao, hành trình nguy hiểm, hay bệnh tật là những lý do chính khiến họ ở lại thay vì chạy trốn. Ảnh: Reuters.

israel tan cong gaza anh 11

Khói bốc lên từ Gaza sau một vụ nổ ngày 17/9. Khoảng một triệu người - gần 1/2 dân số của vùng lãnh thổ này - sống trong và xung quanh Gaza City. Israel nhiều lần buộc người dân địa phương sơ tán, nhưng IDF cho biết cho đến nay chỉ có khoảng 40% đã rời đi. Ảnh: Reuters.
israel tan cong gaza anh 12

Ngày 17/9, phát ngôn viên quân đội Israel công bố một tuyến đường "tạm thời" qua phố Salah al-Din để người Palestine rời khỏi Gaza City. "Việc di chuyển qua tuyến đường này sẽ duy trì trong vòng 48 giờ, bắt đầu từ hôm nay cho tới 19/9", ông viết trên mạng xã hội X. Ảnh: Reuters.

israel tan cong gaza anh 13

Người dân Palestine tại hiện trường vụ không kích của Israel vào một ngôi nhà ở Gaza City đêm 16/9. Hôm 15/9, một phát ngôn viên cho biết các đơn vị từ Sư đoàn Thiếp giáp 98, 162 và 36 đã tiến vào Gaza City dưới sự yểm trợ của đợt không kích quy mô lớn, đồng thời nhấn mạnh tấn công trong đêm là "điểm tập kết" cho cuộc tấn công rộng lớn hơn. Ảnh: Reuters.
israel tan cong gaza anh 14

‏Người dân Palestine trú ẩn tại Gaza City ngày 16/9. Theo Tân Hoa Xã, trong những ngày tới, quân đội Israel sẽ điều thêm quân để "bao vây Gaza City" từ mọi phía, với khoảng 130.000 quân dự bị đang được huy động và quá trình này sẽ hoàn tất trong vòng vài ngày. Ảnh: Reuters.
israel tan cong gaza anh 15

Khói bốc lên từ tòa tháp Al-Ghefari sau khi tòa tháp này bị Israel không kích ở Gaza City hôm 15/9. Ảnh: Reuters.

