Gaza tan hoang vì chiến dịch quân sự của Israel

Ngày 16/9, quân đội Israel tuyên bố phát động "chiến dịch trên bộ quy mô lớn" tại Gaza City trong đêm, trong bối cảnh giới chức địa phương báo cáo các đợt không kích dữ dội vào trung tâm đô thị lớn nhất của vùng đất này. Theo CNN, các quan chức Israel cho hay chiến dịch bắt đầu từ ngoại ô thành phố, nơi nước này tăng tốc không kích và phá hủy các tòa nhà cao tầng trong tuần qua. Trong ảnh là dàn xe quân sự của Israel triển khai gần biên giới với Gaza ngày 17/9. Ảnh: Reuters.