Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe tải va chạm xe máy ở Huế, cụ ông 80 tuổi tử vong

  • Thứ sáu, 27/3/2026 20:12 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Chiếc ôtô tải mang biển số tỉnh Nghệ An di chuyển trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc khi qua TP Huế thì va chạm với xe máy làm một người chết.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TP Huế) xác nhận tại tuyến quốc lộ 1A đoạn do đội phụ trách vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ôtô tải và xe máy khiến một người đàn ông tử nạn.

Hiện trường vụ tai nạn làm ông L.V.H (trú đường Phan Bội Châu, phường Thuận Hoá, TP Huế) chết tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra tại Km 822 + 700 quốc lộ 1 đoạn qua đường Lê Duẩn, phường Phú Xuân, TP Huế).

Khoảng 15h55 anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1984, thường trú tại khối Xuân Tiến, phường Trường Vinh, Nghệ An) điều khiển ôtô tải mang biển số 37H-173.27 đi trên quốc lộ 1 chiều từ Nam ra Bắc. Khi đến đoạn đường kể trên thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 75F1-532.83 do ông L.V.H. (SN 1946, trú đường Phan Bội Châu, phường Thuận Hóa, TP Huế).

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, sau va chạm xe máy bị cuốn vào gầm phía đầu xe tải, hư hỏng nặng, người điều khiển xe máy là ông L.V.H. chết tại chỗ.

Cách đây ít ngày, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết.

Cụ thể, lúc 4h52 ngày 22/3, tại Km 1+600 quốc lộ 1 đoạn đường dẫn phía Bắc hầm Phú Gia (thuộc thôn Phú Gia, xã Chân Mây - Lăng Cô), anh N.V.T. (SN 2005, trú tại phường Thanh Thủy, TP Huế) lái xe máy mang biển kiểm soát 75AC-03x.xx, theo hướng Huế - Đà Nẵng. Trên xe lúc này chở theo chị T.T.N.H. (SN 2012, trú tại xã Phú Hồ, TP Huế).

Khi đến khu vực trên, phương tiện do anh T. lái tự gây tai nạn, tông vào lan can dành cho người đi bộ ở phía phải, ngay cửa hầm Phú Gia. Cả anh T. và chị H. tử vong tại chỗ, xe mô tô bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

31:1875 hôm qua

38:2266 hôm qua

11:08 25/3/2026

https://vtcnews.vn/o-to-tai-va-cham-xe-may-tren-quoc-lo-o-hue-cu-ong-80-tuoi-tu-vong-ar1009861.html

Nguyễn Vương/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Cụ ông 80 Xe máy Huế Cụ ông Ôtô Quốc lộ Giao thông

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý